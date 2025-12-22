Politique

Nouveaux sondages Lyon et Métropole : Grégory Doucet va-t-il rattraper Jean-Michel Aulas ?

LyonMag et Radio Espace publient cette semaine une nouvelle série de sondages OpinionWay dans le cadre des élections municipales lyonnaises et métropolitaines 2026.

Dans la course à l'Hôtel de Ville, Jean-Michel Aulas resterait largement en tête avec 46% d'intentions de vote au premier tour. Mais le candidat Coeur Lyonnais perd son premier point depuis les différents sondages réalisés en octobre dernier. Signe que l'écart va se resserrer d'ici le premier tour le 15 mars 2026 ?

Car dans le même temps, le maire écologiste sortant Grégory Doucet, enfin entré en campagne avec l'union de la gauche, gagne un point et culmine à 25% d'intentions de vote.

Il y a désormais un nouveau troisième homme dans ce scrutin. Car Alexandre Dupalais (UDR-RN) gagne deux points pour doubler Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Avec 10% d'intentions de vote, l'avocat ciottiste pourrait prétendre à une triangulaire à Lyon !

Le score des autres candidats au premier tour, le second tour des municipales à Lyon, les premier et second tours des métropolitaines, nos analyses et la question d'actualité sur la gratuité des TCL...

Tout ce contenu sera à retrouver ce vendredi 26 décembre dans le magazine LyonMag n°219, disponible en kiosques, à l'abonnement et à l'achat en ligne.

avatar
Le Covid, c’est bien fini le 22/12/2025 à 15:06

Doucet and Co, la plus grande erreur pour Lyon! La grande majorité des lyonnais l’a très bien compris

Signaler Répondre
avatar
No prolem le 22/12/2025 à 15:02
FOAD a écrit le 22/12/2025 à 13h51

Aulas le pote à Colomb 1er supporter de Macron ....sans moi

Va avec qui tu veux!

Signaler Répondre
avatar
Aulas va payer... le 22/12/2025 à 14:57

Le RN va monter en flèche, depuis qu'Aulas a fait savoir qu'il ne voulait pas d'alliance des droites... Aulas va donc baisser...

Signaler Répondre
avatar
Les écolos sony sectaires le 22/12/2025 à 14:55

Plus des deux tiers des lyonnais sont à droite de Doucet.

Mais monsieur le maire pense malgré cela qu'il faut élargir sa majorité en accueillant les antisémites de chez LFI...

En mars, ça dégage !

Signaler Répondre
avatar
Et les autres ? le 22/12/2025 à 14:49

LFI, Perrin Gilbert et Kepenikian sont donc à 19 point à eux trois, donc à peine entre 5 et 8 pourcent chacun.

Signaler Répondre
avatar
Pôle emploi le 22/12/2025 à 14:43
Doucet n'aime pas Lyon a écrit le 22/12/2025 à 13h57

Pour lui, Lyon est un laboratoire. Un tremplin vers un poste plus lucratif à la tête d'une grosse ONG parisienne.

Fin mars, Grégory Doucet déménage à Paris.

Les ONG, il a déjà donné. Vu son mandat à Lyon, ça devait pas être l’humanisme qui le motivait, il devait pas sortir beaucoup de son bureau. Ça doit être un milieu trusté par les bobos, des gens qui se recrutent entre copains avec une multitude de positions lucratives qui demandent pas trop de compétences. Le genre de job où tu fais essentiellement du blabla, de la poudre aux yeux, et où tu n’as pas d’obligation de résultat vérifiable. À part les techniciens et les médecins, il doit y avoir un paquet de parasites dans les ONG.
En tout cas Doucet a des ambitions encore plus mégalos. Aux dernières présidentielles, il n’a pris parti pour aucun candidat aux primaires d’eelv et une fois Jadot désigné, il a fait savoir qu’il lui était entièrement dévoué comme potentiel ministre 😂

Grégory, on te voit. Va te chercher un vrai travail !

Signaler Répondre
avatar
un p'tit miracle svp le 22/12/2025 à 14:39
Aucun n’est bon a écrit le 22/12/2025 à 12h59

Doucet, c’est comme Macron : ils ouvrent la voie au RN par leur mépris de la réalité concrète des gens au jour le jour. Non pas que le RN ferait mieux. Ce serait encore pire en économie et dans l’abus du pouvoir : autoritariste et sectaire. Dupalais va servir de faire-valoir à Aulas : il va le faire passer pour un candidat quasiment de gauche pour ceux qui ne supportent plus Doucet mais qui hésitent à voter pour un financier. Au fond, Doucet et Aulas se valent pour ce qui est des réalités concrètes de la plupart des gens vu qu’Aulas = Macron. Bref les Lyonnais qui ne roulent pas sur l’or et qui ont des enfants à faire étudier ne sont pas sortis de l’auberge…

Alors là complètement d'accord, on n'est pas sorti de l' auberge, surtout avec toutes ces auberges espagnoles qui ouvrent avec Doudou à Jean-Mi qui racolent les boutés des précédentes élections et les ramasse-subventions en tout genre.

Rien de neuf que des sangsues classiques qui vivent sur le dos déjà bien chargé du contribuable payeur. Déprimant en cette fin d'année, et le futur tant national que local n'est pas du tout réjouissant

Signaler Répondre
avatar
FOAD le 22/12/2025 à 14:28
Doucet le pote à Mélenchon a écrit le 22/12/2025 à 14h01

Les écologistes sont déjà alliés avec LFI à la mairie de Lyon. D'où le drapeau du Hamas sur le fronton de l'hôtel de Ville !

donc si je n'aime pas Macron , Colomb donc Aulas je suis LFI avec tout leur Mer..e??? bizarre comme logique ... un peu étroit

Signaler Répondre
avatar
Fin des vélos cargo le 22/12/2025 à 14:25

Il faudrait le RN à Lyon pour que la sécurité revienne mais Aulas sera mieux que Doucet …

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 22/12/2025 à 14:23
LFI 69 a écrit le 22/12/2025 à 12h41

Encore un sondage totalement différent des projections prédictives, décidément, la propagande aulassienne est aux abois pour tous les jours affirmer qu'Aulas va gagner.

Quand les sondages ne sont pas faits au moyen de méthodes biens connues en ex Europe de l'Est, ils reflètent quand même de véritables dynamiques...

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 22/12/2025 à 14:05

On sait bien qu'il faut se méfier des sondages . L'élection se fait dans les urnes .
Il ne faut surtout pas se démobiliser . Toutes les voix sont nécessaires pour bouter Doucet hors de Lyon

Signaler Répondre
avatar
Doucet le pote à Mélenchon le 22/12/2025 à 14:01
FOAD a écrit le 22/12/2025 à 13h51

Aulas le pote à Colomb 1er supporter de Macron ....sans moi

Les écologistes sont déjà alliés avec LFI à la mairie de Lyon. D'où le drapeau du Hamas sur le fronton de l'hôtel de Ville !

Signaler Répondre
avatar
C'est exactement ça le 22/12/2025 à 13:58
Citoyen1 a écrit le 22/12/2025 à 13h25

Variations dans la marge d'erreur...
Donc statu quo
Doudou l'inverse pas la tendance c'est révélateur...

On est vraiment dans la marge d'erreur, qui confirme donc là tendance lourde d'un raz de marée anti écologistes.

Signaler Répondre
avatar
Doucet n'aime pas Lyon le 22/12/2025 à 13:57
Logique @ a écrit le 22/12/2025 à 13h46

Aulas le Lyonnais
Doucet Le Parisien
Allez voter en 2026 ..

Pour lui, Lyon est un laboratoire. Un tremplin vers un poste plus lucratif à la tête d'une grosse ONG parisienne.

Fin mars, Grégory Doucet déménage à Paris.

Signaler Répondre
avatar
FOAD le 22/12/2025 à 13:51

Aulas le pote à Colomb 1er supporter de Macron ....sans moi

Signaler Répondre
avatar
Logique @ le 22/12/2025 à 13:46

Aulas le Lyonnais
Doucet Le Parisien
Allez voter en 2026 ..

Signaler Répondre
avatar
Captain le 22/12/2025 à 13:37

Les gens se rendent compte que la gauche n’est plus celle que nous connaissions, cette gauche d’alliance veut le chaos le LFI dst encré avec l’islamisme, le Ps perd des voix et s’allie ..
Aulas va gagner car la gauche doit sauter et laissez place à un renouveau politique

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 22/12/2025 à 13:29

L'impression que la ville n a rien a gagner a cette élection

Signaler Répondre
avatar
Implosion anti Macron ? le 22/12/2025 à 13:29
Mdr ! a écrit le 22/12/2025 à 13h14

En fait Doucet va gagner.
Aulas est trop le candidat "du système".. le pays est au bord de l'implosion anti-Macron.
Si Doucet était malin, il ferait en sorte que qq'un interroge publiquement le président sur le scrutin municipal lyonnais.. et fin de la partie.
Il peut assez aisement retourner l'arme d'Aulas, le rejet, contre lui.

Bon, si Doucet, j'aurai perdu mon pari, ce sera ma tournée.

Macron termine son deuxième quinquennat, et après ce sera terminé. L'électorat l'a bien compris, l'ennemi c'est LFI

Signaler Répondre
avatar
C'est pareil à gauche le 22/12/2025 à 13:27
Chez Aulas on bricole on recycle et on fait le buzz à tout va a écrit le 22/12/2025 à 13h07

Regardez les tous ces pitoyables courtisans qui viennent à la gamelle.
Voici une bonne tambouille bien indigeste qui donne la nausée.

Idem chez Doucet et ses copains

Signaler Répondre
avatar
Citoyen1 le 22/12/2025 à 13:25

Variations dans la marge d'erreur...
Donc statu quo
Doudou l'inverse pas la tendance c'est révélateur...

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 22/12/2025 à 13:18
Les listes d'Aulas débordent de larbins à l'affût d'opportunités a écrit le 22/12/2025 à 13h11

J'attends avec impatience les noms histoire de voir le patchwork et les inimitiés politiques de ces candidats.
Bienvenue à OK Coral

C'est vrai que l'assemblage de bric et de broc de la NUPES/NFP était totalement différent.
D'ailleurs ils ne se sont jamais tirés dans les pattes et sont toujours unis.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 22/12/2025 à 13:14
Ex Précisions a écrit le 22/12/2025 à 12h46

Il ne faut pas exagérer quand même !
Il y aura certainement un 2ème tour avec les 2 et à la fin LM pourra mettre la même photo de l'article, mais avec les expressions des visages inversées ;-)

En fait Doucet va gagner.
Aulas est trop le candidat "du système".. le pays est au bord de l'implosion anti-Macron.
Si Doucet était malin, il ferait en sorte que qq'un interroge publiquement le président sur le scrutin municipal lyonnais.. et fin de la partie.
Il peut assez aisement retourner l'arme d'Aulas, le rejet, contre lui.

Bon, si Doucet, j'aurai perdu mon pari, ce sera ma tournée.

Signaler Répondre
avatar
Faux. le 22/12/2025 à 13:14
Lolo679 a écrit le 22/12/2025 à 13h09

Ça va être une CLAQUE Aulas n’a même pas commencé la campagne . Pour dupalais trop marrant le gars avec les fausses propositions . . LFI ça vaut rien .

Aulas a commencé sa campagne il y a plus de deux mois.

Signaler Répondre
avatar
Les listes d'Aulas débordent de larbins à l'affût d'opportunités le 22/12/2025 à 13:11

J'attends avec impatience les noms histoire de voir le patchwork et les inimitiés politiques de ces candidats.
Bienvenue à OK Coral

Signaler Répondre
avatar
Lolo679 le 22/12/2025 à 13:09

Ça va être une CLAQUE Aulas n’a même pas commencé la campagne . Pour dupalais trop marrant le gars avec les fausses propositions . . LFI ça vaut rien .

Signaler Répondre
avatar
Chez Aulas on bricole on recycle et on fait le buzz à tout va le 22/12/2025 à 13:07

Regardez les tous ces pitoyables courtisans qui viennent à la gamelle.
Voici une bonne tambouille bien indigeste qui donne la nausée.

Signaler Répondre
avatar
Marat le 22/12/2025 à 13:07
Guy Thomas a écrit le 22/12/2025 à 12h51

Les 25% correspondent exactement aux électeurs LFI et bobos vélos,il ne fera pas mieux TOUT VA BIEN

Tu nous en fait un beau bobo vélo toi.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 22/12/2025 à 13:03
LFI 69 a écrit le 22/12/2025 à 12h41

Encore un sondage totalement différent des projections prédictives, décidément, la propagande aulassienne est aux abois pour tous les jours affirmer qu'Aulas va gagner.

Des projections réalisées par LFI dans leurs rêves vous voulez dire ? lol

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 22/12/2025 à 13:01

"l'avocat ciottiste pourrait prétendre à une triangulaire à Lyon !".

Il semble que la position de Jean-Michel AULAS vis à vis de la proposition du sénateur BLANC, ne lui soit pas très favorable pour le moment...

Signaler Répondre
avatar
Aucun n’est bon le 22/12/2025 à 12:59

Doucet, c’est comme Macron : ils ouvrent la voie au RN par leur mépris de la réalité concrète des gens au jour le jour. Non pas que le RN ferait mieux. Ce serait encore pire en économie et dans l’abus du pouvoir : autoritariste et sectaire. Dupalais va servir de faire-valoir à Aulas : il va le faire passer pour un candidat quasiment de gauche pour ceux qui ne supportent plus Doucet mais qui hésitent à voter pour un financier. Au fond, Doucet et Aulas se valent pour ce qui est des réalités concrètes de la plupart des gens vu qu’Aulas = Macron. Bref les Lyonnais qui ne roulent pas sur l’or et qui ont des enfants à faire étudier ne sont pas sortis de l’auberge…

Signaler Répondre
avatar
Guy Thomas le 22/12/2025 à 12:51

Les 25% correspondent exactement aux électeurs LFI et bobos vélos,il ne fera pas mieux TOUT VA BIEN

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/12/2025 à 12:46

Il ne faut pas exagérer quand même !
Il y aura certainement un 2ème tour avec les 2 et à la fin LM pourra mettre la même photo de l'article, mais avec les expressions des visages inversées ;-)

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 22/12/2025 à 12:41

Encore un sondage totalement différent des projections prédictives, décidément, la propagande aulassienne est aux abois pour tous les jours affirmer qu'Aulas va gagner.

Signaler Répondre
avatar
Ma tante est mon oncle le 22/12/2025 à 12:14

A ce rythme là (si sa progression se maintien) Doucet peut arriver en tête au premier tour pour les élections de 2032.

Signaler Répondre
avatar
Seb le 22/12/2025 à 12:13

Bref, cumul des voix oblige.
Aulas a déja gagné, et c'est tant mieux.

Signaler Répondre

