Villeurbanne : les gerbes du 8-Mai vandalisées quelques heures après la cérémonie

Le lendemain des cérémonies du 8-Mai, plusieurs gerbes déposées au monument aux morts de Villeurbanne ont été retrouvées détériorées.

Les dégradations ont été constatées vendredi matin place Lazare-Goujon, devant le mémorial situé entre l’hôtel de ville et le TNP Villeurbanne. Les compositions florales avaient été installées la veille au soir à l’occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Certaines gerbes ont été renversées ou abîmées, tandis que des fleurs étaient dispersées au sol lorsque les agents municipaux sont intervenus sur place.

Le maire PS, Cédric Van Styvendael, a dénoncé sur les réseaux sociaux des "actes déplorables et indignes", rappelant que l’hommage rendu jeudi concernait l’ensemble des victimes du conflit mondial.

Même son de cloche du côté du député LFI Gabriel Amard qui a condamné "des actes odieux et profondément lâches", appelant à défendre le devoir de mémoire face "à la haine et à la division".

Dans l’après-midi, les services municipaux avaient déjà remis en place les gerbes encore intactes et nettoyé les abords du monument.

La Ville de Villeurbanne a indiqué qu’une plainte devait être déposée.