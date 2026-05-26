Villeurbanne : un jeune homme blessé à l’arme blanche dans le quartier Grandclément

Une violente agression à l’arme blanche s'est produite ce lundi 25 mai en début de soirée à Villeurbanne. Un jeune homme a été retrouvé blessé dans le quartier Grandclément.
Selon les premiers éléments, la victime aurait été attaquée par plusieurs individus avant d’être laissée au sol après les faits. Le jeune homme présentait notamment une importante blessure à l’arrière de la tête provoquée par un coup de couteau, précise le Progrès.
Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale, il a ensuite été évacué par ambulance pour recevoir des soins. Son état de santé exact n’était pas connu dans l’immédiat.
Le quartier Grandclément, à Villeurbanne, est un secteur régulièrement cité ces derniers mois dans plusieurs affaires liées au trafic de stupéfiants. Depuis le renforcement des opérations policières dans le quartier du Tonkin, une partie des points de deal se serait déplacée vers d’autres secteurs de la commune.
non à la segregation raciale!..j exige le terme "outil coupant"!!meeeerde........Signaler Répondre
Sauf qu’à Villeurbanne ce n’est pas nouveauSignaler Répondre
La gauche et maintenant l’extrême gauche sont au pouvoir DEPUIS DES DÉCENNIES à Villeurbanne
Et apparemment cela convient aux habitants puisqu’ils les ont encore ré élus
Alors il ne se passera plus rien tant que le courage ne reviendra pas
Une embrouille entre dealers... une journée comme une autre .Signaler Répondre
Rappelez vous la comm officielle a l époque : le nuage a vu le panneau Strasbourg et s est arrêté à son niveauSignaler Répondre
frontiere a empeché la radio-activite d arriver en france lors de la cata de tchernobyl..!!hi,hi,hiSignaler Répondre
Ah la nouvelle France... J'en rêve déjà...Signaler Répondre
Le retour de la zfe va protéger la population victime de la méchante droiteSignaler Répondre
Ah la belle nouvelle France by LFI que voilà et que Mélenchon veut voir dans la France rurale.Signaler Répondre
Pourquoi une enquête pour connaître les circonstances précises . Soit un différent commercial, soit une embrouille.Signaler Répondre