Faits Divers

Accident dramatique au nord de Lyon : un jeune homme trouve la mort, deux autres blessés à déplorer

Accident dramatique au nord de Lyon : un jeune homme trouve la mort, deux autres blessés à déplorer

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai, un accident impliquant deux véhicules s'est produit à Lissieu. Un jeune homme a perdu la vie.

Les faits se sont déroulés vers 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans des circonstances encore à éclaircir, deux véhicules se sont percutés sur la D306 à hauteur de Lissieu. A l'arrivée des secours, un jeune homme de 25 ans se trouvait dans un état critique et n'a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté sur place.

Deux autres personnes, un homme et une femme, ont été prises en charge. Plus légèrement blessées, les victimes ont été hospitalisées.

Une enquête a été ouverte.

10 commentaires
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bienvenu en Absurdie le 11/05/2026 à 12:56
Candle a écrit le 10/05/2026 à 23h11

Le respect ça se gagne et je n'ai de respect que pour ceux qui le méritent.

ne te connaissant pas, je ne sais pas si tu mérites mon respect donc c'est ok si je te crache dessus quand je te croise dans la rue?

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Maurice124 le 11/05/2026 à 11:23

@Lyon Mag, par respect pour ceux qui souffrent pourriez-vous retirer ces commentaires abjectes ?

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Candle le 10/05/2026 à 23:11
Louis 14 a écrit le 10/05/2026 à 23h06

Par respect pour la famille , merci de garder vos commentaires pour vous.

Le respect ça se gagne et je n'ai de respect que pour ceux qui le méritent.

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Louis 14 le 10/05/2026 à 23:06

Par respect pour la famille , merci de garder vos commentaires pour vous.

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JA le 10/05/2026 à 18:45

Une information précise vous autorise- t- elle à diffuser un tel commentaire ?

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Rlb le 10/05/2026 à 16:58

Vu l'heure, pas la peine de chercher les circonstances. En fin de semaine, rubrique à qui le tour.
La jeunesse veut profiter de la vie.

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bolkian le 10/05/2026 à 16:48
vroum a écrit le 10/05/2026 à 12h05

Alcool? Vitesse? Stup? C'est le lot quotidien

Bien sûr ! A part ça les gens savent tellement bien conduire.

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Soleil noir le 10/05/2026 à 12:16
vroum a écrit le 10/05/2026 à 12h05

Alcool? Vitesse? Stup? C'est le lot quotidien

Sans oublier le gaz hilarant. Comptez les cartouches qui jonchent les rues tous les matins.
Et on doit s'inquiéter du pouvoir d'achat des gens 'modestes', pfffff...

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vroum le 10/05/2026 à 12:05

Alcool? Vitesse? Stup? C'est le lot quotidien

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Candle le 10/05/2026 à 12:03

J'habite à Lissieu et je peux le confirmer, ils roulent comme des attardés parce que c'est une très longue ligne droite! Ca donne des ailes a des abrutis qui se prennent pour des pilotes! Aucune surprise!

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