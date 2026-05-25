À Lyon, cette marche géante veut réunir jusqu’à 10 000 chrétiens dans les rues

Un grand rassemblement chrétien investira les rues de Lyon ce week-end.

La 2e édition de la Marche pour Jésus Lyon Métropole se déroulera ce samedi 30 mai, avec un départ prévu à 13h30 depuis la place Bellecour, avant une traversée de la ville jusqu’au parc Sergent Blandan, où un festival de musique chrétienne gratuit clôturera la journée à partir de 17h30.

Porté par une association réunissant plusieurs églises chrétiennes de la métropole, l’événement veut promouvoir un moment "festif et ouvert à tous", dans une démarche présentée comme culturelle, conviviale et accessible, sans distinction d’âge, d’origine ou de confession.

Le cortège doit traverser plusieurs secteurs du centre-ville, notamment la Guillotière et Jean Macé, avec neuf chars animés par des paroisses et églises catholiques et évangéliques, accompagnés de groupes musicaux, de chants, de danses et de performances artistiques.

Jusqu’à 10 000 participants espérés

Selon les organisateurs, plus de 6 000 personnes avaient participé à la première édition lyonnaise. Pour cette édition 2026, l’objectif affiché est désormais de réunir 10 000 participants venus de Lyon, de sa métropole et de la région Rhône-Alpes.

Née à Londres en 1987, la Marche pour Jésus est aujourd’hui organisée dans 170 pays et dans une vingtaine de villes françaises. À Lyon, les organisateurs mettent particulièrement en avant la volonté de rassembler différentes sensibilités chrétiennes (catholiques, protestantes, évangéliques et orthodoxes) autour d’un message d’unité et de fraternité.