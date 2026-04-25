Le coach de l’ASVEL Pierric Poupet sur les tablettes d’un club historique français ?

Une perspective qui fragilise la position de l’entraîneur de 41 ans, en fin de contrat dans le Rhône dès juin, après deux saisons marquées par des résultats mitigés obtenus avec des moyens en baisse.

Selon Le Populaire du Centre, Pierric Poupet est la priorité du club historique de Limoges, 13e de Betclic Élite, en quête d’un coach plus expérimenté que Arnaud Tessier, mais avant tout de son maintien en 1ère division. Pierric Poupet a d’ailleurs porté le maillot des Verts lors de la saison 2003-2004, durant laquelle il avait découvert la Pro A.

Le technicien est aussi suivi par l’Élan Chalon et Orléans Loiret Basket, prêts à se positionner. L’an dernier, le club lituanien Zalgiris Kaunas était déjà intéressé par ses services, preuve d’une éventuelle suite de carrière au-delà de l’hexagone dans lequel il a réalisé toute sa carrière.

Son départ de Villeurbanne semble inévitable.