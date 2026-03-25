Violences près de Lyon : un centre chorégraphique incendié à Rillieux-la-Pape, des CRS déployés

La situation reste tendue dans l’est lyonnais. Après plusieurs épisodes de violences urbaines ce week-end à Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin, les autorités ont décidé de renforcer le dispositif de sécurité, tandis qu’un incendie a lourdement endommagé un équipement culturel emblématique.
Face aux troubles, plusieurs unités de CRS, dont la CRS 8 et la CRS 83, ont été déployées dès ce lundi après-midi, à la demande du ministère de l’Intérieur.
Depuis ce week-end, une douzaine de personnes ont été interpellées dans les deux communes concernées, signe d’une mobilisation importante des forces de l’ordre.
Un centre chorégraphique gravement touché
Dans la nuit, un incendie s’est déclaré vers 4 heures du matin au centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts, contraignant à la fermeture du bâtiment pour plusieurs mois. Plus d’une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes.
Ce centre chorégraphique, dédié aux cultures urbaines, occupait une place importante dans la vie culturelle locale. Il devait notamment accueillir un nouveau projet artistique à destination des habitants, avec l’arrivée d’un chorégraphe sélectionné en lien avec le ministère de la Culture.
Sur place, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, s’est rendu aux côtés du maire, à la demande de la préfète de région Fabienne Buccio.
Les autorités assurent vouloir accompagner la structure dans la suite, afin de permettre sa reconstruction et la poursuite de ses activités.
Je n'ai jamais compris ça... Mon chien ne chi... pas là où il mange. Eux, ils brûlent leur centre culturel...Signaler Répondre
Quand il n'y aura plus rien à brûler ils se plaindront....Signaler Répondre
La justice va-t-elle enfin faire son travail à moins qu'il faille que ça soit les habitants qui s'en occupe.Signaler Répondre
Pas GRAVE !!!!!!Signaler Répondre
Maintenant et encore pour très longtemps vous aurez Mr. VINCENDET ( Monsieur sait tout )
Rien a craindre depuis quelques années il a redressé la situation depuis ......??????
N est ce pas !
Plus facile a écrire que de le réaliser ...................................
Violences urbaines ? Elles reviennent souvent.Signaler Répondre
Ne serait-ce pas plutôt un conflit de basse intensité ?
Les spécialiste de la manipulation de la chair à canonSignaler Répondre
Mélanchon et sa bande LFI, veulent renouveler le pb des banlieues
Mais qu'est devenue la France ?Signaler Répondre
"Un centre chorégraphique gravement touché"Signaler Répondre
Arrêtons d'investir dans des équipements 'kulturel' pour des gens qui n'en ont rien a faire.
Médiathèque ici
Centre chorégraphique là
Etc ....
Ils cassent ils restent dans leur crasse.
bravo continuez comme ca vous viendrez pas vous plaindre!!Signaler Répondre