Près de Lyon : un maire célèbre un mariage sans les invités, laissés dehors après des rodéos urbains

Alexandre Vincendet a souhaité envoyer un message. Et surtout n'accorder aucun passe-droit à ce couple qui voulait célébrer le plus beau jour de sa vie ce samedi après-midi.
En apprenant que les invités du mariage prévu à 14h30 à la mairie de Rillieux-la-Pape réalisaient des rodéos urbains à bord de berlines, l'édile Horizons a mobilisé sa police municipale. Et il a pris attache avec les fiancés pour leur expliquer que ces agissements étaient en totale contradiction avec la charte de bonne conduite qu'ils avaient pourtant signé dans la semaine.
Pour éviter une annulation pure et simple du mariage, Alexandre Vincendet a accepté qu'il soit célébré, mais uniquement en présence du couple, de leurs parents et de leurs témoins. Tous les autres invités ont été priés de se rendre directement au lieu choisi pour la réception d'après-cérémonie.
Une option acceptée par les mariés, qui ont pu se dire "oui" avec près d'une heure de retard et devant moins d'une dizaine de personnes.
A noter que plusieurs convives ont été verbalisés suite aux rodéos dans les rues de Rillieux.
PFFFFFFFFFFFF !!!!!!Signaler Répondre
Ils n'en ont rien à faire !!!!!!
Ah oui, c'est sûrement ce genre de sanctions qui va les impressionner !!!!!
Est-ce utile de préciser que c'est un mariage entre RACAILLES ?Signaler Répondre
Les nouveaux rituels pour le mariage. Attendons de voir ce qu'ils vont nous offrir pour un divorce (peut-être des tirs de kalachnikov dans tous les sens ?).Signaler Répondre
Heureusement qu'on a ces spectacles de rue, sans quoi la vie serait monotone et ennuyeuse.Signaler Répondre
Et pourtant dans les soirées tunning c’est pas des noirs et des arabes mais des bon petit blanc qui Foutte le bordel mais là ça dérange personne… 1500 personnes en moyenne alcoolisée au max dérapage et nuisance nocturne …Signaler Répondre
Le mariage est célébré, et la sécurité préservée. Quoi d'autre?Signaler Répondre
C'est le profil habituel et ceux qui refusent de le voir, ce sont ceux qui sont dans leur déni habituel. 😏😅Signaler Répondre
En réalité il n'y a pas de "juste milieu" ici célébrer le mariage est un aveu de faiblesse.Signaler Répondre
Il fallait tout annuler et dire aux mariés de partir.
On voit bien depuis quelques décennies que le concept de l'éducation positive "sans contrainte et punition" pose des problèmes. De la délinquance explose, mais surtout vous avez maintenant dans le travail des profils psychologiques très particuliers (assez nombrilistes) capable de tuer père et mère pour 10 balles de plus sur leur salaire.
La solution doit être de mettre des amendes immédiates et dissuasives ainsi qu'une rétention au poste compte-tenu des risques que fait encourir une conduite dangereuse aux autres automobilistes . Car si la loi reste en l'état, les rodéos continueront.Signaler Répondre
Et la suite, ça s'est bien passé à Rillieux ? Le calme plat en soirée et les jours suivants ?Signaler Répondre
Si il a le droitSignaler Répondre
Il peut le faire si ça entraîne des troubles à l'ordre public.D'ailleurs,il a célébré le mariage,mais sans les délinquants invités!Signaler Répondre
Et, il doit le célébrer publiquement.Signaler Répondre
Drôle d'histoire...
Ce mariage aurait dû être annulé purement et simplement par la mairie, et remis à plus tard avec signature d'une convention de bonne pratique par le cortège lors de la future cérémonieSignaler Répondre
un maire n’a pas le droit de refuser de célébrer un mariageSignaler Répondre
Ces commentaires racistes sont abjects alors que nous avons à faire à des citoyens modèle votant pour le seul parti progressiste !Signaler Répondre
Ce sont des traditions de la nouvelle France qui nous enrichissent !
Tas de xénophobes et de fachoooos ! Tas de racisteeees !
Quel dommage que je n' ai qu'une nationalité
il y en a tellement qui ont ce genre de comportement sauvage, une totale contradiction avec la charte de bonne conduite et c'est normal de mettre un cadre pour ceux qui n'ont pas de savoir vivre en société.Signaler Répondre
Je ne dis pas bravo au maire car il aurait dû annuler le mariage. Là il cède du terrain aux voyous qui pourront refaire des rodéos lors d'un prochain mariage. L'autorité de l'état se d'élite doucement mais sûrement..Signaler Répondre
Ceux qui s'adonnent à ces pratiques ne nous respectent pas, ainsi que nos lois. On s'étonnera de voir le FN progresser...Signaler Répondre
Courageux ce maire LR contrairement à la plupart de ses confrères qui acceptent tout par lacheté et par couardise !Signaler Répondre
C'est la fable du jour :Signaler Répondre
Le mariage et les bagnolards
un vrai macroniste. Ce mariage aurait du etre annuléSignaler Répondre
en réalité tout les invités se foutent de la cérémonie a la mairie, ce qu ils veulent c est la fiesta a l extérieur et chez le traîteur, il suffit donc d inverser l ordre et ça ces gars le savent parfaitement, contourner la loi ,,,,,, question d habitude.Signaler Répondre
Un connaisseur pour sûr !Signaler Répondre
Profil des mariés, et donc des invités ?... Une réponse d'une belle âme de gauche ?Signaler Répondre
le en meme temps des sans corones à quand la saisie des véhicules ?? ON LAISSE FAIRE ON LAISSE FAIRE ET C EST DE PIRE EN PIRESignaler Répondre
Le romantisme à la lyonnaise ! À Rillieux-la-Pape, on a visiblement confondu le chemin de la mairie avec la ligne de départ du Grand Prix de Monaco.Signaler Répondre
Malgré la signature d'une "charte de bonne conduite" ce document hautement efficace qui a le même poids légal qu'une promesse d'ivrogne , les invités ont décidé que brûler de la gomme était plus festif que d'écouter l'adjoint au maire rapeler le Code Civil.
Le filtrage VIP (Very Imbecile People) : Face à ce "talent" de pilotage digne des meilleurs épisodes de Fast & Furious, le maire a eu la bonne idée d'instaurer un videur à l'entrée de la salle des mariages (au frais des contribuables).
Résultat : Les mariés se sont retrouvés en comité (très) restreint, tandis que le reste de la bande a pu célébrer l'événement... en recevant on l'espère des contraventions pour honorer ce jour idyllique.
C’est sans doute ça, le nouveau concept du mariage minimaliste : on échange les alliances pendant que les potes échangent leurs points de permis avec la police nationale. Vive les mariés ! (Et vive la fourrière).
l annulation ne changerait rien.Tu continues a faire la fiesta y compris chez le traîteur et tu régularises après en petit comité.Signaler Répondre
Stratégie du en même temps…Signaler Répondre
On annule car ça fait mal au portefeuille et crée des tensions dans la famille.
Le coup du retard et mariage en petit comité change rien et ne va pas stopper ces zouaves
quand on voit ce qu on voit et quand on entend ce qu on entend,on a raison de penser ce qu on pense.Signaler Répondre
Puisque c est paraît il la coutume de faire dans le démonstratif, jespère que la mariée l aura également respectée.Signaler Répondre
Le censeur politique de Lyonmag a été indisposé par mon commentaire qui pourtant n enfreint aucune loi , donc en le censurant Lyonmag pratique le délit d opinionSignaler Répondre
Il fallait annuler le mariage, un point c'est tout !Signaler Répondre
Le vrai signal c'est l'annulation du mariage , grosse amende , les véhicules en fourrière et interdiction de se représenter à la mairie pendant 2 ans...voilàSignaler Répondre
Ça ne sert à rien puisque les fouteurs de bordel n'ont strictement rien à faire de la signature du registre à la mairie. Eux ce qui les intéresse c'est d'emmerder les gens. Donc ils ont pû aller tranquillement sur le lieu de la cérémonie avec une amende qu'ils ne payeront sans doute jamais.Signaler Répondre
Rodéo et grosses berlines, cela situe déjà le type de mariage. Sans commentaires .Signaler Répondre
il a reculé car validé le mariage,donc il n'applique pas sa propre charteSignaler Répondre
La prime a la connerie...Signaler Répondre
A. Vincendet fait partie d'un des partis de gouvernement avec E. Philippe notamment et qu'ont-ils fait ? Le jour ou ce genre de politiciens assumeront le actes on aura bien avancé.Signaler Répondre
Avec un peu de recul, le plus « triste » est de devoir faire signer une charte de bonne conduite pour un mariage, rendez vous compte… je n’aurais jamais imaginé çaSignaler Répondre
Bravo Monsieur Vincendet. M DOUCET devrait prendre exemple : Cela permettrait de sécuriser nos rues et de réduire la pollution sonore.Signaler Répondre
sans les invités bordélisant !Signaler Répondre
Il est aussi d'usage de bloquer le périph pour faire la fête.Signaler Répondre
On ne sait plus s'amuser, tout se perd...
pour une fois que j'approuve,bravo M le maire pour cette idée .Signaler Répondre
Une annulation aurait été plus embêtante pour eux car il aurait fallu repayer le traiteur, renvoyer les faire part......Mais c'est un bon début de n'avoir pas fermé les yeux face à ces racailles. On aurait pu aussi saisir les voitures.....Signaler Répondre
bravo au Maire !Signaler Répondre
Bravos Mr le Maire d'avoir eu le courage de faire respecter l'engagement signé devant vous.Signaler Répondre
Mais que prévois exactement cet engagement en cas de non respect ?
Y a t il une sanction financière?
C'est la seule qui compte pour ces gens car tout le reste n'est que palabre.
Un maire ne peut-il pas annuler le mariage et le repousser à une autre date en cas de bordel organisé ?Signaler Répondre
Au moins ça ferait réfléchir les participants car savent très bien ce qu'il font... Les amendes ils ne les paieront pas de toute façon.
si tous les maires faisaient appliquer la loi ça irait mieux !Signaler Répondre