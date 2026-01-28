Les Coulisses du Grand Lyon

Audrey Hénocque : "Avec Aulas, nous aurons peut-être la Holnest Opéra de Lyon ? Le Seb Théâtre des Célestins ?"

Audrey Hénocque, 1ère adjointe au maire de Lyon, est l’invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Adjointe de Grégory Doucet et soutien du maire écologiste sortant, Audrey Hénocque porte le projet de transformer la bibliothèque de la Part-Dieu en la plus créative d'Europe. "Il faut en profiter pour la faire entrer dans la moitié du XXIe siècle avec un projet de fond. En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma", indique l'adjointe à la Culture, martelant que "c'est une grande attente des Lyonnais".

Audrey Hénocque tire également à boulets rouges sur l'adversaire principal de cette municipale lyonnaise : "Jean-Michel Aulas risque d'avoir des propositions privatisées et commerciales. Peut-être que demain nous aurons la Holnest Opéra de Lyon ? Le Seb Théâtre des Célestins ? Ou la bioMérieux Halle Tony-Garnier ? Je ne sais pas comment il va financer ses 100 millions d'euros de propositions. Soit il augmente les impôts, soit il coupe des subventions, soit il privatise des services publics".

Et de conclure à son sujet : "Ses candidats ne font pas rêver. Entre des Républicains, des macronistes, des personnes qui grenouillent dans la politique depuis 30 ans ou des personnes excitées comme Edouard Hoffmann, c'est inquiétant".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Jean-Michel Aulas
03:15 Bibliothèque de la Part-Dieu
09:34 Fête des Lumières
10:48 Pas de ponctions de l'Etat
11:32 Quel rôle en cas de réélection ?
12:10 Edouard Hoffmann

Audrey Hénocque

municipales 2026 à Lyon

les coulisses du Grand Lyon

43 commentaires
avatar
Licenciements des sert à rien le 28/01/2026 à 15:55
Trop drole a écrit le 28/01/2026 à 15h39

Madame , vous parler de 100 millions qui paraissent une gabegie alors que vous avez laissé la masse salariale du personnel de la mairie de 400 millions en 2019 à 600 millions en 2025!
Soit 200 millions à financer TOUS LES ANS avec le résultat que l’on peut constater !!!!
Un scandale

Et cela va faire du monde

avatar
Trop drole le 28/01/2026 à 15:39

Madame , vous parler de 100 millions qui paraissent une gabegie alors que vous avez laissé la masse salariale du personnel de la mairie de 400 millions en 2019 à 600 millions en 2025!
Soit 200 millions à financer TOUS LES ANS avec le résultat que l’on peut constater !!!!
Un scandale

avatar
Attention le 28/01/2026 à 15:38

Chère Madame il va falloir réintégrer la fonction publique territoriale....

avatar
Plus que zero le 28/01/2026 à 15:35
MiLyon a écrit le 28/01/2026 à 13h38

2712,95 euros par mois

C'est toujours plus que les zéro euro de rémunération déclarés à la HATVP pendant les trois années qui ont précédées son élection à la mairie de Lyon.

avatar
néné2 le 28/01/2026 à 15:17
Dites moi a écrit le 28/01/2026 à 14h46

"""Avec Aulas nous aurons peut être .......""""

Avec vous qu'avons nous eu ?

On a eu c'est Nicolas qui paye !
Dehors les verts !

avatar
Passer votre tour le 28/01/2026 à 14:56

Si c'est pour dire n'importe quoi allez vous en

avatar
Dites moi le 28/01/2026 à 14:46

"""Avec Aulas nous aurons peut être .......""""

Avec vous qu'avons nous eu ?

avatar
exigeance ? le 28/01/2026 à 14:38
iDIDID6921 a écrit le 28/01/2026 à 12h44

Audrey Hénocque a une vision exigeante et démocratique de la culture à Lyon, ancrée dans les bibliothèques, les pratiques ordinaires et les droits culturels. Mettre le paquet sur les bibliothèques n’est pas une lubie idéologique, c’est un choix stratégique de long terme pour l’accès au savoir, la cohésion sociale et l’égalité territoriale. À l’inverse, les propositions qui entourent Jean-Michel Aulas relèvent d’un imaginaire usé, attractivité, événementiel, promesses rapides, populisme, avec en filigrane une privatisation accrue des politiques culturelles, portées par des cercles peu renouvelés. Le plus inquiétant est peut-être que cette seconde vision ait aujourd’hui de réelles chances électorales, les sondages promettent même un match plié. Nous aurons les voitures et une vision du 20ème siècle. Bref, c'est dommage.

On a vu ce que cette vision exigeante a donné au Musée Gadagne devenu le temple du wokisme.
Et quel mépris inacceptable de la part d’un élu d’associer des lieux de culture á des entreprises fleurons de l’industrie. La réussite est il est vrai un ennemi de ces idéologues.Et c’est particulièrement mal venu á l’encontre du patron de Seb très impliqué dans l’éducation des jeunes défavorisés. Tout est sujet à clivage et ils auront réussi à faire détester l’écologie á toute une ville.

avatar
merci le 28/01/2026 à 14:24
Golfsurfer a écrit le 28/01/2026 à 13h43

Bonjour amis lyonnais
Aujourd’hui mercredi 28 janvier 2025 .je tiens à vous informer que j.ai une overdose des ecolos et leur connerie permanente
Je viens d’avoir une idée géniale pour la réélection du Doucet Il devrait proposer un vélo ‘ électrique gratuit à tous les lyonnais,la suppression totale des voitures et des boomers polluants.construire des cabanes dans les arbres
Tous les jours on a droit à des débilités écologistes
Vivement la fin que je me saoule
Bonsoir amis lyonnais
Bonsoir amis lyonnais

né dans le 6eme et lyonnais anti doucet et ses frères

avatar
Contribuable69 le 28/01/2026 à 14:17

Sans doute mieux que le pitoyable et coûteux festival entre Rhône et Saône.....

avatar
Vecteur12 le 28/01/2026 à 14:00
Et la sécurité pour s’y rendre a écrit le 28/01/2026 à 13h50

Pauvre guignol
Sans sécurité dans les rues , rien n’est rendu accessible notamment le sport et la culture
Il faut vraiment que vous dégagiez

En plus de l'aveuglement, du sectarisme et les postures, c'est vrai qu'il y a souvent en bonus le mépris et les insultes chez ces militants, merci de l'illustrer !

avatar
Déprogrammation le 28/01/2026 à 14:00

Doucet et son groupe folklorique "les petits chanteurs à la gueule de bois" annulent leur concert du 23 mars

avatar
Hildegonde le 28/01/2026 à 13:58

Parce que Doucet , Bernard et consorts font rêver ?
(Au fait en inclusif éveillé , que donne consort ?)
Les édiles ne sont pas là pour faire rêver , mais pour agir , et agir selon les désirs de leurs administrés .

avatar
laure delyon le 28/01/2026 à 13:55

C'est terrible,
même quand ils tentent de faire de l'humour, ils sont nuls les éscrolos.

Signaler Répondre
Et la sécurité pour s’y rendre le 28/01/2026 à 13:50
Vecteur12 a écrit le 28/01/2026 à 13h22

L'avis d'un militant écolo avec tout l'aveuglement et les postures qui vont avec.....Je pense que c'est fini ces foutaises.

Pauvre guignol
Sans sécurité dans les rues , rien n’est rendu accessible notamment le sport et la culture
Il faut vraiment que vous dégagiez

avatar
C'est sur le 28/01/2026 à 13:49

que la paye ne va plus être la même.
Vous chantiez, j'en suis fort aise...........

avatar
Golfsurfer le 28/01/2026 à 13:43

Bonjour amis lyonnais
Aujourd’hui mercredi 28 janvier 2025 .je tiens à vous informer que j.ai une overdose des ecolos et leur connerie permanente
Je viens d’avoir une idée géniale pour la réélection du Doucet Il devrait proposer un vélo ‘ électrique gratuit à tous les lyonnais,la suppression totale des voitures et des boomers polluants.construire des cabanes dans les arbres
Tous les jours on a droit à des débilités écologistes
Vivement la fin que je me saoule
Bonsoir amis lyonnais
Bonsoir amis lyonnais

avatar
MiLyon le 28/01/2026 à 13:38
d'un autre coté a écrit le 28/01/2026 à 13h19

premier adjoint , ca doit plus racler que fonctionnaire territoriale (département , région , métro ... elle a tout fait ) ; non ?

2712,95 euros par mois

avatar
RV90L le 28/01/2026 à 13:32

Mais quel est donc le maire qui, en 2021, avait baissé de 500 000 euros la subvention destinée à l’opéra de Lyon?…

avatar
Vecteur12 le 28/01/2026 à 13:22
iDIDID6921 a écrit le 28/01/2026 à 12h44

Audrey Hénocque a une vision exigeante et démocratique de la culture à Lyon, ancrée dans les bibliothèques, les pratiques ordinaires et les droits culturels. Mettre le paquet sur les bibliothèques n’est pas une lubie idéologique, c’est un choix stratégique de long terme pour l’accès au savoir, la cohésion sociale et l’égalité territoriale. À l’inverse, les propositions qui entourent Jean-Michel Aulas relèvent d’un imaginaire usé, attractivité, événementiel, promesses rapides, populisme, avec en filigrane une privatisation accrue des politiques culturelles, portées par des cercles peu renouvelés. Le plus inquiétant est peut-être que cette seconde vision ait aujourd’hui de réelles chances électorales, les sondages promettent même un match plié. Nous aurons les voitures et une vision du 20ème siècle. Bref, c'est dommage.

L'avis d'un militant écolo avec tout l'aveuglement et les postures qui vont avec.....Je pense que c'est fini ces foutaises.

avatar
peut etre le 28/01/2026 à 13:20
Ben dis donc ma cocotte a écrit le 28/01/2026 à 12h57

....."En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma",
Tu n as pas l impression que cela existe déja ? cette capacité a vouloir réinventer l eau chaude...
Effrayant

quelques tontons a caser ; comme BB

avatar
d'un autre coté le 28/01/2026 à 13:19
Faux a écrit le 28/01/2026 à 12h55

En or je ne pense pas , c’est juste être demago que de dire ça

premier adjoint , ca doit plus racler que fonctionnaire territoriale (département , région , métro ... elle a tout fait ) ; non ?

avatar
bla bla bla le 28/01/2026 à 13:12
iDIDID6921 a écrit le 28/01/2026 à 12h44

Audrey Hénocque a une vision exigeante et démocratique de la culture à Lyon, ancrée dans les bibliothèques, les pratiques ordinaires et les droits culturels. Mettre le paquet sur les bibliothèques n’est pas une lubie idéologique, c’est un choix stratégique de long terme pour l’accès au savoir, la cohésion sociale et l’égalité territoriale. À l’inverse, les propositions qui entourent Jean-Michel Aulas relèvent d’un imaginaire usé, attractivité, événementiel, promesses rapides, populisme, avec en filigrane une privatisation accrue des politiques culturelles, portées par des cercles peu renouvelés. Le plus inquiétant est peut-être que cette seconde vision ait aujourd’hui de réelles chances électorales, les sondages promettent même un match plié. Nous aurons les voitures et une vision du 20ème siècle. Bref, c'est dommage.

les bibliothèques municipales (et d’arrondissements ) existent depuis des décennies ; beaucoup ont été rénovées ces dernières années et sont fort accueillantes ; encore faut il les fréquenter ; et la c'est une question fondamentale d'éducation , d'abord parentale puis scolaire .
Quant a votre révélation sur le fait que les politicards ne font pas rêver , il me semble que ce n'est pas leur fonction , sauf pour les bateleurs illusionnistes professionnels qui nous promettent des lendemains idylliques depuis 40 ans (la semaine des 30 heures , la retraite a 55 ans , le smic a 2000 net , le loyer gratuit , les restaus gratuits , les transports gratuits ....) nous attendons (vainement depuis un demi siècle ) de véritables hommes et femmes d'état avec une vision et des projets clairs et pragmatiques a long terme

avatar
MiLyon le 28/01/2026 à 13:10

le Guignol Doucet et le clown Bernard c est pas mieux !

avatar
Ben dis donc ma cocotte le 28/01/2026 à 12:57

....."En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma",
Tu n as pas l impression que cela existe déja ? cette capacité a vouloir réinventer l eau chaude...
Effrayant

avatar
Faux le 28/01/2026 à 12:55
Ex Précisions a écrit le 28/01/2026 à 12h34

Elle l'a mauvaise de perdre son job en or...

En or je ne pense pas , c’est juste être demago que de dire ça

avatar
D.K le 28/01/2026 à 12:45

La ville est dans les ruines, les gens au bout, la criminalité au sommet et ceux con..rds nous propose un bibliothèque !!! Niveau de décalage et décadence des écolos est hallucinant !! Et bah.., ils verront la défaite hallucinant et humiliant ! Ils seront "apaisés" à jamais !!!

avatar
iDIDID6921 le 28/01/2026 à 12:44

Audrey Hénocque a une vision exigeante et démocratique de la culture à Lyon, ancrée dans les bibliothèques, les pratiques ordinaires et les droits culturels. Mettre le paquet sur les bibliothèques n’est pas une lubie idéologique, c’est un choix stratégique de long terme pour l’accès au savoir, la cohésion sociale et l’égalité territoriale. À l’inverse, les propositions qui entourent Jean-Michel Aulas relèvent d’un imaginaire usé, attractivité, événementiel, promesses rapides, populisme, avec en filigrane une privatisation accrue des politiques culturelles, portées par des cercles peu renouvelés. Le plus inquiétant est peut-être que cette seconde vision ait aujourd’hui de réelles chances électorales, les sondages promettent même un match plié. Nous aurons les voitures et une vision du 20ème siècle. Bref, c'est dommage.

avatar
Fonctionnaire trop facile le 28/01/2026 à 12:36

Elle va retourner à la région ou à la Metro
Trop facile
Quel cliché gauchiste
Aucun argument
Ça m’a fait rire leur droit de réserve quand elle était directrice de service à la région
Ça dégage vite j’espère

avatar
Diego le 28/01/2026 à 12:34

avec Aulas nous aurons........mais t'en sait rien Audrey.
Alors qu'avec vous on a vu: des conneries qui n'intéressent que ceux qui pensent comme vous, avec un langage pour vos seuls initiés, ça vous permet de mépriser ceux qui ne sont pas des votres.
Te fatigue pas trop Audrey, bientot Greg n'aura plus aucun poste à distribuer, tu peux arrêter la léche.

avatar
Ex Précisions le 28/01/2026 à 12:34

Elle l'a mauvaise de perdre son job en or...

avatar
l'esprit de démission le 28/01/2026 à 12:33

investir dans la bibliothèque municipale pour des débats, de la musique et du cinéma ... Je croyais que les bibliothèques étaient destinées à inciter à lire, à se cultiver, à apprendre. Mais bon, on n'attend rien de tout cela venant des démissionnaires culturels que vous représentez. Pas étonnant vu l'inculture crasse de votre lider massimo.

avatar
incroyable le 28/01/2026 à 12:30

"grenouillent", "l'excité Hoffmann"... A part injurier, que savez-vous faire et surtout que pourrez-vous faire pour éviter d''être virée ? Votre bande d'écofachos est devenue intolérable pour 63% des Lyonnais si on regarde le sondage du 1ez tour.

avatar
Aveuglement Militant le 28/01/2026 à 12:30

D'après Hénocque les candidats Cœur Lyonnais ne font pas rêver ? Depuis quand les candidats doivent faire rêver ?
Elle voit que les candidats du clan écolo avec leur mépris, leurs arrogance, leur sectarisme, leur mentalité rigide : ils inspirent le rejet et le dégoût ? Son aveuglement et son mépris l'empêche de le constater ? C'est l'idée ? Cela fait un mandat qu'ils donnent cette idée ces militants.

avatar
Doucet est bien mal représenté le 28/01/2026 à 12:27

C'est incroyable cette capacité qu'à Doucet de sortir des personnalités inconnues du grand public pour prendre sa défense.

Faut croire qu'il aime l'anonymat plus que sa carrière politique.

avatar
Jesaistout le 28/01/2026 à 12:26

Entre le Sebthéatre et «Écosexualité», «botanique jubilatoire», de Lundy Granpré nu dans un jardin où est posé un sex-toy - près d'un public composé d'enfants...et subvention de 1500 euros ? à Choisir?
Et puis ou en sommes nous avec les urinoirs écologiques ?
Plus sérieusement, ce n'est plus une bibliothèque que veulent les écologistes mais une médiathèque, un agora, un lieu de blabla avec un budget de fonctionnement pharaonique et des pannes à répétition.
Un peu de serieux dans cette campagne serait judicieux.

avatar
Aveuglement Militant & Mépris le 28/01/2026 à 12:20

En parlant d'Opéra, les écolos ont refusé d'importantes subventions car les donataires ne correspondait pas à leurs dogmes, la même chose pour le Palais Saint-Pierre alors que ces subventions n'avaient aucun impact sur les orientations et programmations de ces institutions lyonnaises.
En revanche les dogmes et idéologie de ces militants écolos ont un important impact sur la vie lyonnaise.
Plus que deux mois à supporter ce régime aussi rigide, sectaire que méprisant.....et dans la caricature pour défendre leurs idées : les propos de cette militante écolo en est la preuve (une militante qui a pris la place de Nathalie Perrin-Gilbert après son départ d'adjointe à la culture car NPG ne supportait plus le fonctionnement rigide et méprisant des militants écolos...).

avatar
Au revoir Chère Madame le 28/01/2026 à 12:19

Aucun intérêt dans ses propos clivants et éculés

avatar
anti anti le 28/01/2026 à 12:16
Anti verts a écrit le 28/01/2026 à 12h07

Qu'on la rassure : elle ne nous fait pas rêver non plus....On a eu la preuve de ces égarements depuis 2020:et clairement on va le lui faire savoir ...

nous aussi on t'aime

avatar
Merci lyonmag le 28/01/2026 à 12:16

de laisser parler ces inconnu(es) de six ans qui pleurent ce jour sur leur échec énorme. Medrano cherche des clowns

avatar
Ciboul le 28/01/2026 à 12:13

Ce sera toujours mieux que le Nicolas qui paie Opéra de Lyon proposé par Doucet.

avatar
Anti verts le 28/01/2026 à 12:07

Qu'on la rassure : elle ne nous fait pas rêver non plus....On a eu la preuve de ces égarements depuis 2020:et clairement on va le lui faire savoir ...

avatar
caillou le 28/01/2026 à 12:05

Ou casser des cailloux
On n aime pas le travail et ses bénéfices .
Ne bougeons pas

