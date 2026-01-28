Audrey Hénocque : "Avec Aulas, nous aurons peut-être la Holnest Opéra de Lyon ? Le Seb Théâtre des Célestins ?"

Adjointe de Grégory Doucet et soutien du maire écologiste sortant, Audrey Hénocque porte le projet de transformer la bibliothèque de la Part-Dieu en la plus créative d'Europe. "Il faut en profiter pour la faire entrer dans la moitié du XXIe siècle avec un projet de fond. En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma", indique l'adjointe à la Culture, martelant que "c'est une grande attente des Lyonnais".

Audrey Hénocque tire également à boulets rouges sur l'adversaire principal de cette municipale lyonnaise : "Jean-Michel Aulas risque d'avoir des propositions privatisées et commerciales. Peut-être que demain nous aurons la Holnest Opéra de Lyon ? Le Seb Théâtre des Célestins ? Ou la bioMérieux Halle Tony-Garnier ? Je ne sais pas comment il va financer ses 100 millions d'euros de propositions. Soit il augmente les impôts, soit il coupe des subventions, soit il privatise des services publics".

Et de conclure à son sujet : "Ses candidats ne font pas rêver. Entre des Républicains, des macronistes, des personnes qui grenouillent dans la politique depuis 30 ans ou des personnes excitées comme Edouard Hoffmann, c'est inquiétant".

00:00 Jean-Michel Aulas

03:15 Bibliothèque de la Part-Dieu

09:34 Fête des Lumières

10:48 Pas de ponctions de l'Etat

11:32 Quel rôle en cas de réélection ?

12:10 Edouard Hoffmann