Une comète au-dessus de Lyon. Déclaré candidat à la mairie du 8e arrondissement de Lyon sous la bannière Spartacus, Francis Lalanne ne pourra probablement pas mettre son nom sur les bulletins de vote le 15 mars prochain.

Le fantasque chanteur savait qu'il était inéligible, depuis la décision du Conseil d'Etat en avril dernier. Une sanction de 18 mois pour ne pas avoir déposé ses comptes après les élections européennes de l'été 2024, qui le privait des municipales 2026.

Francis Lalanne comptait énormément sur son recours auprès du tribunal administratif de Paris, un référé-liberté qu'il espérait voir suspendre la décision du Conseil d'Etat et ainsi pouvoir candidater à Lyon.

Mais le recours a été rejeté, annihilant ou presque ses rêves de municipales.

Car Francis Lalanne a encore une carte dans sa manche, puisqu'il a aussi saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Mais cette dernière n'a toujours pas répondu, et le temps presse. Le dépôt des listes en préfecture du Rhône se terminera le 26 février, nul doute que d'ici là, la figure des antivax n'aura pas eu sa réponse et devra tirer un trait définitif sur le scrutin du 8e arrondissement.