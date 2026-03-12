Municipales et Métropole à Lyon : horaires, procuration… ce qu’il faut savoir avant de voter

Les électeurs lyonnais et ceux de la métropole de Lyon sont appelés à voter dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales, métropolitaines et d’arrondissement. Un second tour est prévu le 22 mars.

À quelques jours du scrutin, la préfecture du Rhône rappelle plusieurs informations pratiques destinées aux électeurs.

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans leur bureau de vote ont la possibilité d’établir une procuration afin qu’un autre électeur vote à leur place.

Cette procuration peut être établie pour le premier tour, le second tour ou les deux. Elle sera valable pour l’ensemble des scrutins organisés le même jour : élections municipales, métropolitaines et élections d’arrondissement pour les électeurs lyonnais.

La demande peut être effectuée en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Elle doit ensuite être validée en se présentant dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.

Le ministère de l’Intérieur propose également une procédure entièrement dématérialisée grâce au dispositif France Identité. Cette option nécessite de posséder la nouvelle carte nationale d’identité et une identité numérique certifiée.

Comme pour chaque élection, les candidats pouvaient envoyer aux électeurs leur profession de foi par courrier. Si vous ne les avez pas reçus, ces documents sont également consultables en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.

Les bulletins de vote peuvent être transmis par voie postale ou mis à disposition directement dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Leur envoi par courrier n’est pas obligatoire. Les électeurs peuvent aussi imprimer eux-mêmes leur bulletin.

Le jour du vote, les bureaux seront généralement ouverts de 8 heures à 18 heures.

Dans plusieurs communes de la métropole, les horaires sont prolongés. À Lyon et à Villeurbanne, les bureaux resteront ouverts jusqu’à 20 heures.

D’autres communes comme Bron, Caluire-et-Cuire, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin ou Vénissieux fermeront leurs bureaux à 19 heures.