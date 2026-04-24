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Coup de tonnerre pour l’ASVEL : Tony Parker devrait bien coacher le club en Euroleague l’an prochain

Coup de tonnerre pour l’ASVEL : Tony Parker devrait bien coacher le club en Euroleague l’an prochain

Le club de Villeurbanne revoit sa stratégie européenne et pourrait finalement poursuivre l’aventure en EuroLeague en confiant les rênes de l’équipe à Tony Parker.

Alors qu’un retrait de la scène européenne semblait acté ces derniers mois, l'ASVEL opère un changement de cap majeur.

L'information est confirmée par Eurohoops, les dirigeants envisagent désormais de rester en EuroLeague pour la saison 2026-2027. Dans ce scénario, Tony Parker pourrait prendre la tête de l’équipe en tant qu’entraîneur principal, lui qui en est déjà l’actionnaire majoritaire.

La situation reste toutefois délicate en interne. L’engagement public de Tony Parker en faveur d’un projet lié à la NBA en Europe, notamment via un événement soutenu par la ligue à Londres, a accentué les tensions entre actionnaires, certains privilégiant désormais un retrait de l’Euroleague en raison de cette position jugée ambiguë.

Dans le même temps, l’instance européenne cherche à sécuriser son avenir avec des engagements à long terme, à l’image de Fenerbahçe et du FC Barcelone, déjà installés pour dix ans de plus.

L’ASVEL, n’a pas encore signé cet accord indispensable à sa participation, et étudie toujours ses options. 
En cas de retrait ou d’absence de licence, Paris Basketball apparaît comme le principal candidat pour récupérer une place durable dans la compétition.

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2 commentaires
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Free Lyon le 24/04/2026 à 17:01

Et avec quelle equipe ?? Si cest pour prendre tôle sur tôle sa rime a quoi ??

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Rlb le 24/04/2026 à 16:24

Basta quel cinema

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