Près de Lyon : un maire célèbre un mariage sans les invités, laissés dehors après des rodéos urbains

Alexandre Vincendet a souhaité envoyer un message. Et surtout n'accorder aucun passe-droit à ce couple qui voulait célébrer le plus beau jour de sa vie ce samedi après-midi.

En apprenant que les invités du mariage prévu à 14h30 à la mairie de Rillieux-la-Pape réalisaient des rodéos urbains à bord de berlines, l'édile Horizons a mobilisé sa police municipale. Et il a pris attache avec les fiancés pour leur expliquer que ces agissements étaient en totale contradiction avec la charte de bonne conduite qu'ils avaient pourtant signé dans la semaine.

Pour éviter une annulation pure et simple du mariage, Alexandre Vincendet a accepté qu'il soit célébré, mais uniquement en présence du couple, de leurs parents et de leurs témoins. Tous les autres invités ont été priés de se rendre directement au lieu choisi pour la réception d'après-cérémonie.

Une option acceptée par les mariés, qui ont pu se dire "oui" avec près d'une heure de retard et devant moins d'une dizaine de personnes.

A noter que plusieurs convives ont été verbalisés suite aux rodéos dans les rues de Rillieux.