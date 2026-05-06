Puces du Canal à Villeurbanne : le célèbre site fragilisé par un redressement fiscal

Créées en 1995, les Puces du Canal occupent un terrain de six hectares à Villeurbanne. Le site rassemble près de 500 exposants spécialisés dans les meubles, vêtements, objets anciens et œuvres d’art, et attire environ 500 000 visiteurs chaque année.

Le tribunal des affaires économiques de Lyon a acté, le 29 avril, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire pour les Puces du Canal, à Villeurbanne.

Le marché, considéré comme le deuxième plus grand rendez-vous des antiquaires et brocanteurs en France après Saint-Ouen, traverse une période financière délicate.

La direction a engagé cette procédure après un contrôle fiscal ayant fortement augmenté les charges du site. L’objectif est de protéger l’activité, trouver des solutions avec un mandataire judiciaire et préserver les 900 emplois liés aux Puces du Canal.

La direction pointe aussi un contexte économique tendu, entre baisse du pouvoir d’achat et difficultés d’approvisionnement.

Malgré la procédure, les activités et événements sont maintenus et aucun déménagement n’est envisagé.