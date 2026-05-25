ASVEL

Tony Parker vers un salaire record à l’ASVEL : 1,2 million d’euros évoqués pour son arrivée sur le banc

Tony Parker vers un salaire record à l’ASVEL : 1,2 million d’euros évoqués pour son arrivée sur le banc

Tony Parker pourrait toucher près de 1,2 million d’euros la saison prochaine s’il devient entraîneur de l’ASVEL, un montant inédit pour un coach en France.

D’après BasketNews, Tony Parker devrait cumuler les fonctions de président et d’entraîneur de l’ASVEL la saison prochaine avec une rémunération estimée à environ 1,2 million d’euros.

S’il est confirmé, ce salaire ferait de Tony Parker le coach le mieux payé de France malgré son inexpérience, avant même son premier défi avec les Bleus U17 au Mondial en Turquie.

BasketNews précise également que Tony Parker pourrait être accompagné par Vincent Collet, pressenti pour intervenir soit comme assistant, soit dans un rôle de consultant, comme LyonMag avait déjà pu vous l’apprendre précédemment.

Pour comparaison, l’actuel coach de l’ASVEL Pierric Poupet percevrait un salaire de 150 000 euros. 
Le feuilleton autour de l’arrivée de Tony Parker sur le banc de l’ASVEL se poursuit, désormais alimenté par les révélations autour d’un salaire potentiellement historique, en attendant une confirmation officielle.

Tags :

Tony Parker

ASVEL

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
baba69 le 25/05/2026 à 08:29

ce salaire est indécent.

Signaler Répondre
avatar
La gamelle le 25/05/2026 à 07:15

Bah quand on voit Moscovici qui se fait 27000€ net par mois sur nos impôts, on se dit que quand on est un raté, il vaut mieux être socialiste que basketteur......

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.