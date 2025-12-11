Culture

Le Lyon Antifa Fest finalement autorisé par la justice : la préfecture restera "vigilante quant aux propos tenus" par les rappeurs

Le Lyon Antifa Fest finalement autorisé par la justice : la préfecture restera "vigilante quant aux propos tenus" par les rappeurs

L'arrêté préfectoral a été retoqué par le tribunal administratif de Lyon.

Le Lyon Antifa Fest pourra finalement se tenir, avec les deux concerts prévus à La Rayonne à Villeurbanne jeudi et vendredi. La préfecture les avait initialement interdits, pour risques de troubles à l'ordre public, se basant notamment sur le fait que les rappeurs attendus étaient coutumiers de propos anti-police et que l'organisateur principal, Axel Festas, est l'ancien leader de la GALE, groupuscule violent d'ultragauche dissous en 2022.

Le concert du rappeur Da Uzi a toutefois été annulé, l'artiste et les organisateurs ayant décommandé au cas où la justice ne se serait pas prononcée en leur faveur.

La Rayonne appelle donc son public à se rendre sur place pour profiter du Lyon Antifa Fest.

La préfecture de son côté annonce "prendre acte de la décision" du tribunal administratif. "Nous serons vigilants quant aux propos qui seront tenus au cours du festival. Tout propos haineux et appels à la violence rapportés notamment à l'encontre des forces de l'ordre fera l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire", promettent les services de l'Etat, qui surveilleront à la fois les propos à La Rayonne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Car à l'annonce de la prise de l'arrêté, de nombreuses insultes et menaces, visant parfois la préfète Fabienne Buccio, avaient fleuri.

Tags :

Lyon Antifa Fest

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
encoreraté le 11/12/2025 à 21:35
Homa a écrit le 11/12/2025 à 20h18

Et après la justice n’est pas d’extrême-gauche…

Ben non, c'est la police qui est de droite.
Il y a encore un truc qui s'appelle la liberté d'expression, malgré les pressions. Et quand on a un peu de notions historiques, lutter contre le fascisme et le nazisme paraît être du bon sens non ?

Signaler Répondre
avatar
Honte le 11/12/2025 à 21:27

La justice se couche devant les menaces de l’extrême gauche! Une honte! A quand une justice forte?

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 11/12/2025 à 21:10

La bien-pensance a encore frappé.
La liberté d'expression à géométrie variable, leur spécialité.

Signaler Répondre
avatar
David Cro le 11/12/2025 à 20:58
Content a écrit le 11/12/2025 à 18h20

Les fachos de Lyon Mag en PLS ahahaha

Ça ne fait que renforcer la perception du côté militant de la justice malheureusement.

Signaler Répondre
avatar
Des biens éduqué le 11/12/2025 à 20:46
Lyon2026revient a écrit le 11/12/2025 à 19h47

Perso, je m en fous tant que vous prenez vos responsabilités. Vous n appelez ni le samu, ni les pompiers, ni n encombrer les urgences en cas de problèmes. Vous gérez comme des grands bien eduques. Je n ose penser que vous appelerez la police en cas de débordements.
........

Bah quoi ça arrive qu'au inculte d'appelé le samu ou les pompiers, moi dans ma jeunesse y avais les pompier quasi a chaque bal des conscrits et.on peut pas dire que c'est de gauche.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 11/12/2025 à 20:18

Et après la justice n’est pas d’extrême-gauche…

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 11/12/2025 à 19:47
Content a écrit le 11/12/2025 à 18h20

Les fachos de Lyon Mag en PLS ahahaha

Perso, je m en fous tant que vous prenez vos responsabilités. Vous n appelez ni le samu, ni les pompiers, ni n encombrer les urgences en cas de problèmes. Vous gérez comme des grands bien eduques. Je n ose penser que vous appelerez la police en cas de débordements.
........

Signaler Répondre
avatar
Vecteur12 le 11/12/2025 à 19:45

Il n'y aura pas d'intolérants et sectaires pour vociférer devant la salle pour interdire ou empêcher ce festival, ceux qui s'illustrent en agissant de la sorte c'est le public typique de ce festival.

Signaler Répondre
avatar
Red Star Forever le 11/12/2025 à 19:38
Retour sur Terre a écrit le 11/12/2025 à 18h18

Finalement Trump n'a peut être pas tort quand il parle de l'Europe et de la France en particulier.

Il faut interpréter cette décision comme un bon coup aux gencives des Merloques. Bien mérité .

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 11/12/2025 à 19:22

En France, tu peux insulter la police avec la bénédiction de la justice et de toute la gauche.

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 11/12/2025 à 19:16
Content a écrit le 11/12/2025 à 18h20

Les fachos de Lyon Mag en PLS ahahaha

Mais arrête avec ton "fachos". Regarde ton Arnaud qui a frappé, en réunion, un ado pour voir s'il avait des tatouages nazis, ce n'est pas une méthode de fachos, ça ? Ouvres les yeux mais même ça, vous en êtes incapables.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/12/2025 à 19:16

Et voilà l'état se couche une fois de plus devant la racaille !
Quelle bande de poltrons (ce serait bien un mot à macron ça).
Vivement 2027...

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 11/12/2025 à 19:07

Comme d'habitude.

Signaler Répondre
avatar
Il fallait s’y attendre le 11/12/2025 à 19:07

Les fachistes « antifas » ont encore de beaux jours devant eux avec une justice rouge qui assure leur protection …

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 11/12/2025 à 19:04

Décidément, impossible dans ce pays de prendre une décision pour protéger les citoyens contre les exactions des casseurs . Toute décision est " retoquée " par un conseil ceci , des juges cela .
Impuissance totale .

Signaler Répondre
avatar
et… le 11/12/2025 à 19:01
Justice matriarcale. a écrit le 11/12/2025 à 18h26

Déjà si vous étiez moins CON , vous seriez que les juges sont à 80/100 des FEMMES ! Espèces de misogyne .

quel est le rapport ? peu importe le genre, le résultat est là

Signaler Répondre
avatar
le bouletos le 11/12/2025 à 18:41
Justice matriarcale. a écrit le 11/12/2025 à 18h26

Déjà si vous étiez moins CON , vous seriez que les juges sont à 80/100 des FEMMES ! Espèces de misogyne .

Toi, tu devais vite prendre ton traitement, ou arrêter les drogues et le protoxyde!

Signaler Répondre
avatar
val le 11/12/2025 à 18:38
Rlb a écrit le 11/12/2025 à 18h19

La préfecture interdit, mais la justice rouge autorise. Lequel des deux est inutile.
Après si ça déborde, on condamnera... et bla bla... et le contribuable paiera, pas les juges.
Justice de M.....

Le contribuable en a marre de payer! Ne venez pas chouiner après le résultat des élections!

Signaler Répondre
avatar
depuis très longtemps le 11/12/2025 à 18:37
honteux a écrit le 11/12/2025 à 18h22

là nous voyons vraiment de quel bord sont les juges

Il y a longtemps qu'on sait de quel bord ils sont! Quand on voit les peines qui sont prononcées!

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 11/12/2025 à 18:27

Manifestement la manifestation de la festifacho islamo-gauchiste aura bien lieu , le tribunal rouge en a décidé ainsi histoire d'entretenir le rechauffement climatique !

Signaler Répondre
avatar
Justice matriarcale. le 11/12/2025 à 18:26
honteux a écrit le 11/12/2025 à 18h22

là nous voyons vraiment de quel bord sont les juges

Déjà si vous étiez moins CON , vous seriez que les juges sont à 80/100 des FEMMES ! Espèces de misogyne .

Signaler Répondre
avatar
honteux le 11/12/2025 à 18:22

là nous voyons vraiment de quel bord sont les juges

Signaler Répondre
avatar
Zouzou le 11/12/2025 à 18:21

Ah la justice.VIVE LES EGO. Je n ai rien contre la tenue de cet évènement. Chacun doit pouvoir se exprimer. Mais tribunal et préfecture parle le même langage svp

Signaler Répondre
avatar
Content le 11/12/2025 à 18:20

Les fachos de Lyon Mag en PLS ahahaha

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 11/12/2025 à 18:19

La préfecture interdit, mais la justice rouge autorise. Lequel des deux est inutile.
Après si ça déborde, on condamnera... et bla bla... et le contribuable paiera, pas les juges.
Justice de M.....

Signaler Répondre
avatar
marche normale le 11/12/2025 à 18:19

Bravo les juges! Vous avez l'habitude d'être nuls , donc rien de nouveau! Mais venez pas pleurer s'il y a des débordements!!!!

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 11/12/2025 à 18:18

Finalement Trump n'a peut être pas tort quand il parle de l'Europe et de la France en particulier.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.