Audrey Hénocque : "Avec Aulas, nous aurons peut-être la Holnest Opéra de Lyon ? Le Seb Théâtre des Célestins ?"

Adjointe de Grégory Doucet et soutien du maire écologiste sortant, Audrey Hénocque porte le projet de transformer la bibliothèque de la Part-Dieu en la plus créative d'Europe. "Il faut en profiter pour la faire entrer dans la moitié du XXIe siècle avec un projet de fond. En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma", indique l'adjointe à la Culture, martelant que "c'est une grande attente des Lyonnais".
Audrey Hénocque tire également à boulets rouges sur l'adversaire principal de cette municipale lyonnaise : "Jean-Michel Aulas risque d'avoir des propositions privatisées et commerciales. Peut-être que demain nous aurons la Holnest Opéra de Lyon ? Le Seb Théâtre des Célestins ? Ou la bioMérieux Halle Tony-Garnier ? Je ne sais pas comment il va financer ses 100 millions d'euros de propositions. Soit il augmente les impôts, soit il coupe des subventions, soit il privatise des services publics".
Et de conclure à son sujet : "Ses candidats ne font pas rêver. Entre des Républicains, des macronistes, des personnes qui grenouillent dans la politique depuis 30 ans ou des personnes excitées comme Edouard Hoffmann, c'est inquiétant".
00:00 Jean-Michel Aulas
03:15 Bibliothèque de la Part-Dieu
09:34 Fête des Lumières
10:48 Pas de ponctions de l'Etat
11:32 Quel rôle en cas de réélection ?
12:10 Edouard Hoffmann
Et cela va faire du mondeSignaler Répondre
Madame , vous parler de 100 millions qui paraissent une gabegie alors que vous avez laissé la masse salariale du personnel de la mairie de 400 millions en 2019 à 600 millions en 2025!Signaler Répondre
Soit 200 millions à financer TOUS LES ANS avec le résultat que l’on peut constater !!!!
Un scandale
Chère Madame il va falloir réintégrer la fonction publique territoriale....Signaler Répondre
C'est toujours plus que les zéro euro de rémunération déclarés à la HATVP pendant les trois années qui ont précédées son élection à la mairie de Lyon.Signaler Répondre
On a eu c'est Nicolas qui paye !Signaler Répondre
Dehors les verts !
Si c'est pour dire n'importe quoi allez vous enSignaler Répondre
"""Avec Aulas nous aurons peut être .......""""Signaler Répondre
Avec vous qu'avons nous eu ?
On a vu ce que cette vision exigeante a donné au Musée Gadagne devenu le temple du wokisme.Signaler Répondre
Et quel mépris inacceptable de la part d’un élu d’associer des lieux de culture á des entreprises fleurons de l’industrie. La réussite est il est vrai un ennemi de ces idéologues.Et c’est particulièrement mal venu á l’encontre du patron de Seb très impliqué dans l’éducation des jeunes défavorisés. Tout est sujet à clivage et ils auront réussi à faire détester l’écologie á toute une ville.
né dans le 6eme et lyonnais anti doucet et ses frèresSignaler Répondre
Sans doute mieux que le pitoyable et coûteux festival entre Rhône et Saône.....Signaler Répondre
En plus de l'aveuglement, du sectarisme et les postures, c'est vrai qu'il y a souvent en bonus le mépris et les insultes chez ces militants, merci de l'illustrer !Signaler Répondre
Doucet et son groupe folklorique "les petits chanteurs à la gueule de bois" annulent leur concert du 23 marsSignaler Répondre
Parce que Doucet , Bernard et consorts font rêver ?Signaler Répondre
(Au fait en inclusif éveillé , que donne consort ?)
Les édiles ne sont pas là pour faire rêver , mais pour agir , et agir selon les désirs de leurs administrés .
C'est terrible,Signaler Répondre
même quand ils tentent de faire de l'humour, ils sont nuls les éscrolos.
Pauvre guignolSignaler Répondre
Sans sécurité dans les rues , rien n’est rendu accessible notamment le sport et la culture
Il faut vraiment que vous dégagiez
que la paye ne va plus être la même.Signaler Répondre
Vous chantiez, j'en suis fort aise...........
Bonjour amis lyonnaisSignaler Répondre
Aujourd’hui mercredi 28 janvier 2025 .je tiens à vous informer que j.ai une overdose des ecolos et leur connerie permanente
Je viens d’avoir une idée géniale pour la réélection du Doucet Il devrait proposer un vélo ‘ électrique gratuit à tous les lyonnais,la suppression totale des voitures et des boomers polluants.construire des cabanes dans les arbres
Tous les jours on a droit à des débilités écologistes
Vivement la fin que je me saoule
Bonsoir amis lyonnais
Bonsoir amis lyonnais
2712,95 euros par moisSignaler Répondre
Mais quel est donc le maire qui, en 2021, avait baissé de 500 000 euros la subvention destinée à l’opéra de Lyon?…Signaler Répondre
L'avis d'un militant écolo avec tout l'aveuglement et les postures qui vont avec.....Je pense que c'est fini ces foutaises.Signaler Répondre
quelques tontons a caser ; comme BBSignaler Répondre
premier adjoint , ca doit plus racler que fonctionnaire territoriale (département , région , métro ... elle a tout fait ) ; non ?Signaler Répondre
les bibliothèques municipales (et d’arrondissements ) existent depuis des décennies ; beaucoup ont été rénovées ces dernières années et sont fort accueillantes ; encore faut il les fréquenter ; et la c'est une question fondamentale d'éducation , d'abord parentale puis scolaire .Signaler Répondre
Quant a votre révélation sur le fait que les politicards ne font pas rêver , il me semble que ce n'est pas leur fonction , sauf pour les bateleurs illusionnistes professionnels qui nous promettent des lendemains idylliques depuis 40 ans (la semaine des 30 heures , la retraite a 55 ans , le smic a 2000 net , le loyer gratuit , les restaus gratuits , les transports gratuits ....) nous attendons (vainement depuis un demi siècle ) de véritables hommes et femmes d'état avec une vision et des projets clairs et pragmatiques a long terme
le Guignol Doucet et le clown Bernard c est pas mieux !Signaler Répondre
....."En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma",Signaler Répondre
Tu n as pas l impression que cela existe déja ? cette capacité a vouloir réinventer l eau chaude...
Effrayant
En or je ne pense pas , c’est juste être demago que de dire çaSignaler Répondre
La ville est dans les ruines, les gens au bout, la criminalité au sommet et ceux con..rds nous propose un bibliothèque !!! Niveau de décalage et décadence des écolos est hallucinant !! Et bah.., ils verront la défaite hallucinant et humiliant ! Ils seront "apaisés" à jamais !!!Signaler Répondre
Audrey Hénocque a une vision exigeante et démocratique de la culture à Lyon, ancrée dans les bibliothèques, les pratiques ordinaires et les droits culturels. Mettre le paquet sur les bibliothèques n’est pas une lubie idéologique, c’est un choix stratégique de long terme pour l’accès au savoir, la cohésion sociale et l’égalité territoriale. À l’inverse, les propositions qui entourent Jean-Michel Aulas relèvent d’un imaginaire usé, attractivité, événementiel, promesses rapides, populisme, avec en filigrane une privatisation accrue des politiques culturelles, portées par des cercles peu renouvelés. Le plus inquiétant est peut-être que cette seconde vision ait aujourd’hui de réelles chances électorales, les sondages promettent même un match plié. Nous aurons les voitures et une vision du 20ème siècle. Bref, c'est dommage.Signaler Répondre
Elle va retourner à la région ou à la MetroSignaler Répondre
Trop facile
Quel cliché gauchiste
Aucun argument
Ça m’a fait rire leur droit de réserve quand elle était directrice de service à la région
Ça dégage vite j’espère
avec Aulas nous aurons........mais t'en sait rien Audrey.Signaler Répondre
Alors qu'avec vous on a vu: des conneries qui n'intéressent que ceux qui pensent comme vous, avec un langage pour vos seuls initiés, ça vous permet de mépriser ceux qui ne sont pas des votres.
Te fatigue pas trop Audrey, bientot Greg n'aura plus aucun poste à distribuer, tu peux arrêter la léche.
Elle l'a mauvaise de perdre son job en or...Signaler Répondre
investir dans la bibliothèque municipale pour des débats, de la musique et du cinéma ... Je croyais que les bibliothèques étaient destinées à inciter à lire, à se cultiver, à apprendre. Mais bon, on n'attend rien de tout cela venant des démissionnaires culturels que vous représentez. Pas étonnant vu l'inculture crasse de votre lider massimo.Signaler Répondre
"grenouillent", "l'excité Hoffmann"... A part injurier, que savez-vous faire et surtout que pourrez-vous faire pour éviter d''être virée ? Votre bande d'écofachos est devenue intolérable pour 63% des Lyonnais si on regarde le sondage du 1ez tour.Signaler Répondre
D'après Hénocque les candidats Cœur Lyonnais ne font pas rêver ? Depuis quand les candidats doivent faire rêver ?Signaler Répondre
Elle voit que les candidats du clan écolo avec leur mépris, leurs arrogance, leur sectarisme, leur mentalité rigide : ils inspirent le rejet et le dégoût ? Son aveuglement et son mépris l'empêche de le constater ? C'est l'idée ? Cela fait un mandat qu'ils donnent cette idée ces militants.
C'est incroyable cette capacité qu'à Doucet de sortir des personnalités inconnues du grand public pour prendre sa défense.Signaler Répondre
Faut croire qu'il aime l'anonymat plus que sa carrière politique.
Entre le Sebthéatre et «Écosexualité», «botanique jubilatoire», de Lundy Granpré nu dans un jardin où est posé un sex-toy - près d'un public composé d'enfants...et subvention de 1500 euros ? à Choisir?Signaler Répondre
Et puis ou en sommes nous avec les urinoirs écologiques ?
Plus sérieusement, ce n'est plus une bibliothèque que veulent les écologistes mais une médiathèque, un agora, un lieu de blabla avec un budget de fonctionnement pharaonique et des pannes à répétition.
Un peu de serieux dans cette campagne serait judicieux.
En parlant d'Opéra, les écolos ont refusé d'importantes subventions car les donataires ne correspondait pas à leurs dogmes, la même chose pour le Palais Saint-Pierre alors que ces subventions n'avaient aucun impact sur les orientations et programmations de ces institutions lyonnaises.Signaler Répondre
En revanche les dogmes et idéologie de ces militants écolos ont un important impact sur la vie lyonnaise.
Plus que deux mois à supporter ce régime aussi rigide, sectaire que méprisant.....et dans la caricature pour défendre leurs idées : les propos de cette militante écolo en est la preuve (une militante qui a pris la place de Nathalie Perrin-Gilbert après son départ d'adjointe à la culture car NPG ne supportait plus le fonctionnement rigide et méprisant des militants écolos...).
Aucun intérêt dans ses propos clivants et éculésSignaler Répondre
nous aussi on t'aimeSignaler Répondre
de laisser parler ces inconnu(es) de six ans qui pleurent ce jour sur leur échec énorme. Medrano cherche des clownsSignaler Répondre
Ce sera toujours mieux que le Nicolas qui paie Opéra de Lyon proposé par Doucet.Signaler Répondre
Qu'on la rassure : elle ne nous fait pas rêver non plus....On a eu la preuve de ces égarements depuis 2020:et clairement on va le lui faire savoir ...Signaler Répondre
Ou casser des caillouxSignaler Répondre
On n aime pas le travail et ses bénéfices .
Ne bougeons pas