Faits Divers

"Quentin a toujours défendu ses convictions de manière non-violente" : la colère et l'incompréhension de la famille de la victime après son lynchage à Lyon

L'agression s'est produit le soir sur le quai Fulchiron, à hauteur de l'église Saint-Georges - LyonMag

Dans un texte communiqué par son avocat Fabien Rajon, la famille de Quentin D., en état de mort cérébrale après avoir été roué de coups à Lyon jeudi soir, apporte des précisions mais réclame justice.

Qu'est-il arrivé à Quentin, pris en charge jeudi soir quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon, en face de l'église Saint-Georges et surtout très loin de Sciences Po Lyon où ultra-gauche et ultra-droite en venaient aux mains en marge d'une conférence de Rima Hassan ?

La famille du jeune Isérois de 23 ans, étudiant en mathématiques à Lyon, a demandé à son avocat Me Fabien Rajon de publier un communiqué pour donner sa version. Non pas des faits qu'elle ignore et dont l'éclaircissement revient aux enquêteurs. Mais de la personnalité de Quentin, présenté comme un militant nationaliste, désigné comme un membre du service d'ordre du collectif identitaire Némésis par Alice Cordier.

"Le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité, ni membre d'un quelconque service d'ordre et qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Quentin n'a jamais été mis en cause dans la moindre affaire et encore moins pour violence par le passé, son casier judiciaire est vierge", indique Me Rajon dans le communiqué.

Selon lui, "la thèse de la simple "rixe" entre deux groupes rivaux ne semble pas correspondre à la réalité des faits : il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus, en surnombre et armés, qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Il reviendra à l'enquête d'approfondir les premiers éléments recueillis et j'appelle à respecter l'intégrité morale de cette jeune victime innocente".

S'il a effectivement un passé de nationaliste, Quentin se serait tourné depuis quelques années vers un engagement plus spirituel, étant un catholique assidu et fréquentant la paroisse traditionaliste de la Fraternité Saint-Pierre à la Collégiale Saint-Just de Lyon.

Une enquête pour violences aggravées a été ouverte par le parquet de Lyon. Aucune interpellation n'a pour le moment été réalisée.

avatar
orgentil le 14/02/2026 à 12:37

Pour les acharnés de haine, je rappelle que la fraternité saint Pierre n'est absolument pas Lefebvriste. Elle célèbre selon le rite latin mais est intégrée à l'église catholique romaine. Les legebristes sont rassemblés, eux, dans la fraternité saint Pie 10. Avant de s'exprimer il serait préférable de tourner sa plume ou son clavier, sept fois avant d'écrire !

avatar
Moha le 14/02/2026 à 12:30
Diffamation a écrit le 14/02/2026 à 12h23

Vos propos sont de la diffamation pure. Comment pouvez vous affirmer que ́es catholiques traditionnalistes sont pro Petain et antisémites ?
Ca remonte à 80 ans, vous pensez vraiment que ce jeune homme allait à l’Eglise prier pour Pétain ? Toujours la même rengaine d’extrême gauche, la meme réductio ad hitlerum pour mieux discréditer.
S’il y a eu des témoignages d’antisémitisme récents, c’est à l’extreme gauche et dans vos banlieues plurielles

Carrément, ces gens ont 3 fachismes de retard.

Ils se permettent toutes les lâchetés intellectuelles pour justifier leurs actions, mêmes quand elles sont indéfendables.

avatar
Diffamation le 14/02/2026 à 12:23
Tu Maurras pas a écrit le 14/02/2026 à 11h48

Pas n'importe quel Catholique
il fréquentait une paroisse Lefèvriste.
Le Lefèvrisme est un courant au sein de l'église Catholique qui ne reconnait pas la République, a une théologie antisémite et célèbre Pétain.
Autrefois excommuniée, cette secte a été réintégrée au sein de l'église dans un but de pacification.
cette tendance politique isolée du reste de l'église contrôle deux paroisse a Lyon, dont celle de Saint George.
Le schisme entre Catholiques et les Lefèvristes date du concile Vatican 2, que les seconds ne reconnaissent pas parce que ce concile condamne explicitement l'antisémitisme. (entre autres griefs)
A Paris les Lefèvristes contrôlent la paroisse de Saint Nicholas du Chardonnay, fief de l'ultradroite.

Vos propos sont de la diffamation pure. Comment pouvez vous affirmer que ́es catholiques traditionnalistes sont pro Petain et antisémites ?
Ca remonte à 80 ans, vous pensez vraiment que ce jeune homme allait à l’Eglise prier pour Pétain ? Toujours la même rengaine d’extrême gauche, la meme réductio ad hitlerum pour mieux discréditer.
S’il y a eu des témoignages d’antisémitisme récents, c’est à l’extreme gauche et dans vos banlieues plurielles

avatar
Petitparis le 14/02/2026 à 12:21
À d’autres !!! a écrit le 14/02/2026 à 11h33

Alors comme vous le représenter c’est un modèle ! Pourquoi allez perturber une manifestation de l’extrême gauche ! Il aurait du rester à sa place ! Il y a un petit peu de l’incitation à la violence ? Si il ne serait pas au milieu des loups il ne serait pas fait mordre ! Sa va être compliqué pour qu’il se rétablisse, mais courage à la famille qui n’a rien demandé ! Un soit disant ange qui va partir trop tôt !

Parce que l'extrême gauche ne perturbe jamais des réunions politiques ? Donc on pourra aussi les lyncher a mort?

avatar
Faux le 14/02/2026 à 12:20
Tu Maurras pas a écrit le 14/02/2026 à 11h48

Pas n'importe quel Catholique
il fréquentait une paroisse Lefèvriste.
Le Lefèvrisme est un courant au sein de l'église Catholique qui ne reconnait pas la République, a une théologie antisémite et célèbre Pétain.
Autrefois excommuniée, cette secte a été réintégrée au sein de l'église dans un but de pacification.
cette tendance politique isolée du reste de l'église contrôle deux paroisse a Lyon, dont celle de Saint George.
Le schisme entre Catholiques et les Lefèvristes date du concile Vatican 2, que les seconds ne reconnaissent pas parce que ce concile condamne explicitement l'antisémitisme. (entre autres griefs)
A Paris les Lefèvristes contrôlent la paroisse de Saint Nicholas du Chardonnay, fief de l'ultradroite.

La fraternité saint pierre n’est pas lefebvriste car elle a rompu en 1988 avec Mgr Lefebvre.
Donc, vous dites n’importe quoi.
Et combien même, les catholiques traditionnalistes ne sont pas connus pour être violents.
C’est bien connu que les vagues d’attentats récents n’ont pas été faites "au nom du Christ" ou de la tradition.
Encore une fois, ce type de propos fleurent bon la mise à mort idéolohiques, qui plus est par des ignorants. Le simple fait d’être catho tradi expose au soupçon

avatar
Fouteurs de m..... le 14/02/2026 à 12:16

Il y a trois jours, Jean-Luc Mélenchon, et avec lui La France insoumise, apportait son soutien à la Jeune Garde en cours de dissolution
Le parti déclarait alors dans un communiqué : « Nous le disons fièrement : la Jeune Garde est essentielle justement parce qu’elle a pour mission depuis sa création de lutter contre l’extrême droite, contre des groupes fascistes et néonazis de plus en plus violents partout en France. »

Votez pour la meute !!!!!!!

avatar
Gui le 14/02/2026 à 12:09
ecolopipo a écrit le 14/02/2026 à 11h03

ça va être compliqué vu qu'ils n'ont pas de locaux et qu'ils squattent tout ce qu'ils trouvent.
Les dissoudre ne sert à rien, ça ne les empêchera pas de se bourrer à la 8.6 et ensuite de frapper leurs chiens ou alors un petit lynchage d'une personne qui aime son pays entre gens courageux

Bien sûr qu'il y a des locaux hébergeant les ultra gauche.. L'atelier des canulars est le parfait exemple. Il y a une dizaine d'années les ultra partaient de cet association pour faire leurs virés en ville et cassé du facho comme ils disent. Ce local existe toujours. Il y a aussi la plume noir, la gryphe qui sous couvert de librairie hébergent des activités ultra.

avatar
Mdr ! le 14/02/2026 à 12:08
AntiKons.onness.e.es.... a écrit le 14/02/2026 à 09h58

Quand on lit les commentaires de la meute concernant ce jeune c'est effrayant !
LFI est un parti qui pue la haine et la mort.
Réflechissez bien avant de voter pour eux, ils ne cherchent qu'à monter les Français soi-diant fachos contre les étrangers soi-disant racialistes.
Ce ne sont que quelques personnes à l'esprit malsain. Beaucoup d'étrangers se retrouvent dans cette spirale que LFI a créé alors qu'ils ne demandent qu'â vivre tranquilles.
Il va falloir que la macronie prennent ses responsabilités et déclare ce parti nauséabond comme terroriste.

La "macronie" l'a fait, et a très bien réussi.. à en convaincre le citoyen moyen.
Et pas timidement, tout y passe.. extremisme, fascisme, antisémitisme etc.. à toutes les sauces, tous les jours. En gros depuis la dissolution, la presse des milliardaires est en boucle.
Et ça fonctionne.. vous en reprenez tous les élements de langage..
Magique.

avatar
Intéressant le 14/02/2026 à 12:03
À d’autres !!! a écrit le 14/02/2026 à 11h33

Alors comme vous le représenter c’est un modèle ! Pourquoi allez perturber une manifestation de l’extrême gauche ! Il aurait du rester à sa place ! Il y a un petit peu de l’incitation à la violence ? Si il ne serait pas au milieu des loups il ne serait pas fait mordre ! Sa va être compliqué pour qu’il se rétablisse, mais courage à la famille qui n’a rien demandé ! Un soit disant ange qui va partir trop tôt !

En gros sa seule présence justifiait la violence, à 10 contre 1 ?
Vous nous parlez d’un petit ange, quid des gars d’en face ?

avatar
Tu Maurras pas le 14/02/2026 à 11:48
Bonjour bonjour a écrit le 14/02/2026 à 11h27

Et en plus ce jeune homme non seulement est de droite mais il est catholique. Mais quelle horreur !!!!
Courage à lui et à sa famille.

Pas n'importe quel Catholique
il fréquentait une paroisse Lefèvriste.
Le Lefèvrisme est un courant au sein de l'église Catholique qui ne reconnait pas la République, a une théologie antisémite et célèbre Pétain.
Autrefois excommuniée, cette secte a été réintégrée au sein de l'église dans un but de pacification.
cette tendance politique isolée du reste de l'église contrôle deux paroisse a Lyon, dont celle de Saint George.
Le schisme entre Catholiques et les Lefèvristes date du concile Vatican 2, que les seconds ne reconnaissent pas parce que ce concile condamne explicitement l'antisémitisme. (entre autres griefs)
A Paris les Lefèvristes contrôlent la paroisse de Saint Nicholas du Chardonnay, fief de l'ultradroite.

avatar
Bilan... le 14/02/2026 à 11:45

La Gauche Tue ! L FI est le cancer de ce pays !

avatar
Chris6969699 le 14/02/2026 à 11:44
À d’autres !!! a écrit le 14/02/2026 à 11h33

Alors comme vous le représenter c’est un modèle ! Pourquoi allez perturber une manifestation de l’extrême gauche ! Il aurait du rester à sa place ! Il y a un petit peu de l’incitation à la violence ? Si il ne serait pas au milieu des loups il ne serait pas fait mordre ! Sa va être compliqué pour qu’il se rétablisse, mais courage à la famille qui n’a rien demandé ! Un soit disant ange qui va partir trop tôt !

"Un soit disant ange qui va partir trop tôt"

Les anges sont des narcotrafiquants multi récidivistes qui risquent de tuer des personnes en faisant des refus d'obtempérer...

En religion bien pensante, ce n'est pas le même profil...

avatar
Tu y étais ?? le 14/02/2026 à 11:38
Reponse à Chris a écrit le 14/02/2026 à 11h18

A 15 sur lui ! Quel bande de lâche

Arrête d'inventer des scenarios imaginaires, même la police qui était sur place n'a pas vu de lynchage et évoque tout juste un bref échange de coups de poings entre ultragauche et ultradroite, ses camarades l'ont laissé rentrer chez lui et il est possible qu'il ait fait un malaise une heure plus tard Quai Fulchiron (Peut etre du a un coup a la tête une heure avant?)
Attendons l'enquête, et arrêtons de prendre pour argent comptant les paroles de Némésis, qui ne sont pas connues pour dire systématiquement la vérité..
La police elle même est très circonspecte sur le récit de Némésis..

avatar
À d’autres !!! le 14/02/2026 à 11:33

Alors comme vous le représenter c’est un modèle ! Pourquoi allez perturber une manifestation de l’extrême gauche ! Il aurait du rester à sa place ! Il y a un petit peu de l’incitation à la violence ? Si il ne serait pas au milieu des loups il ne serait pas fait mordre ! Sa va être compliqué pour qu’il se rétablisse, mais courage à la famille qui n’a rien demandé ! Un soit disant ange qui va partir trop tôt !

avatar
Catalan le 14/02/2026 à 11:31
Fulchiron a écrit le 14/02/2026 à 10h49

À vous lire, votre Quentin semble avoir été un véritable saint, menant une vie exemplaire, guidée par la foi, la vertu et un profond dévouement aux autres — une Mère Teresa au masculin d'extreme droite

personne ne sait rien et toi tu l ouvres

avatar
On n'a pas tous les mêmes martyrs.. le 14/02/2026 à 11:28
La Rance Infecte a écrit le 14/02/2026 à 10h50

Une personne d’extrême gauche non violente et démocratique, c’est comme un vopo sans kalach : ça n’existe pas.

Comme tu fais partie des gens qui ont craché sur Clément Méric au lendemain de sa mort, permet nous de dire que les Lyonnais ne sont pas traumatisés par le fait qu'un prénommé Quentin ai fait un probable AVC Quai Fulchiron.
S'il avait pris un coup une heure avant, il aurait du se rendre a l'hôpital, et ses camarades de Némésis l'ont mal conseillé.. Quand on prend un coup a la tete, il faut faire un scanner cérébral.
Triste pour lui, mais la vie continue.
Il était probablement très loin d'être le petit ange que décrivent ses camarades d'extrême droite..
le simple fait de participer a des actions du groupuscule raciste Némésis connu pour ses pratiques violentes indique qu'il n'était pas un ange.
Je ne me réjouis de la mort de personne, mais il y a un décès toutes les 1.8 secondes dans le monde. Après avoir entendu parler de ce fait divers grâce a la télévision, j'ai repris deux fois du gratin dauphinois.
Des années que l'extrême droite provoque en scandant des "on n'entends plus chanter Clément Méric.." dans ses manifs et dans les stades..
Qu'elle n'attende pas de compassion en dehors du plateau de CNews

avatar
Bonjour bonjour le 14/02/2026 à 11:27

Et en plus ce jeune homme non seulement est de droite mais il est catholique. Mais quelle horreur !!!!
Courage à lui et à sa famille.

avatar
Humour? le 14/02/2026 à 11:21
johnny a écrit le 14/02/2026 à 10h47

Casier vierge veut pas dire qu'il été pas sage ect juste qui c'est pas fait chopé

Remarque TRÈS intelligente ?

avatar
Reponse à Chris le 14/02/2026 à 11:18

A 15 sur lui ! Quel bande de lâche

avatar
Lyon mag actionnaires le 14/02/2026 à 11:16
Lili de Lyon a écrit le 14/02/2026 à 10h46

Lyonmag est soulagé, les faits ne se sont pas produits devant Sciences PO où Rima HASSAN officiait, mais plus loin... Lyonmag, des actionnaires de LFI ?

Je crois que c'est la.meilleur blague de la journée.
Cela étant dit, tout les médias sérieux et reconnu font preuve de mesure quand au cause de la.mort de ce jeune militant d'extrême droites.
Encore un mort que celle ci veut instrumentalisé !

avatar
Evident le 14/02/2026 à 11:15
La Rance Infecte a écrit le 14/02/2026 à 10h50

Une personne d’extrême gauche non violente et démocratique, c’est comme un vopo sans kalach : ça n’existe pas.

Bien répondu !

avatar
ecolopipo le 14/02/2026 à 11:03
Gui a écrit le 14/02/2026 à 10h32

Doucet doit exiger la fermeture des locaux des groupes d'extrême gauche à lyon comme il l'a demandé pour ceux d'extrême droite.

ça va être compliqué vu qu'ils n'ont pas de locaux et qu'ils squattent tout ce qu'ils trouvent.
Les dissoudre ne sert à rien, ça ne les empêchera pas de se bourrer à la 8.6 et ensuite de frapper leurs chiens ou alors un petit lynchage d'une personne qui aime son pays entre gens courageux

avatar
JeanTrimballe le 14/02/2026 à 11:02

On va s’en remettre aux médecins pour les diag nostics médicaux tout de même...
Hier madame annoncait qu’une dame etait agressée , le lendemain elle nous annonce qu'ils étaient au courant en matinée qu’il s’agissait d’un jeune homme, l'erreur est humaine ma foi, mais en a t elle commis d’autres, va savoir...
En attendant elle soutient la famille, mais de loin , le combat continue , a qui le tour ?

avatar
Chris6969699 le 14/02/2026 à 11:02
SO pas SO a écrit le 14/02/2026 à 10h07

Il était du service d'ordre pour le groupuscule d'extrème droite mais démenti par son avocat......

Vous pensez vraiment qu'un membre du SO ne pratique pas un sport de combat ?

Je pense que conformément aux habitudes des "antifas", ils l'ont ciblé après avoir remarqué qu'il était totalement inoffensif.

Ce n'est pas le courage qui caractérise tous ces groupes d'ultra gauche et d'extrême gauche.

avatar
Chris6969699 le 14/02/2026 à 10:55
Fulchiron a écrit le 14/02/2026 à 10h49

À vous lire, votre Quentin semble avoir été un véritable saint, menant une vie exemplaire, guidée par la foi, la vertu et un profond dévouement aux autres — une Mère Teresa au masculin d'extreme droite

A vous lire vous le connaissez ?

avatar
La Rance Infecte !!!!!!!! le 14/02/2026 à 10:51
RN69 a écrit le 14/02/2026 à 09h41

Plus elle descend dans les sondages. plus la gauche montre son vrai visage de haine, de violence et d’antisemitisme..

Prise de concience !

avatar
La Rance Infecte le 14/02/2026 à 10:50
Bertrand kanta a écrit le 14/02/2026 à 09h38

Une personne d’extrême droite non violente, c’est comme un cow-boy sans revolver : ça n’existe pas.

Une personne d’extrême gauche non violente et démocratique, c’est comme un vopo sans kalach : ça n’existe pas.

avatar
Fulchiron le 14/02/2026 à 10:49

À vous lire, votre Quentin semble avoir été un véritable saint, menant une vie exemplaire, guidée par la foi, la vertu et un profond dévouement aux autres — une Mère Teresa au masculin d'extreme droite

avatar
La Rance Infecte le 14/02/2026 à 10:48
Wallah',. a écrit le 14/02/2026 à 10h13

Quand est-ce que notre khmaire qui va s'allier à LFI au deuxième TOUR des municipales va s'exprimer ?

RV en mars !

avatar
johnny le 14/02/2026 à 10:47

Casier vierge veut pas dire qu'il été pas sage ect juste qui c'est pas fait chopé

avatar
Lanou le 14/02/2026 à 10:46
SO pas SO a écrit le 14/02/2026 à 10h07

Il était du service d'ordre pour le groupuscule d'extrème droite mais démenti par son avocat......

Ca n'est pas une raison pour l'assassiner

avatar
Lili de Lyon le 14/02/2026 à 10:46

Lyonmag est soulagé, les faits ne se sont pas produits devant Sciences PO où Rima HASSAN officiait, mais plus loin... Lyonmag, des actionnaires de LFI ?

avatar
Stoooôooooop le 14/02/2026 à 10:44
Gui a écrit le 14/02/2026 à 10h32

Doucet doit exiger la fermeture des locaux des groupes d'extrême gauche à lyon comme il l'a demandé pour ceux d'extrême droite.

100 % d'accord si c'est pas le cas on manifestera ! Marre de la violence !

avatar
Bertrand Kanta le troll de Lyonmag le 14/02/2026 à 10:38

Tout est dans le titre !

avatar
Rlb le 14/02/2026 à 10:37

Pour certains on veut manifester contre, mais avant tout, on veut en découdre. Malheureusement la suite on la connaît...
Tout le monde il est beau... Il est gentil après.

avatar
Looool le 14/02/2026 à 10:34
Bertrand kanta a écrit le 14/02/2026 à 09h38

Une personne d’extrême droite non violente, c’est comme un cow-boy sans revolver : ça n’existe pas.

Ce meurtre est en cohérence avec l idéologie dominante de gauche.

Pour la gauche, être patriote est le plus grand crime qu il soit. Cela fait 50 ans que la gauche dit que les patriotes sont des n*z*s. La gauche justifie donc ainsi toutes les agressions dont sont victimes les patriotes jusqu a ce meurtre.

avatar
Gui le 14/02/2026 à 10:32

Doucet doit exiger la fermeture des locaux des groupes d'extrême gauche à lyon comme il l'a demandé pour ceux d'extrême droite.

avatar
mirou69 le 14/02/2026 à 10:23

Je prie pour lui

avatar
1789 le 14/02/2026 à 10:22

10 contre 1, c'est signé.

avatar
Stoooôooooop le 14/02/2026 à 10:18

Dissolution des antifa !
Interdiction du parti terroriste qui les soutien !

avatar
Merci à Jean Luc le 14/02/2026 à 10:15
Bertrand kanta a écrit le 14/02/2026 à 09h38

Une personne d’extrême droite non violente, c’est comme un cow-boy sans revolver : ça n’existe pas.

Le Bertrand attend sa petite correction électorale. Ne t’inquiète pas, elle arrive et n’a jamais été aussi proche.
C’est grâce à LFI que le RN va pouvoir s’installer à l’Élysée. Merci à ton gourou.

avatar
Wallah',. le 14/02/2026 à 10:13

Quand est-ce que notre khmaire qui va s'allier à LFI au deuxième TOUR des municipales va s'exprimer ?

avatar
papyrebel le 14/02/2026 à 10:12

Ce que j'ai pu constater depuis des années , c'est la violence sans borne de l'extrême gauche allant des voitures dégradées au lynchage et à la mort des opposants . Si j'étais impliqué politiquement , devant ces faits de société et la mansuétude de la justice par rapport à ces individus et ces groupes, je choisirai de décapiter la tête de ce mouvement purement et simplement .

avatar
SO pas SO le 14/02/2026 à 10:07

Il était du service d'ordre pour le groupuscule d'extrème droite mais démenti par son avocat......

avatar
regarde ton nombril le 14/02/2026 à 10:05
Un seul constat.... a écrit le 14/02/2026 à 09h27

La Gauche tue ! LFI tue ! Le Communisme tue !
C'est un constat dans tous les pays du monde, notamment Russie, Chine, Biélorussie, Corée du Nord, Pays de l'ex Union Soviétique, Cuba....

La droite tue aussi et vole le peuple n'est ce pas marine

avatar
Combien le 14/02/2026 à 10:04
Bertrand kanta a écrit le 14/02/2026 à 09h38

Une personne d’extrême droite non violente, c’est comme un cow-boy sans revolver : ça n’existe pas.

D’agressions, de degats commis par l’esstreme drouate ?

avatar
keke de la savane le 14/02/2026 à 10:03

Voila une autre forme d'ange

avatar
Pauvre minable le 14/02/2026 à 10:02
Bertrand kanta a écrit le 14/02/2026 à 09h38

Une personne d’extrême droite non violente, c’est comme un cow-boy sans revolver : ça n’existe pas.

Tapez sur une personne à plusieurs est l'équivalent de trouillards à la solde du vieillard HONTE aux connards qui ont élu député leur OQTF de chef

avatar
AntiKons.onness.e.es.... le 14/02/2026 à 09:58

Quand on lit les commentaires de la meute concernant ce jeune c'est effrayant !
LFI est un parti qui pue la haine et la mort.
Réflechissez bien avant de voter pour eux, ils ne cherchent qu'à monter les Français soi-diant fachos contre les étrangers soi-disant racialistes.
Ce ne sont que quelques personnes à l'esprit malsain. Beaucoup d'étrangers se retrouvent dans cette spirale que LFI a créé alors qu'ils ne demandent qu'â vivre tranquilles.
Il va falloir que la macronie prennent ses responsabilités et déclare ce parti nauséabond comme terroriste.

avatar
et si j avais raison le 14/02/2026 à 09:58

il faut interdire de prise de parole publique Hassan et ses sbires qui sont un trouble a l ordre public permanent

