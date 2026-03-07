Municipales à Lyon : L214 cible les "candidats de la honte" sur les affiches électorales

La campagne des élections municipales à Lyon continue d’être marquée par les prises de position d’associations. L’organisation de défense des animaux L214 annonce une action militante ce samedi 7 mars place de la Comédie, visant plusieurs candidats à la mairie qui n’ont pas signé sa charte "Sauvetage du siècle".

L214 indique organiser cette mobilisation simultanément dans une trentaine de villes en France. À Lyon, les bénévoles de l’association prévoient d’encadrer certaines affiches électorales avec un "panneau de la honte".

L’objectif : dénoncer les candidats qui, selon l’association, refusent de s’engager en faveur d’une réduction de la consommation de produits d’origine animale dans les politiques publiques locales.

La charte "Sauvetage du siècle" défendue par L214 vise notamment à réduire de moitié le nombre d’animaux tués pour l’alimentation dans les villes signataires.

Plusieurs candidats lyonnais ciblés

Dans son communiqué, l’association affirme que plusieurs candidats lyonnais n’ont pas signé ce document. Elle cite notamment Jean-Michel Aulas, Nathalie Perrin-Gilbert, Georges Képénékian, Delphine Briday, Alexandre Dupalais et Raphaëlle Mizony.

À l’inverse, L214 indique que d’autres candidats ont accepté de s’engager, parmi lesquels le maire sortant Grégory Doucet, maire sortant candidat à sa réélection, ainsi qu’Anaïs Belouassa-Cherifi.

Les signataires s’engageraient notamment à mettre en place certaines mesures dans les politiques municipales, comme l’introduction de deux journées végétariennes et d’un plat vegan hebdomadaire dans les cantines scolaires, ou encore la réduction des produits issus de l’élevage intensif dans les achats publics.

"À une semaine du premier tour, ces 'candidats de la honte' font le choix d’imposer des souffrances évitables à des millions d’animaux chaque année", estime Mila Sanchez, chargée de campagnes au sein de l’association.

L’action prévue à Lyon doit se dérouler ce samedi 7 mars à 11 heures place de la Comédie, à proximité de l’Hôtel de Ville.