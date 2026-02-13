Musées à prix libre, Guimet rouvert, Halle Tony Garnier rénovée : le programme culture de Grégory Doucet pour Lyon

Politique

Grégory Doucet détaille ses priorités culturelles pour les municipales à Lyon : musées à prix libre, rénovation de la bibliothèque de la Part-Dieu, réouverture du musée Guimet et investissement massif à la Halle Tony Garnier. Un programme placé sous le signe de “l’accessibilité” et de la création artistique.

À un mois du premier tour des municipales, la liste Pour vivre Lyon, menée par le maire sortant Grégory Doucet, met en avant ses priorités en matière culturelle. Lors d'une conférence de presse ce vendredi 12 février, la majorité écologiste et de gauche revendique une ambition claire : renforcer l’accès à la culture et soutenir la création artistique.

"Nous défendons à Lyon une culture ouverte, diverse et hospitalière. Une culture qui émancipe, qui rassemble et qui protège face aux idéologies de repli et d’exclusion", a déclaré Grégory Doucet.

Parmi les mesures annoncées figure l’instauration d’un prix libre dans les musées municipaux chaque mercredi. L’objectif affiché est de lever les freins économiques et d’encourager une fréquentation plus régulière des établissements culturels.

La majorité souhaite également lancer un plan bibliothèque comprenant la rénovation déjà annoncée de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec la création de 4000 m2 supplémentaires, ainsi que l’ouverture de trois nouvelles bibliothèques à Confluence, Guillotière et Moulin-à-Vent–Grand Trou.

Autre initiative mise en avant : l’opération “1 Gone, 1 livre”, qui prévoit qu’un enfant reçoive un ouvrage lors de sa première visite en bibliothèque, afin de créer un lien précoce avec la lecture.

Grégory Doucet promet de poursuivre l’augmentation du soutien public à la création artistique engagée depuis 2020, notamment via des résidences et la mise à disposition de lieux pour les artistes. Lyon entend également renforcer son accueil des artistes en exil ou menacés.

Les pratiques culturelles amateurs seraient encouragées par la mise à disposition de salles municipales supplémentaires et par la création de parcours culturels reliant bibliothèques, MJC, centres sociaux et écoles de musique.

"Ces annonces témoignent d’un véritable engagement du maire et de son équipe : celui de défendre une culture qui rassemble", affirme Orbiane Wolff, professionnelle de l’action culturelle et membre du comité de soutien du maire sortant.

Guimet et Halle Tony Garnier au cœur des investissements

Sur le volet patrimonial, la majorité annonce la réouverture du musée Guimet, fermé depuis vingt ans, avec une nouvelle vocation d’expositions et d’événements culturels.

La Halle Tony Garnier ferait également l’objet d’un investissement de 15 millions d’euros pour la rénovation des gradins et la modernisation des espaces. La liste affirme vouloir conforter la vocation musicale de cette salle municipale, dont la programmation serait, selon elle, fragilisée par la concurrence de salles privées. Comprendre la LDLC Arena d'Alexandre Aulas, fils du premier rival de l'union de la gauche...

Enfin, la création d’un bureau d’aide aux tournages est rappelée afin de renforcer l’attractivité de Lyon comme ville de cinéma, ainsi que l’ouverture ponctuelle au public de certains sites patrimoniaux, dont la traversée de l’Hôtel de Ville.

mais c'est dingue le 13/02/2026 à 18:35

Il lui vient tous les jours des idées !

Et me aulas ? le 13/02/2026 à 18:28

Que compte faire aulas avec la Halle ? Ça serait bien qu’il sorte du bois

Un stade peut-être ?

ou encore le 13/02/2026 à 16:46
Perte de temps a écrit le 13/02/2026 à 16h09

Perte de temps tout ça Gregory !
Pense plutôt a écrire : "Mon emploi du temps a partir du 1er Avril" ...ça ne devrait pas te prendre trop de temps et cela te sera plus utile.

"Comment approcher Marine Tondelier sans lui faire peur"
...Pour un poste "possible" dans l equipe parisienne pour ton boulot de dans 1 an ...

Pitié le 13/02/2026 à 16:39

Mais par pitié, faites le taire
Chaque jour, il nous abreuve de promesses, qui, s'il réussi à se maintenir seront réalisées avec un endettement faramineux pour les lyonnais
Faites taire également Bruno Bobard, qui, s'il réussit à se maintenir, entrainera la métropole entière dans sa gabegie qui nous coutera encore plus

Il est drôle le 13/02/2026 à 16:30

Il promet tout ce qu'il n'a pas voulu faire durant le mandat....

Oubli ou amnésie le 13/02/2026 à 16:18

Et la Salle Rameau !!!!!!

Perte de temps le 13/02/2026 à 16:09

Perte de temps tout ça Gregory !
Pense plutôt a écrire : "Mon emploi du temps a partir du 1er Avril" ...ça ne devrait pas te prendre trop de temps et cela te sera plus utile.

Vendredi le 13/02/2026 à 15:52
Ben oui a écrit le 13/02/2026 à 14h50

C'est ça la gauche élargie !!!
Je ne vois pas en quoi mes impôts devraient payer l'accès à la culture gratuitement par exemple pour les touristes étrangers !!! Déjà que j'ai sous mes fenêtres la verrue ignoble qu'est le musée des confluences mais si en plus il faut payer une seconde fois après l'investissement de départ, l'accès gratos pour les non Lyonnais je dis Non !!!
Yen a marre de payer pour des etandages sur la place Bellecour et autres Machecroutes !!!!

Vous avez tout à fait raison, car payer pour les autres ( pour ceux qui ne vont pas au boulot)

les démagosgogos le 13/02/2026 à 15:50

Quand ils veulent se faire élire, tout est gratuit! Mais qui paie? les moutons bien sur!!!!!

Bérangère le 13/02/2026 à 15:49

Optez moi d'un doute, ce n'est pas un certain Mr Doucet qui a arrêté le projet demandé et souhaité par son adjointe à la culture ( adjointe qu'il a viré en milieu de mandat) au début de son mandat...? c'est l'hôpital qui se fout de la charité !

HardRockeuse le 13/02/2026 à 15:44

un vrai programme de conte de fées… Dommage que cela arrive aussi tard, les Lyonnais n’en veulent plus

Obsdu9 le 13/02/2026 à 14:56

"Un coup de baguette magique, envoyez la musique !" Comme au Muppet-show !

Libération 2026 le 13/02/2026 à 14:51

Ce type m'insupporte par son militantisme, son aveuglement, son dogmatisme et son mépris : tout sauf ces sectaires pour le prochain mandat !

Ben oui le 13/02/2026 à 14:50
Vendredi a écrit le 13/02/2026 à 14h42

Là on va encore taxer le contribuable, c'est facile de faire des promesses lorsque le pognon ne sort pas de son porte-monnaie.

C'est ça la gauche élargie !!!
Je ne vois pas en quoi mes impôts devraient payer l'accès à la culture gratuitement par exemple pour les touristes étrangers !!! Déjà que j'ai sous mes fenêtres la verrue ignoble qu'est le musée des confluences mais si en plus il faut payer une seconde fois après l'investissement de départ, l'accès gratos pour les non Lyonnais je dis Non !!!
Yen a marre de payer pour des etandages sur la place Bellecour et autres Machecroutes !!!!

rototo le 13/02/2026 à 14:50

Six ans trop tard...

johnny le 13/02/2026 à 14:48

Le mec veut foutre 15 millions pour Tony Garnier plus 12 millions bibliothèque alors que personnes y va. Comment gaspiller de l'argent encore plus

Hildegonde le 13/02/2026 à 14:47

Une culture hospitalière !!!
Outre que le qualificatif ne me semble pas bien choisi , je ne crois pas que quiconque ait été mis à la porte d'une bibliothèque ou d'un musée lyonnais s'il en respecte les pré-requis.
Énième folio du " râtissons large "

Vendredi le 13/02/2026 à 14:42

Là on va encore taxer le contribuable, c'est facile de faire des promesses lorsque le pognon ne sort pas de son porte-monnaie.

Ant-Machon le 13/02/2026 à 14:36

BLA BLA BLA ... sur votre pognon ... les rues restent dégueulasses , les zombies traînent dans les rues , des gamins dorment sous les ponts , la ville se vide et devient un lieu de non droit ...mais bon pour appâter les bobos on "culturerise"

Parigot ! le 13/02/2026 à 14:35
prix aux rités a écrit le 13/02/2026 à 14h22

pourquoi mettre 15 millions dans la halle qui n'est et ne sera jamais adaptée aux concerts avec son acoustique désastreuse... le musée guimet par contre on l'attend depuis un bail !

Et la salle Rameau Lyon 1° travaux arrétés. RV en mars !

lamentable ! le 13/02/2026 à 14:34

Un président qui nous qui nous dit que la France n'a pas de culture... mais des cultures. Et un maire qui découvre celle de Lyon. RV d'abord en mars 26, puis en 27 !

Ex Précisions le 13/02/2026 à 14:27

Les musées étaient gratuit avant, notamment le musée Guimet...
Et sa bibliothèque d'Alexandrie no comment.
C'était les annonces de Doudou du jour, pile 30 jours avant son éviction !

Départ immédiat pour PARIS le 13/02/2026 à 14:25

quelques semaines et adieu les plaisantins

prix aux rités le 13/02/2026 à 14:22

pourquoi mettre 15 millions dans la halle qui n'est et ne sera jamais adaptée aux concerts avec son acoustique désastreuse... le musée guimet par contre on l'attend depuis un bail !

