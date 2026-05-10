Accident sur l’A43 près de Lyon : une adolescente tuée, le pilote grièvement blessé

Un grave accident de la circulation s’est produit dimanche soir sur l’A43, au niveau de Bron.

Peu avant 21h, une moto circulant a été victime d’un accident dans des circonstances encore inconnues. Les fortes averses qui se sont abattues sur l'agglomération ont peut-être joué un rôle. Aucun autre véhicule ne serait impliqué.

Le conducteur, âgé de 21 ans, a été pris en charge par les secours dans un état grave. Transporté à l’hôpital en urgence absolue, il était toutefois conscient lors de son évacuation selon les premiers éléments.

Sa passagère, une adolescente de 17 ans, n’a en revanche pas survécu au violent choc.

Une enquête a été ouverte.