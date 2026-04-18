Découverte poignardée à plusieurs reprises à Villeurbanne, la victime se serait automutilée

On ignore encore si c'est la victime, aujourd'hui tirée d'affaire, qui a révélé la vérité aux enquêteurs. Toujours est-il que la police villeurbannaise semble délaisser la piste de l'agression au couteau dans l'affaire de l'homme retrouvé poignardé à plusieurs reprises dans le parc de la Feyssine le 31 mars dernier.

Grièvement blessée, présentant une dizaine de plaies notamment au thorax, la victime avait été hospitalisée dans un état critique.

Selon le Progrès, le quadragénaire aurait en réalité tenté de se suicider. La crainte d'un agresseur qui roderait dans le parc villeurbannais ne serait donc pas justifiée.