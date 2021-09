"Tous les flics c’est des bâtards" : le Lyon Antifa Fest réclame la fin de "l’acharnement politico-médiatique" à son encontre

La faute à la vidéo promotionnelle du Lyon Antifa Fest qui doit se dérouler dans la salle les 11 et 12 décembre prochains. On y voit des rappeurs lors d’un concert de l’évènement en 2015 chanter avec le public "Tous les flics c’est des bâtards". Depuis, le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a sucré les subventions du CCO et le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael a condamné les propos du clip tout en laissant entrouverte la porte de la liberté d'expression.

Ce mardi, c’est le Lyon Antifa Fest qui répond à la polémique. Dans un communiqué, les organisateurs ont d’abord souhaité soutenir le CCO, évoquant une "décision arbitraire" de Laurent Wauquiez de fermer le robinet de subventions. "Si les propos tenus dans cette vidéo agitent et offensent la sphère politique, le CCO ne saurait en aucune façon être tenu pour responsable", poursuivent-ils.

"L’extrait utilisé afin de nous nuire est un habile procédé d’opposition politique, car aucune violence n’y était réclamée", soutiennent-ils concernant le clip mis en ligne par leurs soins. A noter que la vidéo du concert de 2015 a été supprimée de Youtube.

Le Lyon Antifa Fest fait ensuite des comparaisons entre leur traitement qu’ils estiment injuste et celui réservé à l’ultradroite, évoquant Génération Identitaire qui a "encore Pignon sur rue" à Lyon et "des menaces et une attaque avec une tentative d’incendie" contre le CCO en 2019.

"Nous demandons que cesse l’acharnement politico-médiatique à notre encontre, ainsi que les pressions subies par la structure culturelle et nécessaire qu’est le CCO", conclut le Lyon Antifa Fest, déterminé à se produire en fin d’année pour "défendre le vivre-ensemble, la multiculturalité" et "dénoncer toutes les formes de discrimination et d’oppression".