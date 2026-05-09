Villeurbanne : les gerbes du 8-Mai vandalisées quelques heures après la cérémonie

Le lendemain des cérémonies du 8-Mai, plusieurs gerbes déposées au monument aux morts de Villeurbanne ont été retrouvées détériorées.
Les dégradations ont été constatées vendredi matin place Lazare-Goujon, devant le mémorial situé entre l’hôtel de ville et le TNP Villeurbanne. Les compositions florales avaient été installées la veille au soir à l’occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Certaines gerbes ont été renversées ou abîmées, tandis que des fleurs étaient dispersées au sol lorsque les agents municipaux sont intervenus sur place.
Le maire PS, Cédric Van Styvendael, a dénoncé sur les réseaux sociaux des "actes déplorables et indignes", rappelant que l’hommage rendu jeudi concernait l’ensemble des victimes du conflit mondial.
Même son de cloche du côté du député LFI Gabriel Amard qui a condamné "des actes odieux et profondément lâches", appelant à défendre le devoir de mémoire face "à la haine et à la division".
Dans l’après-midi, les services municipaux avaient déjà remis en place les gerbes encore intactes et nettoyé les abords du monument.
La Ville de Villeurbanne a indiqué qu’une plainte devait être déposée.
Beaucoup de nostalgiques de l'Occupation auprès des habitants de Villeurbanne.Signaler Répondre
Pour moi ça fait des années que j'en douteSignaler Répondre
notre pays est foutu quand le devoir de mémoire est bafoué à ce point… nous ne vivons plus ensemble mais face à faceSignaler Répondre
J'adore le 'son de cloche' du député LFI identique à celui du maire.Signaler Répondre
Bien trouvé et bien réel.
Ils ne sont capables que de réprouver.,.
Pour moi ces actes de vandalisme sont ceux de chiens enragés, indignes et lâches.
Le vivre ensemble utopique paroles de politiciens en quête de votes.
Des mesures de salubrité sont indispensables pour éviter les haines vecteur de guerre civile.
Je doute de la sincérité des propos de Amard ..Signaler Répondre
Les Écologistes et LFI sont toujours prêts à cracher sur et ne pas respecter les valeurs patriotiques qui ont fait la grandeurs de la France … des anti Français qui ne savent que critiquer et détruireSignaler Répondre
Ces cérémonies ne sont pas au goût de la nouvelle France LFI !Signaler Répondre
Ville exemplaire où il fait bon vivre. Tellement bien que les habitants en redemandeSignaler Répondre
Les laisser parler avant !Signaler Répondre
Allons' allons , monsieur le maire c'est le vent hein ? ? ? ? comme d'habitude ? ?Signaler Répondre
c'est a l'image de la société actuelle, tant que nous aurons que des rappels a la loi , des sursis,,,,,,ou la culture de l excuse, ou de l enfant roi , il n y aura aucune raison de ne pas pousser le bouchon plus loin .Signaler Répondre
La droite ne dit rien ?Signaler Répondre
Monsieur le maire va vous dire que c'est le vent comme il avait répondu il y a quelques années ? ? ? ? ? ! ! ! !Signaler Répondre
Pauvre France, ou ce qu'il en reste ! Toujours couché et les commentateurs ont l'air d'apprécier.Signaler Répondre
On appelle ça le vivre ensemble.Signaler Répondre