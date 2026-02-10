Politique

Son recours rejeté, Francis Lalanne reste inéligible pour les élections municipales à Lyon : un dernier espoir vain sur la table ? - LyonMag

Malgré son inéligibilité jusqu'à l'automne 2026, Francis Lalanne ambitionnait de se présenter aux élections municipales lyonnaises en mars. Son recours étant rejeté, le chanteur doit se résoudre à probablement faire l'impasse sur le scrutin.

Une comète au-dessus de Lyon. Déclaré candidat à la mairie du 8e arrondissement de Lyon sous la bannière Spartacus, Francis Lalanne ne pourra probablement pas mettre son nom sur les bulletins de vote le 15 mars prochain.

Le fantasque chanteur savait qu'il était inéligible, depuis la décision du Conseil d'Etat en avril dernier. Une sanction de 18 mois pour ne pas avoir déposé ses comptes après les élections européennes de l'été 2024, qui le privait des municipales 2026.

Francis Lalanne comptait énormément sur son recours auprès du tribunal administratif de Paris, un référé-liberté qu'il espérait voir suspendre la décision du Conseil d'Etat et ainsi pouvoir candidater à Lyon.

Mais le recours a été rejeté, annihilant ou presque ses rêves de municipales.

Car Francis Lalanne a encore une carte dans sa manche, puisqu'il a aussi saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Mais cette dernière n'a toujours pas répondu, et le temps presse. Le dépôt des listes en préfecture du Rhône se terminera le 26 février, nul doute que d'ici là, la figure des antivax n'aura pas eu sa réponse et devra tirer un trait définitif sur le scrutin du 8e arrondissement.

Jolie Môme le 10/02/2026 à 11:51

Ah ! il est beau le traîne savate
Et il faudrait que l'ont de paye avec nos impôts !
Pauvre garçon a son âge être aussi irresponsable . J.M

ecolopipo le 10/02/2026 à 11:50

quel dommage ! Une immense perte pour le 8ème arrondissement

Général Salan le 10/02/2026 à 10:42

il n'est pas lyonnais, ça suffit les parachutés, on déjà de se débarrasser de Doucet le parigot en mars

et!et!et! le 10/02/2026 à 10:11
Dupon a écrit le 10/02/2026 à 08h25

C'est ballot..
Un favori déjà éliminé 😆

compte tenu de son pedigree tres..... prometeur!!..dommage qu il est loupé sa coloration..

Rlb le 10/02/2026 à 09:19

Tu restes dans ton domaine, et vas composer des chansons

Au Quinté le 10/02/2026 à 09:09

Aux courses je parie toujours sur les toccards , et j'ai jamais gagné, hihi

lolive06 le 10/02/2026 à 08:59

Anathème 🤣

Ahah le 10/02/2026 à 08:49

Un jour sombre pour ex precision

Un peu dommage le 10/02/2026 à 08:46

Je l'aurais bien vu aller au contact des habitants du 8e notamment les Etats, Mermoz, Paul Santy

mirou69 le 10/02/2026 à 08:37

Ohhhh on n’aura pas guignol candidat

jeanfifouxxxx le 10/02/2026 à 08:34

Une catastrophe, quelle perte pour la démocratie...

Dupon le 10/02/2026 à 08:25

C'est ballot..
Un favori déjà éliminé 😆

