Accident dramatique au nord de Lyon : un jeune homme trouve la mort, deux autres blessés à déplorer

Les faits se sont déroulés vers 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche.
Dans des circonstances encore à éclaircir, deux véhicules se sont percutés sur la D306 à hauteur de Lissieu. A l'arrivée des secours, un jeune homme de 25 ans se trouvait dans un état critique et n'a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté sur place.
Deux autres personnes, un homme et une femme, ont été prises en charge. Plus légèrement blessées, les victimes ont été hospitalisées.
Une enquête a été ouverte.
ne te connaissant pas, je ne sais pas si tu mérites mon respect donc c'est ok si je te crache dessus quand je te croise dans la rue?Signaler Répondre
@Lyon Mag, par respect pour ceux qui souffrent pourriez-vous retirer ces commentaires abjectes ?Signaler Répondre
Le respect ça se gagne et je n'ai de respect que pour ceux qui le méritent.Signaler Répondre
Par respect pour la famille , merci de garder vos commentaires pour vous.Signaler Répondre
Une information précise vous autorise- t- elle à diffuser un tel commentaire ?Signaler Répondre
Vu l'heure, pas la peine de chercher les circonstances. En fin de semaine, rubrique à qui le tour.Signaler Répondre
La jeunesse veut profiter de la vie.
Bien sûr ! A part ça les gens savent tellement bien conduire.Signaler Répondre
Sans oublier le gaz hilarant. Comptez les cartouches qui jonchent les rues tous les matins.Signaler Répondre
Et on doit s'inquiéter du pouvoir d'achat des gens 'modestes', pfffff...
Alcool? Vitesse? Stup? C'est le lot quotidienSignaler Répondre
J'habite à Lissieu et je peux le confirmer, ils roulent comme des attardés parce que c'est une très longue ligne droite! Ca donne des ailes a des abrutis qui se prennent pour des pilotes! Aucune surprise!Signaler Répondre