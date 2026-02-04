Cédric Van Styvendael : "Aujourd'hui, on vient s'installer à Villeurbanne par conviction"

Candidat à sa propre succession à Villeurbanne, Cédric Van Styvendael axe notamment sa campagne sur le thème de la sécurité : "Nous avons obtenu des résultats mais ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer à nous investir très fortement sur les questions de sécurité".

L'édile socialiste veut atteindre les 100 policiers municipaux et développer la vidéoprotection

"On a réussi au Tonkin. La méthode Etat-collectivité locale-habitants marche", poursuit-il, rappelant avoir été "un des premiers à parler de narcotrafic".

Villeurbanne a connu une explosion de sa démographie, tandis que le récent classement des villes où il fait bon vivre note une amélioration de sa position. "Avant, on disait venir à Villeurbanne par hasard et rester par conviction. Je crois qu'aujourd'hui, on y vient aussi par conviction", se félicite Cédric Van Styvendael.

00:00 Sécurité

03:32 Economie

05:25 Attractivité de Villeurbanne

07:43 Culture