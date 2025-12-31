Euroligue : une victoire de l’ASVEL pour terminer l’année 2025

L’ASVEL accueillait ce mardi soir Paris Basketball dans le cadre de la 19e journée d’Euroligue. Si les Villeurbannais ont mal débuté la rencontre, ils ont fini par s’imposer lors du dernier quart-temps. Score final : 94 à 89 sur le parquet de la LDLC Arena de Décines.

Ce succès permet aux hommes de Pierric Poupet de bien terminer l’année 2025 mais surtout de quitter la dernière place du classement général de la compétition européenne.

Prochaine rencontre en Euroligue le mardi 6 janvier pour l’ASVEL qui recevra la redoutable équipe du Real Madrid.