Musées à prix libre, Guimet rouvert, Halle Tony Garnier rénovée : le programme culture de Grégory Doucet pour Lyon

À un mois du premier tour des municipales, la liste Pour vivre Lyon, menée par le maire sortant Grégory Doucet, met en avant ses priorités en matière culturelle. Lors d'une conférence de presse ce vendredi 12 février, la majorité écologiste et de gauche revendique une ambition claire : renforcer l’accès à la culture et soutenir la création artistique.

"Nous défendons à Lyon une culture ouverte, diverse et hospitalière. Une culture qui émancipe, qui rassemble et qui protège face aux idéologies de repli et d’exclusion", a déclaré Grégory Doucet.

Parmi les mesures annoncées figure l’instauration d’un prix libre dans les musées municipaux chaque mercredi. L’objectif affiché est de lever les freins économiques et d’encourager une fréquentation plus régulière des établissements culturels.

La majorité souhaite également lancer un plan bibliothèque comprenant la rénovation déjà annoncée de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec la création de 4000 m2 supplémentaires, ainsi que l’ouverture de trois nouvelles bibliothèques à Confluence, Guillotière et Moulin-à-Vent–Grand Trou.

Autre initiative mise en avant : l’opération “1 Gone, 1 livre”, qui prévoit qu’un enfant reçoive un ouvrage lors de sa première visite en bibliothèque, afin de créer un lien précoce avec la lecture.

Grégory Doucet promet de poursuivre l’augmentation du soutien public à la création artistique engagée depuis 2020, notamment via des résidences et la mise à disposition de lieux pour les artistes. Lyon entend également renforcer son accueil des artistes en exil ou menacés.

Les pratiques culturelles amateurs seraient encouragées par la mise à disposition de salles municipales supplémentaires et par la création de parcours culturels reliant bibliothèques, MJC, centres sociaux et écoles de musique.

"Ces annonces témoignent d’un véritable engagement du maire et de son équipe : celui de défendre une culture qui rassemble", affirme Orbiane Wolff, professionnelle de l’action culturelle et membre du comité de soutien du maire sortant.

Guimet et Halle Tony Garnier au cœur des investissements

Sur le volet patrimonial, la majorité annonce la réouverture du musée Guimet, fermé depuis vingt ans, avec une nouvelle vocation d’expositions et d’événements culturels.

La Halle Tony Garnier ferait également l’objet d’un investissement de 15 millions d’euros pour la rénovation des gradins et la modernisation des espaces. La liste affirme vouloir conforter la vocation musicale de cette salle municipale, dont la programmation serait, selon elle, fragilisée par la concurrence de salles privées. Comprendre la LDLC Arena d'Alexandre Aulas, fils du premier rival de l'union de la gauche...

Enfin, la création d’un bureau d’aide aux tournages est rappelée afin de renforcer l’attractivité de Lyon comme ville de cinéma, ainsi que l’ouverture ponctuelle au public de certains sites patrimoniaux, dont la traversée de l’Hôtel de Ville.