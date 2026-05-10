Accident sur l’A43 près de Lyon : une adolescente tuée, le pilote grièvement blessé

Un grave accident de la circulation s’est produit dimanche soir sur l’A43, au niveau de Bron.
Peu avant 21h, une moto circulant a été victime d’un accident dans des circonstances encore inconnues. Les fortes averses qui se sont abattues sur l'agglomération ont peut-être joué un rôle. Aucun autre véhicule ne serait impliqué.
Le conducteur, âgé de 21 ans, a été pris en charge par les secours dans un état grave. Transporté à l’hôpital en urgence absolue, il était toutefois conscient lors de son évacuation selon les premiers éléments.
Sa passagère, une adolescente de 17 ans, n’a en revanche pas survécu au violent choc.
Une enquête a été ouverte.
C'est horribleSignaler Répondre
Tu fais partie de ceux qui n'ont pas compris.Signaler Répondre
Il y a des motards prudents à qui il n'arrive rien (du moins pas par leur faute), et puis il y a les tarés qui se transforment systématiquement en bouquets de fleurs le long des routes.
Mais ça semble trop compliqué à comprendre pour certains.
J'ai pas faim, mais je suis sûr que tu y seras avec ta tour Eiffel en allumettes.Signaler Répondre
Pas de quoi, c'est gratuit. Mais comme beaucoup d'abrutis n'ont pas compris, ça vaut le coup de le répéter, même si tu t'en tapes.Signaler Répondre
Il y en a marre de ces automobilistes qui se croient supérieurs aux motards et qui prétendent que ce sont ces derniers qui sont toujours fous.Signaler Répondre
J'ai 67 piges, plusieurs pathologies lourdes, s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est me tuer à moto. Alors arrêtez ça, il n'y a rien de plus lourd que de lire de telles bêtises. On est plusieurs motards à se comporter comme moi, mais pour le voir, sortez un peu de votre béton. On sait bien que le respect a disparu de nos jours.
Si t'es un idiot, je n'y peux rien mais il y en a. Arrête donc tes bêtises. Maintenant, si tu dors en conduisant, t'es encore plus dangereux.Signaler Répondre
Un peu de respect pour ceux qui respectent.
Arrêtez avec votre propagande! Vous avez déjà vu un motard qui respecte les limitations de vitesse? Moi jamais!Signaler Répondre
hier soir ça glissait partout....Signaler Répondre
C'est toi qui a été élu pour relever le niveau de bêtise sur ce site ?Signaler Répondre
A moto, pas besoin de vitesse excessive pour avoir un choc violent. Il n'y a pas si longtemps, je circulais à moto, route de Lyon entre Lyon et St Priest à 50 km/h, vitesse maxi autorisée, je passe à un feu vert large, peu de voitures, grande visibilité, on ne pouvait pas me voir mais un crétin d'automobiliste arrêté en face de moi pour tourner à gauche décide de passer doucement. J'arrivais, il était arrêté face à moi et décide dc me couper la route. Je me suis arrêté 5 cm avant sa porte avant droite. Vitesses faibles mais je l'aurais touché, je te garantis que le choc aurait été violent.
vous pouvez en parler en public j'organise un diner mercrediSignaler Répondre
Merci pour cette analyse fine.Signaler Répondre
Un choc violent = vitesse excessiveSignaler Répondre
Moto = danger
Je suis passé en moto quelque minutes après. La chaussée était tres glissante, dans cette bretelle. Mes pieds glissaient au sol. Helas beaucoup de gas-oil sur les routes ces derniers temps. Condoléances aux famillesSignaler Répondre
L'article indique cause inconnue mais vous savez deja que c'est parce qu'il pilotait n'importe comment bravo SherlockSignaler Répondre
C'est la vie, il n'y a pas à s'angoisser des accidents ou autres drames qui émaillent l'actualité. En revanche, il est utile de rappeler qu'il est DANGEREUX de faire le mariole sur la route : la grande majorité de ces drames n'arriverait pas si les gens conduisaient prudemment, surtout quand les conditions ne sont pas bonnes comme c'était le cas ici. Ce serait d'ailleurs une bonne idée que les journalistes fassent un peu de pédagogie à chacune de ces occasions.Signaler Répondre
Lyonmag vous avez que des articles d’angoisse quasiment pas d’articles positifs essayer de mettre un peu de rose dans la rédaction bcp de sujets sont heureuses dans le bassin lyonnaisSignaler Répondre