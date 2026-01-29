Sébastien Michel : "En termes de transports, l'Ouest lyonnais est le grand oublié depuis 20 ans ou 30 ans"

Sébastien Michel se lance en campagne pour briguer un second mandat à Ecully. Mais il semble qu'une seule liste adverse soit en mesure de se monter face à lui. "J'y vois la reconnaissance du travail accompli", réagit le maire LR, qui annonce avoir bâti son action sur quatre axes forts : "transparence, concertation, écoute, rassemblement".

"Ça valide notre méthode. On a aussi des résultats spectaculaires", se félicite-t-il.

Pour 2026, Sébastien Michel aimerait accélérer sur la santé et rendre "le centre-ville plus accueillant, confortable, végétalisé et pratique. Ça passera par une vraie relation de confiance avec la Métropole de Lyon".

Egalement tête de liste dans la circonscription Val de Saône pour Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas, il suit de près les projets de transports en commun et de mobilités comme le mégatunnel. "Il faut stopper la haine de l'automobiliste. Les gens en ont marre qu'on les oppose", estime-t-il.

Le métro E recueille aussi son approbation : "L'Ouest lyonnais est le grand oublié depuis 20 ans ou 30 ans sur les infrastructures de transports".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Départ en campagne

01:00 Duel à Ecully ?

02:18 Grands projets

03:27 Mégatunnel/mobilités

07:48 Métros

10:45 Primaire pour la présidentielle