Une comète au-dessus de Lyon. Déclaré candidat à la mairie du 8e arrondissement de Lyon sous la bannière Spartacus, Francis Lalanne ne pourra probablement pas mettre son nom sur les bulletins de vote le 15 mars prochain.
Le fantasque chanteur savait qu'il était inéligible, depuis la décision du Conseil d'Etat en avril dernier. Une sanction de 18 mois pour ne pas avoir déposé ses comptes après les élections européennes de l'été 2024, qui le privait des municipales 2026.
Francis Lalanne comptait énormément sur son recours auprès du tribunal administratif de Paris, un référé-liberté qu'il espérait voir suspendre la décision du Conseil d'Etat et ainsi pouvoir candidater à Lyon.
Mais le recours a été rejeté, annihilant ou presque ses rêves de municipales.
Car Francis Lalanne a encore une carte dans sa manche, puisqu'il a aussi saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Mais cette dernière n'a toujours pas répondu, et le temps presse. Le dépôt des listes en préfecture du Rhône se terminera le 26 février, nul doute que d'ici là, la figure des antivax n'aura pas eu sa réponse et devra tirer un trait définitif sur le scrutin du 8e arrondissement.
Ah ! il est beau le traîne savateSignaler Répondre
Et il faudrait que l'ont de paye avec nos impôts !
Pauvre garçon a son âge être aussi irresponsable . J.M
quel dommage ! Une immense perte pour le 8ème arrondissementSignaler Répondre
il n'est pas lyonnais, ça suffit les parachutés, on déjà de se débarrasser de Doucet le parigot en marsSignaler Répondre
compte tenu de son pedigree tres..... prometeur!!..dommage qu il est loupé sa coloration..Signaler Répondre
Tu restes dans ton domaine, et vas composer des chansonsSignaler Répondre
Aux courses je parie toujours sur les toccards , et j'ai jamais gagné, hihiSignaler Répondre
Anathème 🤣Signaler Répondre
Un jour sombre pour ex precisionSignaler Répondre
Je l'aurais bien vu aller au contact des habitants du 8e notamment les Etats, Mermoz, Paul SantySignaler Répondre
Ohhhh on n’aura pas guignol candidatSignaler Répondre
Une catastrophe, quelle perte pour la démocratie...Signaler Répondre
C'est ballot..Signaler Répondre
Un favori déjà éliminé 😆