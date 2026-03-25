Violences près de Lyon : un centre chorégraphique incendié à Rillieux-la-Pape, des CRS déployés

La situation reste tendue dans l’est lyonnais. Après plusieurs épisodes de violences urbaines ce week-end à Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin, les autorités ont décidé de renforcer le dispositif de sécurité, tandis qu’un incendie a lourdement endommagé un équipement culturel emblématique.

Face aux troubles, plusieurs unités de CRS, dont la CRS 8 et la CRS 83, ont été déployées dès ce lundi après-midi, à la demande du ministère de l’Intérieur.

Depuis ce week-end, une douzaine de personnes ont été interpellées dans les deux communes concernées, signe d’une mobilisation importante des forces de l’ordre.

Un centre chorégraphique gravement touché

Dans la nuit, un incendie s’est déclaré vers 4 heures du matin au centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts, contraignant à la fermeture du bâtiment pour plusieurs mois. Plus d’une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes.

Ce centre chorégraphique, dédié aux cultures urbaines, occupait une place importante dans la vie culturelle locale. Il devait notamment accueillir un nouveau projet artistique à destination des habitants, avec l’arrivée d’un chorégraphe sélectionné en lien avec le ministère de la Culture.

Sur place, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, s’est rendu aux côtés du maire, à la demande de la préfète de région Fabienne Buccio.

Les autorités assurent vouloir accompagner la structure dans la suite, afin de permettre sa reconstruction et la poursuite de ses activités.