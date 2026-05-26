Faits Divers

Villeurbanne : un jeune homme blessé à l’arme blanche dans le quartier Grandclément

Villeurbanne : un jeune homme blessé à l’arme blanche dans le quartier Grandclément

Une attaque particulièrement violente s’est produite lundi soir à Villeurbanne.

Une violente agression à l’arme blanche s'est produite ce lundi 25 mai en début de soirée à Villeurbanne. Un jeune homme a été retrouvé blessé dans le quartier Grandclément.

Selon les premiers éléments, la victime aurait été attaquée par plusieurs individus avant d’être laissée au sol après les faits. Le jeune homme présentait notamment une importante blessure à l’arrière de la tête provoquée par un coup de couteau, précise le Progrès.

Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale, il a ensuite été évacué par ambulance pour recevoir des soins. Son état de santé exact n’était pas connu dans l’immédiat.

Le quartier Grandclément, à Villeurbanne, est un secteur régulièrement cité ces derniers mois dans plusieurs affaires liées au trafic de stupéfiants. Depuis le renforcement des opérations policières dans le quartier du Tonkin, une partie des points de deal se serait déplacée vers d’autres secteurs de la commune.

Tags :

coup de couteau

villeurbanne

7 commentaires
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arme.. blanche? le 26/05/2026 à 12:57

non à la segregation raciale!..j exige le terme "outil coupant"!!meeeerde........

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Bellota le 26/05/2026 à 12:49
Chris6969699 a écrit le 26/05/2026 à 10h34

Ah la nouvelle France... J'en rêve déjà...

Sauf qu’à Villeurbanne ce n’est pas nouveau
La gauche et maintenant l’extrême gauche sont au pouvoir DEPUIS DES DÉCENNIES à Villeurbanne
Et apparemment cela convient aux habitants puisqu’ils les ont encore ré élus
Alors il ne se passera plus rien tant que le courage ne reviendra pas

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Metro boulot dodo le 26/05/2026 à 12:17

Une embrouille entre dealers... une journée comme une autre .

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Exactement ! le 26/05/2026 à 11:39
un peu comme la a écrit le 26/05/2026 à 11h27

frontiere a empeché la radio-activite d arriver en france lors de la cata de tchernobyl..!!hi,hi,hi

Rappelez vous la comm officielle a l époque : le nuage a vu le panneau Strasbourg et s est arrêté à son niveau

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un peu comme la le 26/05/2026 à 11:27
On est rassuré a écrit le 26/05/2026 à 09h59

Le retour de la zfe va protéger la population victime de la méchante droite

frontiere a empeché la radio-activite d arriver en france lors de la cata de tchernobyl..!!hi,hi,hi

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Chris6969699 le 26/05/2026 à 10:34

Ah la nouvelle France... J'en rêve déjà...

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On est rassuré le 26/05/2026 à 09:59

Le retour de la zfe va protéger la population victime de la méchante droite

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Solidarité 69 le 26/05/2026 à 09:55

Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà et que Mélenchon veut voir dans la France rurale.

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Catalan le 26/05/2026 à 09:42

Pourquoi une enquête pour connaître les circonstances précises . Soit un différent commercial, soit une embrouille.

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