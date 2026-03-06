Lyon Politiques : Aulas et les médias, alliance Doucet-LFI et bilan de campagne - 06/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas fuit la presse locale avant le 1er tour : une stratégie inquiétante ou payante ?

- Grégory Doucet arrivera-t-il à forcer la main du PS et de Place Publique sur l'alliance avec LFI en leur faisant porter le poids d'une possible défaite ?

- Programmes finalisés à Lyon : la campagne 2026 fut-elle un bon millésime ?

