Lyon : Grégory Doucet et Bruno Bernard réunissent des milliers de personnes pour leur dernier meeting féministe

Comment faire pour obtenir le meeting politique le plus suivi de la campagne ? En l'organisant sur les Berges du Rhône un samedi après-midi ensoleillé.

Ce qui a permis à l'équipe de Grégory Doucet de revendiquer 5000 personnes cumulées ayant écouté les discours des écologistes et de leurs alliés, bien loin des quelques centaines de militants et supporters en réalité venus exprès pour eux.

À quelques jours du premier tour des élections municipales, les écologistes et leurs alliés de gauche donnaient ce samedi un grand meeting féministe sur les berges du Rhône à Lyon. Un rassemblement baptisé "Mes élues, mon choix", à la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

Plusieurs responsables politiques sont montés sur scène pour défendre leur bilan et leurs propositions, parmi lesquels le maire sortant Grégory Doucet, le président de la Métropole Bruno Bernard, les députées Marie-Charlotte Garin et Sandrine Runel, tous engagés dans la campagne municipale et métropolitaine.

Dans son discours, le maire écologiste a présenté l’égalité femmes-hommes comme un axe central de l’action municipale.

"Les 15 et 22 mars prochains, les Lyonnais ont rendez-vous avec l’Histoire", a-t-il déclaré devant la foule. "Continuer à faire de Lyon une ville qui agit pour la justice, la dignité et l’égalité… ou revenir à une vision sépia de notre cité."

Grégory Doucet a affirmé vouloir poursuivre et amplifier les politiques engagées depuis 2020, notamment dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. "Dans une ville féministe, aucune victime ne doit être laissée seule", a-t-il assuré, promettant notamment de renforcer les dispositifs d’hébergement d’urgence et de soutien aux associations.

Le maire sortant a également critiqué ses adversaires, estimant que certaines propositions pourraient fragiliser les politiques publiques menées en matière d’égalité.

Bruno Bernard insiste sur les politiques du quotidien

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a pour sa part défendu les politiques métropolitaines en faveur de l’égalité, notamment dans les transports, le logement ou la lutte contre la précarité.

"Les droits des femmes n’ont jamais été donnés. Ils ont toujours été conquis", a-t-il rappelé en ouverture de son intervention.

Il a cité plusieurs mesures mises en place ces dernières années, comme les marches exploratoires pour améliorer la sécurité dans l’espace public ou encore la descente à la demande dans les bus après 22 heures.

Selon lui, ces politiques répondent à des situations concrètes : "Quand une femme renonce à sortir le soir parce qu’elle ne se sent pas en sécurité, ce n’est pas un détail."

Marie-Charlotte Garin appelle à poursuivre les luttes féministes

La députée écologiste Marie-Charlotte Garin a replacé ces enjeux dans un contexte plus large, évoquant les combats historiques du mouvement féministe.

"Nos victoires sont des victoires collectives. Aucune conquête féministe n’a jamais été une affaire individuelle", a-t-elle déclaré.

Elle a également mis en garde contre les reculs observés dans plusieurs pays : "Partout dans le monde, l’extrême droite progresse. Partout, les droits des femmes sont attaqués."

Pour l’élue, ces combats dépassent la seule question des droits des femmes : "Une victoire féministe n’est jamais seulement une victoire pour les femmes. C’est une victoire pour la liberté."

La députée socialiste Sandrine Runel a quant à elle dénoncé les attaques sexistes visant certaines candidates durant la campagne municipale.

"Le 8 mars est une journée de lutte", a-t-elle insisté. "Parce que rien n’est jamais acquis. Les droits des femmes reculent chaque fois que la domination est excusée."

Elle a également mis en garde contre le climat politique actuel : "Le sexisme n’est pas un vieux souvenir du siècle dernier mais il est toujours présent dans notre société, et il est bien présent dans cette campagne."

Grégory Doucet a conclu son intervention en appelant les électeurs à soutenir cette coalition lors du scrutin, afin de "continuer à faire de Lyon une ville qui protège, qui émancipe et qui agit".