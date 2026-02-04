Les Coulisses du Grand Lyon

Cédric Van Styvendael : "Aujourd'hui, on vient s'installer à Villeurbanne par conviction"

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, est l’invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Candidat à sa propre succession à Villeurbanne, Cédric Van Styvendael axe notamment sa campagne sur le thème de la sécurité : "Nous avons obtenu des résultats mais ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer à nous investir très fortement sur les questions de sécurité".

L'édile socialiste veut atteindre les 100 policiers municipaux et développer la vidéoprotection

"On a réussi au Tonkin. La méthode Etat-collectivité locale-habitants marche", poursuit-il, rappelant avoir été "un des premiers à parler de narcotrafic".

Villeurbanne a connu une explosion de sa démographie, tandis que le récent classement des villes où il fait bon vivre note une amélioration de sa position. "Avant, on disait venir à Villeurbanne par hasard et rester par conviction. Je crois qu'aujourd'hui, on y vient aussi par conviction", se félicite Cédric Van Styvendael.

00:00 Sécurité
03:32 Economie
05:25 Attractivité de Villeurbanne
07:43 Culture

2 commentaires
avatar
et pour etre complet le 04/02/2026 à 12:11

Avant, on disait venir à Villeurbanne par hasard et rester par conviction.
Aujourd'hui, on y vient aussi par conviction et, si on s en va ce n est certainement pas par hasard...
Chronique d'un désastre sécuritaire non assumé...meme les habitants de la guillotiere ne veulent pas aller a Villeurbanne.

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas Nasier le 04/02/2026 à 12:11

Sortir de l'ENA est nécessaire pour faire une belle carrière.
Lui est sorti major de promotion à l'école du rire !

Signaler Répondre

