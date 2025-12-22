LyonMag et Radio Espace publient cette semaine une nouvelle série de sondages OpinionWay dans le cadre des élections municipales lyonnaises et métropolitaines 2026.

Dans la course à l'Hôtel de Ville, Jean-Michel Aulas resterait largement en tête avec 46% d'intentions de vote au premier tour. Mais le candidat Coeur Lyonnais perd son premier point depuis les différents sondages réalisés en octobre dernier. Signe que l'écart va se resserrer d'ici le premier tour le 15 mars 2026 ?

Car dans le même temps, le maire écologiste sortant Grégory Doucet, enfin entré en campagne avec l'union de la gauche, gagne un point et culmine à 25% d'intentions de vote.

Il y a désormais un nouveau troisième homme dans ce scrutin. Car Alexandre Dupalais (UDR-RN) gagne deux points pour doubler Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI). Avec 10% d'intentions de vote, l'avocat ciottiste pourrait prétendre à une triangulaire à Lyon !

Le score des autres candidats au premier tour, le second tour des municipales à Lyon, les premier et second tours des métropolitaines, nos analyses et la question d'actualité sur la gratuité des TCL...

Tout ce contenu sera à retrouver ce vendredi 26 décembre dans le magazine LyonMag n°219, disponible en kiosques, à l'abonnement et à l'achat en ligne.