Faits Divers

Villeurbanne : les gerbes du 8-Mai vandalisées quelques heures après la cérémonie

Villeurbanne : les gerbes du 8-Mai vandalisées quelques heures après la cérémonie
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Des dégradations ont été découvertes vendredi matin au monument aux morts de la place Lazare-Goujon à Villeurbanne, au lendemain des hommages rendus aux victimes de la Seconde Guerre mondiale.

Le lendemain des cérémonies du 8-Mai, plusieurs gerbes déposées au monument aux morts de Villeurbanne ont été retrouvées détériorées.

Les dégradations ont été constatées vendredi matin place Lazare-Goujon, devant le mémorial situé entre l’hôtel de ville et le TNP Villeurbanne. Les compositions florales avaient été installées la veille au soir à l’occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Certaines gerbes ont été renversées ou abîmées, tandis que des fleurs étaient dispersées au sol lorsque les agents municipaux sont intervenus sur place.

Le maire PS, Cédric Van Styvendael, a dénoncé sur les réseaux sociaux des "actes déplorables et indignes", rappelant que l’hommage rendu jeudi concernait l’ensemble des victimes du conflit mondial.

Même son de cloche du côté du député LFI Gabriel Amard qui a condamné "des actes odieux et profondément lâches", appelant à défendre le devoir de mémoire face "à la haine et à la division".

Dans l’après-midi, les services municipaux avaient déjà remis en place les gerbes encore intactes et nettoyé les abords du monument.

La Ville de Villeurbanne a indiqué qu’une plainte devait être déposée.

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10 commentaires
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Badge et baton le 09/05/2026 à 10:20

Beaucoup de nostalgiques de l'Occupation auprès des habitants de Villeurbanne.

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Jean Luc M le 09/05/2026 à 10:16
Anti verts a écrit le 09/05/2026 à 09h58

Je doute de la sincérité des propos de Amard ..

Pour moi ça fait des années que j'en doute

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matxute le 09/05/2026 à 10:11

notre pays est foutu quand le devoir de mémoire est bafoué à ce point… nous ne vivons plus ensemble mais face à face

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J'adore le 09/05/2026 à 10:08

J'adore le 'son de cloche' du député LFI identique à celui du maire.
Bien trouvé et bien réel.
Ils ne sont capables que de réprouver.,.
Pour moi ces actes de vandalisme sont ceux de chiens enragés, indignes et lâches.
Le vivre ensemble utopique paroles de politiciens en quête de votes.
Des mesures de salubrité sont indispensables pour éviter les haines vecteur de guerre civile.

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Anti verts le 09/05/2026 à 09:58

Je doute de la sincérité des propos de Amard ..

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saco697 le 09/05/2026 à 09:56

Les Écologistes et LFI sont toujours prêts à cracher sur et ne pas respecter les valeurs patriotiques qui ont fait la grandeurs de la France … des anti Français qui ne savent que critiquer et détruire

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maarrianne le 09/05/2026 à 09:36

Ces cérémonies ne sont pas au goût de la nouvelle France LFI !

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VillePilote le 09/05/2026 à 09:35
P38 a écrit le 09/05/2026 à 09h09

On appelle ça le vivre ensemble.

Ville exemplaire où il fait bon vivre. Tellement bien que les habitants en redemande

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il faudrait le 09/05/2026 à 09:24
SuperTonton a écrit le 09/05/2026 à 09h17

La droite ne dit rien ?

Les laisser parler avant !

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mais non mais non le 09/05/2026 à 09:22

Allons' allons , monsieur le maire c'est le vent hein ? ? ? ? comme d'habitude ? ?

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Catalan le 09/05/2026 à 09:20

c'est a l'image de la société actuelle, tant que nous aurons que des rappels a la loi , des sursis,,,,,,ou la culture de l excuse, ou de l enfant roi , il n y aura aucune raison de ne pas pousser le bouchon plus loin .

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SuperTonton le 09/05/2026 à 09:17

La droite ne dit rien ?

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oui mais là le 09/05/2026 à 09:15

Monsieur le maire va vous dire que c'est le vent comme il avait répondu il y a quelques années ? ? ? ? ? ! ! ! !

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Ly04 le 09/05/2026 à 09:14

Pauvre France, ou ce qu'il en reste ! Toujours couché et les commentateurs ont l'air d'apprécier.

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P38 le 09/05/2026 à 09:09

On appelle ça le vivre ensemble.

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