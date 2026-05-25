Tony Parker vers un salaire record à l’ASVEL : 1,2 million d’euros évoqués pour son arrivée sur le banc

D’après BasketNews, Tony Parker devrait cumuler les fonctions de président et d’entraîneur de l’ASVEL la saison prochaine avec une rémunération estimée à environ 1,2 million d’euros.

S’il est confirmé, ce salaire ferait de Tony Parker le coach le mieux payé de France malgré son inexpérience, avant même son premier défi avec les Bleus U17 au Mondial en Turquie.

BasketNews précise également que Tony Parker pourrait être accompagné par Vincent Collet, pressenti pour intervenir soit comme assistant, soit dans un rôle de consultant, comme LyonMag avait déjà pu vous l’apprendre précédemment.

Pour comparaison, l’actuel coach de l’ASVEL Pierric Poupet percevrait un salaire de 150 000 euros.

Le feuilleton autour de l’arrivée de Tony Parker sur le banc de l’ASVEL se poursuit, désormais alimenté par les révélations autour d’un salaire potentiellement historique, en attendant une confirmation officielle.