Municipales 2026 à Lyon : ces nouveaux visages que Grégory Doucet met en avant

Le maire sortant Grégory Doucet présente une série de nouveaux profils appelés à incarner le renouvellement de la majorité municipale en cas de victoire face à Jean-Michel Aulas et les autres candidats.

Baptisée Pour vivre Lyon, la coalition rassemble des élus issus des formations écologistes et de gauche, mais aussi des personnalités venues de la société civile. L’édile sortant veut proposer des listes "représentatives des Lyonnais", tant par les parcours professionnels que par les engagements associatifs et territoriaux.

Ainsi, plus de la moitié des candidats appelés à siéger au conseil municipal n’y ont jamais exercé de mandat auparavant. Cette recomposition doit permettre, selon la majorité sortante, d’associer des élus expérimentés à de nouveaux entrants, afin de "nourrir une vision collective pour Lyon".

"Les Lyonnais doivent se sentir représentés par leurs élus municipaux", souligne Grégory Doucet, qui insiste sur la diversité des profils retenus et sur leur ancrage dans les quartiers.

Parmi les visages mis en avant figure Rémy Cadoret, ingénieur spécialisé en propriété intellectuelle, engagé de longue date au Parti socialiste et candidat déclaré à la mairie du 6ᵉ arrondissement. Il entend y défendre un projet axé sur la solidarité et le lien intergénérationnel.

Dans le 3ᵉ arrondissement, Marion Sessiecq, élue écologiste et maire d’arrondissement depuis 2024, conduira à nouveau la liste Pour vivre Lyon, avec l’ambition de poursuivre un projet municipal "durable, respirable et juste".

Autre profil mis en avant, Bruno Couturier, retraité de la fonction publique territoriale et engagé de longue date dans les quartiers populaires, notamment sur les questions d’accès au logement, à l’alimentation et aux droits des réfugiés.

Santé, gouvernance et démocratie locale au cœur des parcours

La majorité sortante met également en avant des profils issus du monde économique et institutionnel. Eric Lambert, dirigeant dans le secteur de la santé depuis trois décennies et trésorier d’OnlyLyon, est présenté comme un acteur clé des enjeux de santé globale et d’attractivité du territoire.

De son côté, Lisa Gauthier, référente du mouvement Place publique dans le Rhône, s’engage sur la liste municipale avec une forte expérience des politiques publiques et de la démocratie participative.

Parmi les autres candidatures annoncées figurent Mouttou Sagadevin, ingénieur spécialisé en efficacité énergétique et militant du mouvement associatif sourd. Il avait d'ailleurs participé au meeting de Grégory Doucet mi-janvier. Ainsi que Touria Mahjoubi, actuelle adjointe à la santé et aux solidarités dans le 8ᵉ arrondissement.

Enfin, Philomène Récamier, enseignante et adjointe dans le 3ᵉ arrondissement, entend poursuivre son engagement autour de l’accès à la culture et de l’éducation populaire.