La LDLC Arena devrait être pleine pour le dernier match de la saison d’Euroleague de l’ASVEL

Dernier de la plus grande ligue européenne, l’ASVEL ne compte que 8 victoires en 37 matchs cette saison et figure comme bon dernier. Un bilan très décevant, à l’instar de la saison 2022-2023 durant laquelle les Villeurbannais comptait le même nombre de succès malgré quatre matchs de moins disputés.

Cependant, l’ASVEL à l’occasion de sauver un brin de son honneur ce jeudi 16 avril à 20h à domicile. En effet, le Fenerbahçe, 5e d’Euroleague, débarque à la LDLC Arena et devrait être accueilli en grande pompe. L’ASVEL a communiqué sur ses réseaux sociaux la jauge de remplissage de son stade qui s’élève à 85% de sa capacité. Au total, déjà 10 000 places ont été vendues, et ce, à plus de 48h du choc.

À la fin de la rencontre, l’artiste Yann Muller va se produire directement depuis le parquet.

Un match qui marque aussi le retour de Nando De Colo à Lyon, lui qui y a passé quatre années de sa carrière légendaire, avant de quitter la ville en automne dernier.

Les résultats insuffisants de Villeurbanne n’ont donc que très d’impacts sur son affluence lors de telles affiches. L’équipe de Tony Parker affiche 7 défaites de rang en Euroleague, alors que le club n’est pas encore certain de rester membre de cette organisation dans les années à venir.