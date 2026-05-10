Accident dramatique au nord de Lyon : un jeune homme trouve la mort, deux autres blessés à déplorer

Les faits se sont déroulés vers 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans des circonstances encore à éclaircir, deux véhicules se sont percutés sur la D306 à hauteur de Lissieu. A l'arrivée des secours, un jeune homme de 25 ans se trouvait dans un état critique et n'a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté sur place.

Deux autres personnes, un homme et une femme, ont été prises en charge. Plus légèrement blessées, les victimes ont été hospitalisées.

Une enquête a été ouverte.