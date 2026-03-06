Lyon Politiques : Aulas et les médias, alliance Doucet-LFI et bilan de campagne - 06/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Jean-Michel Aulas fuit la presse locale avant le 1er tour : une stratégie inquiétante ou payante ?
- Grégory Doucet arrivera-t-il à forcer la main du PS et de Place Publique sur l'alliance avec LFI en leur faisant porter le poids d'une possible défaite ?
- Programmes finalisés à Lyon : la campagne 2026 fut-elle un bon millésime ?
Il fuit parce qu’il n’y connaît rien qu’à chaque fois qu’il parle il est à côté de la plaque. Ses solutions sont hors-sol et dépassées de 30 ans. Il nous 1 sorti un calendrier de l’avent des fake news.Signaler Répondre
Lyon a des défauts mais est et demeurera un centre névralgique de l’europe de l’ouest et encore plus avec le Lyon Turin. Et le cadre de vie s’améliore avec des travaux réalisés dans le sens de l’évolution des mobilités.
Je ne confierai pas l’état aux Ecologistes aujourd’hui mais pour nos plus grandes villes en raison du nucléaire notamment, ce sont eux les plus pragmatiques... et ça se sent dans les débats et les propositions
il ne fuit pas il essaye de réparer la merde que nous laisse Doucet et ses acolytesSignaler Répondre
Oui il y a une liste qui est très performante malgré le fait qu'ils soient boycottés par les medias.Signaler Répondre
il y a une liste szemmour à lyon ?Signaler Répondre
A la limite Sarah Knafo je veux bien. Mais Éric, non. Son heure de gloire est passée et il ne fait plus rêver personne. Faut être un peu réaliste.Signaler Répondre
C'est dommage il n'y a aucun commentaire sur Eric Zemmour et son parti reconquête qui mène la meilleure campagne en France.Signaler Répondre