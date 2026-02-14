"Quentin a toujours défendu ses convictions de manière non-violente" : la colère et l'incompréhension de la famille de la victime après son lynchage à Lyon

Qu'est-il arrivé à Quentin, pris en charge jeudi soir quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, en face de l'église Saint-Georges et surtout très loin de Sciences Po Lyon où ultra-gauche et ultra-droite en venaient aux mains en marge d'une conférence de Rima Hassan ?

La famille du jeune Isérois de 23 ans, étudiant en mathématiques à Lyon, a demandé à son avocat Me Fabien Rajon de publier un communiqué pour donner sa version. Non pas des faits qu'elle ignore et dont l'éclaircissement revient aux enquêteurs. Mais de la personnalité de Quentin, présenté comme un militant nationaliste, désigné comme un membre du service d'ordre du collectif identitaire Némésis par Alice Cordier.

"Le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité, ni membre d'un quelconque service d'ordre et qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Quentin n'a jamais été mis en cause dans la moindre affaire et encore moins pour violence par le passé, son casier judiciaire est vierge", indique Me Rajon dans le communiqué.

Selon lui, "la thèse de la simple "rixe" entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits : il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus, en surnombre et armés, qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Il reviendra à l'enquête d'approfondir les premiers éléments recueillis et j'appelle à respecter l'intégrité morale de cette jeune victime innocente".

S'il a effectivement un passé de nationaliste, Quentin se serait tourné depuis quelques années vers un engagement plus spirituel, étant un catholique assidu et fréquentant la paroisse traditionaliste de la Fraternité Saint-Pierre à la Collégiale Saint-Just de Lyon.

Une enquête pour violences aggravées a été ouverte par le parquet de Lyon. Aucune interpellation n'a pour le moment été réalisée.