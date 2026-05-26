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"Tout commence ici" : l’ASVEL reçoit Cholet pour le début des play-offs

"Tout commence ici" : l’ASVEL reçoit Cholet pour le début des play-offs
"Tout commence ici" : l’ASVEL reçoit Cholet pour le début des play-offs

L’ASVEL débute ce mardi à l’Astroballe les quarts de finale des play-offs.

Les basketteurs villeurbannais reçoivent Cholet à 19h pour le premier match de ces quarts de finale. Face à une équipe qui a remporté les trois confrontations de la saison, en championnat et en Leaders Cup, les hommes de Pierric Poupet n’ont pas eu de mal à trouver leur source de motivation comme l’a expliqué David Lighty, le capitaine de l’ASVEL, en conférence de presse d’avant-match. 

"C’est un élément à prendre en considération", a abondé Pierric Poupet, l’entraineur villeurbannais : "Les différents scénarios ont été les mêmes. On a toujours un moment où on est bien et puis Cholet monte l'intensité, on a du mal à résister et derrière on perd un peu pied, tant physiquement que mentalement dans le contrôle du jeu, le contrôle du ballon, donc on se met à perdre des balles. C'est important d'avoir eu ces 3 matchs-là parce que nous, on peut les analyser".

Pour les deux hommes, tous les compteurs sont remis à zéro. "Les play-offs, c’est une nouvelle compétition", assure Pierric Poupet, dont le groupe a l’avantage du terrain.

"Quand on regarde les statistiques, le plus souvent, l’équipe qui gagne le premier match remporte la série", note David Lighty, avant de conclure : "Tout commence ici".

Pour rappel, l’ASVEL joue sa place en demi-finale au meilleur des trois matchs. Le retour est programmé à Cholet ce jeudi.

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