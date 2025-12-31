ASVEL

Euroligue : une victoire de l’ASVEL pour terminer l’année 2025

Euroligue : une victoire de l’ASVEL pour terminer l’année 2025
Nando de Colo - LyonMag

Le parquet de la LDLC Arena accueillait ce mardi soir une rencontre européenne.

L’ASVEL accueillait ce mardi soir Paris Basketball dans le cadre de la 19e journée d’Euroligue. Si les Villeurbannais ont mal débuté la rencontre, ils ont fini par s’imposer lors du dernier quart-temps. Score final : 94 à 89 sur le parquet de la LDLC Arena de Décines.

Ce succès permet aux hommes de Pierric Poupet de bien terminer l’année 2025 mais surtout de quitter la dernière place du classement général de la compétition européenne.

Prochaine rencontre en Euroligue le mardi 6 janvier pour l’ASVEL qui recevra la redoutable équipe du Real Madrid. 

Tags :

ASVEL

euroligue

Paris

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.