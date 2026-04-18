Faits Divers

Découverte poignardée à plusieurs reprises à Villeurbanne, la victime se serait automutilée

Découverte poignardée à plusieurs reprises à Villeurbanne, la victime se serait automutilée

Rebondissement dans l'affaire de l'homme retrouvé grièvement blessé dans le parc de la Feyssine de Villeurbanne le 31 mars dernier. L'enquête se dirige vers une absence d'agresseur.

On ignore encore si c'est la victime, aujourd'hui tirée d'affaire, qui a révélé la vérité aux enquêteurs. Toujours est-il que la police villeurbannaise semble délaisser la piste de l'agression au couteau dans l'affaire de l'homme retrouvé poignardé à plusieurs reprises dans le parc de la Feyssine le 31 mars dernier.

Grièvement blessée, présentant une dizaine de plaies notamment au thorax, la victime avait été hospitalisée dans un état critique.

Selon le Progrès, le quadragénaire aurait en réalité tenté de se suicider. La crainte d'un agresseur qui roderait dans le parc villeurbannais ne serait donc pas justifiée.

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villeurbanne

4 commentaires
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Ex Précisions le 18/04/2026 à 16:03

C'est un genre de tentative de suicide pas commun, au moins il n'a pas bloqué un train en se couchant sur une voie ferrée...

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rien à faire le 18/04/2026 à 15:42

A Villeurbanne c'est comme aux Galeries Lafayette , il se passe tous les jours quelque chose !

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moi le 18/04/2026 à 15:09

ou alors, encore un qui voulait faire croire a un certain type d agression, va savoir....

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Bertrand kanta le 18/04/2026 à 14:29

Oui mais bien sûr tout comme l’homme qui s’est suicidé de 5 balles dans la tête , ça semble évident …

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