Villeurbanne : un jeune homme blessé à l’arme blanche dans le quartier Grandclément

Une violente agression à l’arme blanche s'est produite ce lundi 25 mai en début de soirée à Villeurbanne. Un jeune homme a été retrouvé blessé dans le quartier Grandclément.

Selon les premiers éléments, la victime aurait été attaquée par plusieurs individus avant d’être laissée au sol après les faits. Le jeune homme présentait notamment une importante blessure à l’arrière de la tête provoquée par un coup de couteau, précise le Progrès.

Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale, il a ensuite été évacué par ambulance pour recevoir des soins. Son état de santé exact n’était pas connu dans l’immédiat.

Le quartier Grandclément, à Villeurbanne, est un secteur régulièrement cité ces derniers mois dans plusieurs affaires liées au trafic de stupéfiants. Depuis le renforcement des opérations policières dans le quartier du Tonkin, une partie des points de deal se serait déplacée vers d’autres secteurs de la commune.