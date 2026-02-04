“La ville ne doit pas s’arrêter à Vaise” : Jean-Michel Aulas esquisse une nouvelle vision pour la Duchère à Lyon

Lors d'une visite sur place avec l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, le candidat aux municipales affirme vouloir engager une "deuxième phase" de transformation, centrée non plus seulement sur l’urbanisme, mais sur les parcours de vie des habitants.

Dans son diagnostic, l’ancien président de l’OL reconnaît les effets positifs des programmes de rénovation urbaine menés depuis vingt ans, notamment grâce aux financements de l’ANRU, qui ont profondément modifié le bâti et les espaces publics. Mais il estime que ces transformations n’ont pas permis de résorber durablement les fragilités sociales du quartier : chômage supérieur aux moyennes métropolitaines, pauvreté persistante, difficultés scolaires précoces, accès complexe à l’emploi ou encore sentiment de relégation.

S’il est élu maire de Lyon, Jean-Michel Aulas dit vouloir faire de la Duchère un territoire pilote de "l’égalité réelle". Cette nouvelle étape passerait par un changement de méthode : sortir de l’empilement de dispositifs sectoriels pour mettre en place une politique territorialisée, lisible et évaluée. Les priorités annoncées portent sur le renforcement des politiques de petite enfance, d’éducation et de jeunesse, un soutien durable au tissu associatif via des financements pluriannuels, un accès accru aux soins, ainsi qu’une action renforcée contre le décrochage scolaire et les discriminations à l’embauche.

J’étais aujourd’hui à La Duchère, avec .@JLBorloo, pour porter une ambition claire : l’égalité réelle.

Après la rénovation urbaine, il est temps d’investir dans les parcours de vie, l’éducation, l’emploi, la mobilité.

Donner plus à ceux qui ont moins, c’est une exigence… pic.twitter.com/lhmYNHzL09 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 4, 2026

Le désenclavement du quartier constitue un autre axe structurant de cette ambition. Jean-Michel Aulas considère l’absence de transport lourd comme une "injustice territoriale" et affirme vouloir porter un projet de tramway jusqu'à la Duchère, "pour inscrire ce quartier dans une logique de transports structurants, durables et efficaces. La ville ne doit pas s’arrêter à Vaise".

Le sport occupe également une place centrale dans cette vision. Le candidat souligne le rôle historique du club de football de la Duchère, engagé dans de nombreux projets éducatifs, sociaux et d’insertion. Il insiste toutefois sur le fait que le sport ne peut être un levier unique et doit s’inscrire dans un projet global porté par la puissance publique.

Parmi les pistes évoquées figure l’hypothèse de l’implantation d’un équipement sportif de taille intermédiaire, pouvant accueillir entre 10 000 et 15 000 spectateurs, associé à un pôle de loisirs, des bureaux, une pépinière d’entreprises et des équipements publics. Ce projet, à l’étude depuis plus de deux ans, serait conditionné à l’arrivée de transports lourds, à des clauses d’insertion pour l’emploi local, à la rénovation d’équipements vétustes et à un renforcement de la sécurité par l’activité et la présence.

Jean-Michel Aulas affirme vouloir rompre avec ce qu’il décrit comme des politiques "à bas bruit" ou des visites ponctuelles. À ses yeux, la Duchère mérite une ambition durable et des moyens à la hauteur, dans une logique qu’il présente comme une exigence républicaine et une condition de la cohésion lyonnaise.