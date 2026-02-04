“La ville ne doit pas s’arrêter à Vaise” : Jean-Michel Aulas esquisse une nouvelle vision pour la Duchère à Lyon

Lors d'une visite sur place avec l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, le candidat aux municipales affirme vouloir engager une "deuxième phase" de transformation, centrée non plus seulement sur l’urbanisme, mais sur les parcours de vie des habitants.
Dans son diagnostic, l’ancien président de l’OL reconnaît les effets positifs des programmes de rénovation urbaine menés depuis vingt ans, notamment grâce aux financements de l’ANRU, qui ont profondément modifié le bâti et les espaces publics. Mais il estime que ces transformations n’ont pas permis de résorber durablement les fragilités sociales du quartier : chômage supérieur aux moyennes métropolitaines, pauvreté persistante, difficultés scolaires précoces, accès complexe à l’emploi ou encore sentiment de relégation.
S’il est élu maire de Lyon, Jean-Michel Aulas dit vouloir faire de la Duchère un territoire pilote de "l’égalité réelle". Cette nouvelle étape passerait par un changement de méthode : sortir de l’empilement de dispositifs sectoriels pour mettre en place une politique territorialisée, lisible et évaluée. Les priorités annoncées portent sur le renforcement des politiques de petite enfance, d’éducation et de jeunesse, un soutien durable au tissu associatif via des financements pluriannuels, un accès accru aux soins, ainsi qu’une action renforcée contre le décrochage scolaire et les discriminations à l’embauche.
J’étais aujourd’hui à La Duchère, avec .@JLBorloo, pour porter une ambition claire : l’égalité réelle.— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 4, 2026
Après la rénovation urbaine, il est temps d’investir dans les parcours de vie, l’éducation, l’emploi, la mobilité.
Donner plus à ceux qui ont moins, c’est une exigence… pic.twitter.com/lhmYNHzL09
Le désenclavement du quartier constitue un autre axe structurant de cette ambition. Jean-Michel Aulas considère l’absence de transport lourd comme une "injustice territoriale" et affirme vouloir porter un projet de tramway jusqu'à la Duchère, "pour inscrire ce quartier dans une logique de transports structurants, durables et efficaces. La ville ne doit pas s’arrêter à Vaise".
Le sport occupe également une place centrale dans cette vision. Le candidat souligne le rôle historique du club de football de la Duchère, engagé dans de nombreux projets éducatifs, sociaux et d’insertion. Il insiste toutefois sur le fait que le sport ne peut être un levier unique et doit s’inscrire dans un projet global porté par la puissance publique.
Parmi les pistes évoquées figure l’hypothèse de l’implantation d’un équipement sportif de taille intermédiaire, pouvant accueillir entre 10 000 et 15 000 spectateurs, associé à un pôle de loisirs, des bureaux, une pépinière d’entreprises et des équipements publics. Ce projet, à l’étude depuis plus de deux ans, serait conditionné à l’arrivée de transports lourds, à des clauses d’insertion pour l’emploi local, à la rénovation d’équipements vétustes et à un renforcement de la sécurité par l’activité et la présence.
Jean-Michel Aulas affirme vouloir rompre avec ce qu’il décrit comme des politiques "à bas bruit" ou des visites ponctuelles. À ses yeux, la Duchère mérite une ambition durable et des moyens à la hauteur, dans une logique qu’il présente comme une exigence républicaine et une condition de la cohésion lyonnaise.
... rien à dire de plusSignaler Répondre
C'est sûr : J.M. Aulas n'est plus à une mesure non finançable près, donc il n'y a pas à hésiter.Signaler Répondre
Pourquoi un tram ? Il faut prolonger le métro D. Voir même jusqu'à Ecully avec un grand parc relaisSignaler Répondre
Vite un stadeSignaler Répondre
ce type me fait penser à un feu d'artifice comme Doucet et Bernard, que de promesses. On va commencer par voter RN au premier tour après on aviseraSignaler Répondre
Grand Lyonnais, Grand Lyonnaises, vous aviez des projets grandioses, à faire pâlir d’envie le moindre dictateur pétrolier oriental, vous désespériez de trouver un jour quelqu’un pour le réaliser, ne vous en faites pas Aulas est là.Signaler Répondre
AVEC AULAS, OUI C’EST POSSIBLE
(bon à la fin c’est vous qui allez payer)
Aulas enchaine les promesses non financées. Ce n'est plus un candidat, c'est un magicien ! Il va faire apparaître un tramway déconnecté du réseau et un stade dont l'utilité n'est absolument pas prouvée dans un quartier qui manque d'infrastructures sportives du quotidien ! Magique !Signaler Répondre
Ca devient vraiment n'importe quoi.
Il faudra un jour expliquer comment Aulas finance une ligne de tram vers l'ouest lyonnais ET un métro de Tassin à l'aéroport ET le T8 ET un tunnel sous Fourvière.Signaler Répondre
Ca commence légèrement (beaucoup) à se voir que ça promet monts et merveilles sans rien derrière.
Aulas je l’adore d’abord il est humain il est compétent,bien entouré et dispose d’un réseau de dingue ! Aulas va enfin changer notre ville et rassembler les lyonnaisSignaler Répondre
il utilise un peu trop le https://www.lepipotron.com/Signaler Répondre