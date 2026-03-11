En Presqu'île, éviter le grand retour en arrière

Ce vote sera déterminant car Lyon risque un grand retour en arrière.
Soit avec Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN soutenu par Jordan Bardella, qui ne propose rien à part de la sécurité, dans un programme irréaliste et infinançable, et qui veut réactiver la préférence nationale à tous les échelons, à contre-courant de l'humanisme à la lyonnaise.
Soit avec Jean-Michel Aulas (et son acolyte Pierre Oliver), candidat de la droite lyonnaise soutenu par Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, qui promet déjà une gestion publique saupoudrée de conflits d'intérêts et d'affairisme (culture, construction, mégaprojets inutiles etc.). Et puis ce serait un grand recul pour Lyon... la suppression de l'encadrement des loyers, le retour à la privatisation de l'eau du Grand Lyon, la suppression du revenu de solidarité jeune, la suppression du budget pour l'hébergement d'urgence, l'abandon du projet TEOL ou de la modernisation de certaines lignes de métro. Sans parler d'initiatives indécentes comme l'affichage du portrait d'un militant identitaire sur les grilles de l'Hôtel de ville. Bref, la liste est longue...
En Presqu'île, le risque de retour en arrière est équivalent. Sur la zone à trafic limité tout comme sur la solidarité.
Sur la zone à trafic limité d'abord car Véronique Sarselli et Pierre Oliver souhaitent démanteler cet outil utile pour la tranquillité et la sécurité des usagers, au détriment d'un centre-ville moderne et animé. Ce centre-ville qui mérite qu'on l'embellisse, qu'on le sécurise et qu'on parle de lui en positif - sans dénigrer son attractivité, sans décrier le tourisme qui fait notre ville. Et un centre-ville où le commerce indépendant prospère, comme notre union de la gauche et des écologistes l'a annoncé dans le "Plan commerce" diffusé dans une lettre aux commerçants.
Sur la solidarité ensuite car ils souhaitent revenir sur nos politiques sociales : revenir sur l'approche d'humanisme lyonnais, supprimer ce qui fait la progressivité de notre modèle social, remettre en cause la protection à l'égard des personnes sans-abris. C'est aussi sur le logement, une des premières préoccupations des Lyonnais que Jean-Michel Aulas et ses colistiers veulent casser la baraque. Avec eux, ce serait moins de logement abordable construit, des loyers qui flambent et une ville qui fera de nouveau la part belle à la spéculation immobilière qui creuse tant les inégalités sociales et territoriales.
Et pourtant, en Presqu'île nous portons un projet qui donne envie, qui assure le vivre ensemble et qui se projette vers l'avenir. Une Presqu'île où tout le monde se sent bien. Une presqu'île animée par son dynamisme commercial, ses équipements culturels et son tissu associatif. Une Presqu'île solidaire avec des loyers commerciaux régulés, de l'habitat coopératif, du logement abordable, une maison de santé, ou encore de nouveaux bains-douches à Perrache avec un nouveau restaurant social.
Notre Presqu'île mérite mieux que le retour aux années 1970. Notre presqu'île mérite d'être au cœur de l'humanisme Lyonnais. Les 15 et 22 Mars, je compte sur vous pour faire le bon choix !
Valentin Lungenstrass
Adjoint au maire de Lyon en charge des Mobilités, de la Logistique urbaine, des Espaces Publics et du Tourisme responsable
Conseiller métropolitain
Quelle ouverture d'esprit...Signaler Répondre
Le propagandiste en chef des écolos...Signaler Répondre
C'est certain que privatiser la Presqu'ile pour en faire un lieu de manifestations, c'est un futur assuré pour Lyon.Signaler Répondre
Comptez sur les écolos pour continuer de vous laver le cerveau.
Vive le wokisme et la fausse écologie !
Même chose que vous. Et on est très nombreux à penser ça.Signaler Répondre
Effectivement, pourquoi ce privilège ???Signaler Répondre
Bien dit, c’est l’aboyeur de DoucetSignaler Répondre
Quand ce militant écolo affirme : " Une Presqu'île où tout le monde se sent bien" ? Tout le monde ? C'est pour lui, sa manière de mettre en avant son aveuglement et son mépris pour ceux qui ne pensent pas qu'on s'y sent pas si bien ?Signaler Répondre
Top !!!Signaler Répondre
Et ben moi, si, j'y habite ... et si je n'insulte pas, je dirai dimanche : oust :-)Signaler Répondre
Il peux effectivement compter sur nous, enfin en ce qui me concerne, il y a longtemps que le choix est fait !!!Signaler Répondre
Dans la droite ligne de son mentor
Lyon se gentrifient depuis les 90's. Les classes populaires ne peuvent plus se loger dans des programmes neufs plutôt destinés à des classes moyennes à sup. car trop cher. La ville perdra des habitants si la question du "pouvoir se loger à lyon dans des conditions dignes" n est pas traitée prioritairement". A bon entendeur !Signaler Répondre
Je voterai pour vous Monsieur Lungenstrass.Signaler Répondre
Ceux qui vous insultent en permanence (comme ici dans les commentaires) n'habitent pas Lyon 2, ni Lyon...
Pourquoi ces militants écolos ont souvent ce petit ton de roquet ? Pour correspondre à leur mentalité de militants sectaires et méprisants ? c'est souvent l'impression détestable qu'ils donnent.Signaler Répondre
même en minijupe !Signaler Répondre
Hey Lungenstrass, on peut parler de la sécurité (ou de l'insécurité plutôt) a Lyon ? Du classement de Lyon comme la ville la plus embouteillée de France devant Paris (vous avez fait fort les états d'ecolos) ? De la grogne des commerçants ? Des chargés de mission de votre gourou ? De la jeune garde ? Du probable ralliement de votre parti à LFI ?Signaler Répondre
Voilà les vraies questions...votre écologie à 2 balles qui n'est qu'un prétexte ne nous intéresse plus
Donc le 22/3 c'est dehors pour toujours. 6 ans ça été vraiment vraiment trop long, très long .
Valentin tu recules,Signaler Répondre
🎶🎶Tambour-major, vous m'entendez?
Je vous ordonne de jouer
La marche en avant
La marche en avant
Il faut vaincre ou il faut mourir
Mais plus question de réfléchir
Jouez-moi la marche en avant
La marche en avant 🎶🎶 (Michel Sardou)
Vous omettez dans votre bilan le recel d'informations liées à la vidéosurveillance qui a permis de ficher et d'opprimer des opposants jusqu'à la mort de Quentin.Signaler Répondre
Votre ami Arnault se cache et se démène pour effacer ses relations avec Doucet.
Adieu mr DOUCET ADIEUSignaler Répondre
Ce Valentin Poumon de la Route (traduction de son nom) me fait toujours sourire ;-)Signaler Répondre
Mais qu'ils ne s'inquiète les électeurs vont le bon choix, mais pas pour lui...
Un bon concentré de mensonges ce billet de M Lugerstrass , une rhétorique plus habile à vouloir démonter Jean Michel Aulas plutot que de faire le bilan des 6 années passées . Le bilan est pourtant tres loin d etre fameux sur le logement (Pouah!) la sécurité(......) ,le bilan dynamisme commercial de la presqu ile (...),le vivre ensemble (en presqu ile ) que de langues de bois sur ces sujets !Signaler Répondre
Là ou l actuelle majorité pour quelques jours à raté le virage ...:
Faire des erreurs ,ça arrive a tout le monde et , sous condition de ne pas s'obstiner , elles peuvent etres pardonnées .
Par contre , raconter des mensonges ou des fausses vérités aux Lyonnais , les prendre ouvertement pour des cons , ça ne passe pas .
Et c'est pour cela que ces gens seront éjectés .
Pointure 48
Je ne comprends pas pourquoi cet adjoint a droit à une contribution à quelques jours du scrutin ?Signaler Répondre
Ce n'est pas normal, je considère cela comme un privilège.
T'inquiète, on va le faire le bon choix et tu vas bénéficier de beaucoup de temps pour toi ce printemps !!!Signaler Répondre
Il parle de solidarité.Signaler Répondre
Prenons le au mot : soyons solidaires dans nos votes, tout sauf ce roquet Pathé Marconi (la voix de son maitre) candidat à la marie centrale, à la mairie du 2 et à la merdropole.
Expédions le gagner sa vie ailleurs que sur notre dos
Commerces prospert en presqu'île sérieux y as bcq de magasin fermé on peut plus venir acheter des gros trucs ect mais apparemmentSignaler Répondre
Cher monsieur, dans les années 70 les jeunes femmes pouvaient circuler librement en jupe. Les enfants allaient à l’école sans être accompagnée les commerçants étaient prospères et il régnait une agréable concorde entre les gens avec votre dogmatisme et votre obsession de la décroissance. Vous avez massacré cette ville, vous ne savez que dépenser l’argent car vous ne l’avez jamais gagné pour vous-même.Signaler Répondre
Merci Valentin pour votre action !Signaler Répondre
C’est plus simple de dire que vous ne voulez pas de scrutins !!!!Signaler Répondre
"""" Notre presqu'île mérite d'être au cœur de l'humanisme Lyonnais. Les 15 et 22 Mars, je compte sur vous pour faire le bon choix !""Signaler Répondre
Comme Giscard : "Bon choix mesdames, bon choix mesdemoiselles, bon choix messieurs"""
Et le 22 mars, comme Giscard : ""Au revoir ""
Bonne tête de vainqueur qui va pleurnicher DimancheSignaler Répondre
On le regrettera pas le méprisant
Ca dégage !
En gros il promet l'exact opposé que ce que ces malveillants ont appliqué durant 6 ans ?!Signaler Répondre
Faut vraiment prendre les électeurs pour des abrutis et n'avoir aucun amour propre pour se complaire dans ces outrances...