Sébastien Michel : "En termes de transports, l'Ouest lyonnais est le grand oublié depuis 20 ans ou 30 ans"

Sébastien Michel se lance en campagne pour briguer un second mandat à Ecully. Mais il semble qu'une seule liste adverse soit en mesure de se monter face à lui. "J'y vois la reconnaissance du travail accompli", réagit le maire LR, qui annonce avoir bâti son action sur quatre axes forts : "transparence, concertation, écoute, rassemblement".
"Ça valide notre méthode. On a aussi des résultats spectaculaires", se félicite-t-il.
Pour 2026, Sébastien Michel aimerait accélérer sur la santé et rendre "le centre-ville plus accueillant, confortable, végétalisé et pratique. Ça passera par une vraie relation de confiance avec la Métropole de Lyon".
Egalement tête de liste dans la circonscription Val de Saône pour Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas, il suit de près les projets de transports en commun et de mobilités comme le mégatunnel. "Il faut stopper la haine de l'automobiliste. Les gens en ont marre qu'on les oppose", estime-t-il.
Le métro E recueille aussi son approbation : "L'Ouest lyonnais est le grand oublié depuis 20 ans ou 30 ans sur les infrastructures de transports".
00:00 Départ en campagne
01:00 Duel à Ecully ?
02:18 Grands projets
03:27 Mégatunnel/mobilités
07:48 Métros
10:45 Primaire pour la présidentielle
AFFLIGEANT ! Oh Mais il sort d 'où celui là ? Sérieux ! L 'OUEST LYONNAIS est super desservi par les bus, le train ,etc, Et cela depuis bien longtemps quand ce monsieur était encore en culotte courte ... , Marcy -l' étoile , charbonnières les bains , Vaugneray, Tassin , Oullins-Pierre Bénite , Ecully ( à 12 minutes du centre de Lyon ) , Lentilly, St Genis LAVAL en SUD OUEST ... avec des passages réguliers, soutenus et des horaires bien adaptés . Il en parle d 'Ecully et des migrants permanents devant l 'église SAINTE BLAISE ? il nous parle de l 'Aéroport de Genève .... Avec des élus prétentieux comme cela c 'est sûr quand JMA va les avoir autour de la table il va comprendre qu'il s 'est entouré de clowns .Signaler Répondre
Il sourit parfois ce Maire ?
Apparament ce monsieur ne sait pas compter...20...30 ? Il dirige une mairie ??Signaler Répondre
Les maires qui soutiennent Aulas sont vraiment tous pareils... tout est flou, ils veulent des projets ambitieux sans parler du côté réalisme des propositions.Signaler Répondre
Et le fait que le seul projet de TC d'aulas jusqu'en 2040 soit à Tassin ne les dérange même pas, alors qu'ils réclament tous des tramway à la métropole de Lyon depuis des années.
C'est vrai, pas de métro, tramway qui vont là bas.Signaler Répondre
Oh, wait...
Il y a eu des consultations des citoyens sur le sujet ? Un référendum ? Vous avez des sources ?Signaler Répondre
Les maires de l'ouest et du Nord lyonnais ont surtout été depuis 20 ans contre tous les projets de TC qui étaient envisagés, pour ne pas "embêter" les voitures individuelles des administrés aisés de ces communes.Signaler Répondre
Un peu facile de faire la leçon, surtout que Gérard Collomb a négocié son siège de Président avec le soutien des maires Synergies, qui ne s'étaient pas beaucoup émus de ses mandats.
Les habitants n’en ont pas voulu !Signaler Répondre
Pour payer taxes et impôts, les foyers de l'ouest n'ont pas été oubliés en tout casSignaler Répondre
Depuis 20 ans, l'ouest lyonnais est le grand oublié des nuisances : Contournement Ouest Lyonnais, prison, ferroviaire, gare ferroutage te âge, aeroport, zones industrielles, délinquance et criminalité etc .....Signaler Répondre
Pas du tout. C'est plutôt l'Est lyonnais et la Loire du Sud qui sont les grands oubliés des politiques de transport.Signaler Répondre
Déjà faire fonctionner correctement ce qui existe à la place toujours vouloir plus. il y a des stations l'escalator, l'ascenseur fonctionne pas depuis des mois, ce n'est pas normal.Signaler Répondre
Ouest lyonnais est le grand oublié depuis 20 ans ou 30 ans"Signaler Répondre
T'inquiète l'ami ont leurs donnent tout les rocades présente comme futur
Une rocade Ouest a été la grande oubliée....Signaler Répondre