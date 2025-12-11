Le Lyon Antifa Fest finalement autorisé par la justice : la préfecture restera "vigilante quant aux propos tenus" par les rappeurs

Le Lyon Antifa Fest pourra finalement se tenir, avec les deux concerts prévus à La Rayonne à Villeurbanne jeudi et vendredi. La préfecture les avait initialement interdits, pour risques de troubles à l'ordre public, se basant notamment sur le fait que les rappeurs attendus étaient coutumiers de propos anti-police et que l'organisateur principal, Axel Festas, est l'ancien leader de la GALE, groupuscule violent d'ultragauche dissous en 2022.

Le concert du rappeur Da Uzi a toutefois été annulé, l'artiste et les organisateurs ayant décommandé au cas où la justice ne se serait pas prononcée en leur faveur.

La Rayonne appelle donc son public à se rendre sur place pour profiter du Lyon Antifa Fest.

La préfecture de son côté annonce "prendre acte de la décision" du tribunal administratif. "Nous serons vigilants quant aux propos qui seront tenus au cours du festival. Tout propos haineux et appels à la violence rapportés notamment à l'encontre des forces de l'ordre fera l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire", promettent les services de l'Etat, qui surveilleront à la fois les propos à La Rayonne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Car à l'annonce de la prise de l'arrêté, de nombreuses insultes et menaces, visant parfois la préfète Fabienne Buccio, avaient fleuri.