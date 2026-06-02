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72 kg de cannabis, armes, montre de luxe… un gros point de deal démantelé à Villeurbanne

72 kg de cannabis, armes, montre de luxe… un gros point de deal démantelé à Villeurbanne
DR DIPN69

Une opération policière menée à Villeurbanne a permis le démantèlement d’un point de deal actif rue de France. Quatre hommes soupçonnés d’être au cœur du trafic de stupéfiants ont été mis en cause, tandis que près de 72 kg de résine de cannabis et plusieurs armes ont été saisis.

Nouveau coup de filet contre le narcotrafic dans la métropole lyonnaise.

La Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN) annonce le démantèlement d’un point de deal situé rue de France à Villeurbanne, à l’issue d’une enquête ouverte au début du mois d’avril pour trafic de stupéfiants.

Selon les enquêteurs, le trafic observé s’était révélé "particulièrement actif" durant les mois d’avril et mai. Les investigations ont permis d’identifier un homme de 29 ans présenté comme le gérant du point de deal, un fournisseur de 26 ans, ainsi que deux vendeurs-ravitailleurs âgés de 26 et 30 ans. Deux appartements servant de logements nourrices avaient également été localisés.

L’intervention judiciaire a été menée le 19 mai au petit matin, dans le cadre de l’opération anti-narcotrafic lancée ce jour-là dans le Rhône sous l’impulsion du nouveau préfet Étienne Guyot.

Sous l’autorité du parquet de Lyon, les policiers ont procédé à six interpellations : les quatre suspects identifiés au préalable ainsi que deux autres personnes présentes dans un appartement nourrice. Tous ont été placés en garde à vue.

Cannabis, cocaïne et armes saisis

Les perquisitions ont permis la saisie de quantités importantes de stupéfiants avec près de 72 kg de résine de cannabis, 337 g d’herbe de cannabis, 102 g de cocaïne et 2 180 euros en espèces.  

Les enquêteurs ont également mis la main sur quatre armes de poing, des éléments d’armes, de nombreuses munitions, ainsi que du matériel de conditionnement et une montre de luxe estimée à 9 000 euros, saisie au titre des avoirs criminels.

La valeur marchande des stupéfiants saisis est estimée à 585 000 euros.

L’enquête n’ayant pas permis d’impliquer les deux individus interpellés dans le logement nourrice, ces derniers ont été remis en liberté sans poursuite.

Les quatre principaux mis en cause sont poursuivis pour détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, ainsi que pour association de malfaiteurs. L’un d’eux fait également l’objet de poursuites liées à la détention illégale d’armes. Ils ont été déférés au parquet de Lyon le 22 mai dans le cadre d’une comparution à délai différé.

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5 commentaires
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Aladin le 02/06/2026 à 17:43

Cette ville est pourrie jusque là moalle

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Il paraît le 02/06/2026 à 17:39

Que le problème c est les bagnolards droitardés

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Idefax le 02/06/2026 à 17:10

Pourquoi ne pas donner les logements ayant servi de nourrice à ceux réellement dans le besoin?

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Chris6969699 le 02/06/2026 à 16:42
le point d’entree a écrit le 02/06/2026 à 16h30

le trafic passé par les ports que font les douaniers aujourd’hui la technologie permet de tout scanner les containers le plus grand port le Havre est une ville géré par la droite depuis longtemps par Édouard Philippe tout le monde le sait que c’est l’entrée principale mais personne non en parle sur les médias d’extrême droite pourquoi se silence le trafic trouve une complicité dans la corruption et silence des politiques et policiers et les magistrats et les douaniers le problème se règle par Interpol et DGSI et DGSE et les différents services de renseignement en France et à l’étranger

"mais personne non en parle sur les médias d’extrême droite"

Qu'est-ce qu'un média d'extrême droite selon vous ?

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le point d’entree le 02/06/2026 à 16:30

le trafic passé par les ports que font les douaniers aujourd’hui la technologie permet de tout scanner les containers le plus grand port le Havre est une ville géré par la droite depuis longtemps par Édouard Philippe tout le monde le sait que c’est l’entrée principale mais personne non en parle sur les médias d’extrême droite pourquoi se silence le trafic trouve une complicité dans la corruption et silence des politiques et policiers et les magistrats et les douaniers le problème se règle par Interpol et DGSI et DGSE et les différents services de renseignement en France et à l’étranger

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