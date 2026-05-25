Pollution de l’air à Lyon : alerte orange déclenchée, circulation limitée et vitesse réduite dès mardi

Les fortes chaleurs qui touchent actuellement la région lyonnaise ont une nouvelle conséquence : un épisode durable de pollution à l’ozone. Dans un communiqué publié ce lundi, la préfecture du Rhône annonce l’activation de l’alerte orange dans le bassin lyonnais/Nord-Isère à compter du mardi 26 mai 2026.

"Les conditions météorologiques resteront stables demain, mardi 26 mai 2026, avec des températures toujours élevées", précise la préfecture. Une situation qui "entraîne un épisode persistant de pollution à l’ozone."

Face à cette dégradation de la qualité de l’air, plusieurs mesures d’urgence ont été décidées par le préfet du Rhône afin de limiter les émissions de polluants.

Circulation différenciée maintenue dans la ZFE de Lyon

La circulation différenciée reste en place dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon. Ainsi, seuls les véhicules disposant d’une vignette Crit’Air "zéro émission moteur", Crit’Air 1 ou Crit’Air 2 seront autorisés à circuler dans le périmètre concerné.

La préfecture rappelle également que la dérogation "petits rouleurs" délivrée par la Métropole de Lyon est suspendue durant l’épisode de pollution. Certaines exceptions restent toutefois prévues, notamment pour les véhicules transportant au moins trois personnes, les véhicules prioritaires, les convois exceptionnels, les taxis et VTC.

Vitesse réduite sur plusieurs axes du Rhône

Autre mesure importante : la vitesse maximale autorisée sera temporairement abaissée à 70 km/h sur l’ensemble des routes limitées habituellement à 80 ou 90 km/h dans le département du Rhône. Ces restrictions de circulation et limitations de vitesse entreront en vigueur mardi 26 mai à partir de 5 heures du matin.

La préfecture annonce aussi plusieurs restrictions dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel et du BTP. Le brûlage des déchets est "totalement interdit", tout comme "l’utilisation des barbecues à combustible solide." Les travaux utilisant des solvants comme le white-spirit, les peintures ou les vernis devront aussi être reportés.

Dans le secteur industriel, certaines opérations "émettrices de particules fines, d’oxydes d’azote ou de composés organiques volatils" devront être différées jusqu’à la fin de l’épisode.

Enfin, les autorités sanitaires recommandent aux personnes vulnérables ou sensibles d’éviter les activités physiques intenses, de limiter les sorties aux heures les moins chaudes et de s’éloigner des grands axes routiers lors des pics de circulation.