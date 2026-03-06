Lyon Politiques

Lyon Politiques : Aulas et les médias, alliance Doucet-LFI et bilan de campagne - 06/03/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : Aulas et les médias, alliance Doucet-LFI et bilan de campagne - 06/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le politologue Romain Blachier et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas fuit la presse locale avant le 1er tour : une stratégie inquiétante ou payante ?
- Grégory Doucet arrivera-t-il à forcer la main du PS et de Place Publique sur l'alliance avec LFI en leur faisant porter le poids d'une possible défaite ?
- Programmes finalisés à Lyon : la campagne 2026 fut-elle un bon millésime ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

X

Tags :

Lyon Politiques

municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Sidéré le 06/03/2026 à 20:01
arkom a écrit le 06/03/2026 à 18h37

il ne fuit pas il essaye de réparer la merde que nous laisse Doucet et ses acolytes

Il fuit parce qu’il n’y connaît rien qu’à chaque fois qu’il parle il est à côté de la plaque. Ses solutions sont hors-sol et dépassées de 30 ans. Il nous 1 sorti un calendrier de l’avent des fake news.

Lyon a des défauts mais est et demeurera un centre névralgique de l’europe de l’ouest et encore plus avec le Lyon Turin. Et le cadre de vie s’améliore avec des travaux réalisés dans le sens de l’évolution des mobilités.

Je ne confierai pas l’état aux Ecologistes aujourd’hui mais pour nos plus grandes villes en raison du nucléaire notamment, ce sont eux les plus pragmatiques... et ça se sent dans les débats et les propositions

Signaler Répondre
avatar
arkom le 06/03/2026 à 18:37

il ne fuit pas il essaye de réparer la merde que nous laisse Doucet et ses acolytes

Signaler Répondre
avatar
lyon avec Zemmour le 06/03/2026 à 18:22
baaaah non a écrit le 06/03/2026 à 17h51

il y a une liste szemmour à lyon ?

Oui il y a une liste qui est très performante malgré le fait qu'ils soient boycottés par les medias.

Signaler Répondre
avatar
baaaah non le 06/03/2026 à 17:51
lyon avec Zemmour a écrit le 06/03/2026 à 17h04

C'est dommage il n'y a aucun commentaire sur Eric Zemmour et son parti reconquête qui mène la meilleure campagne en France.

il y a une liste szemmour à lyon ?

Signaler Répondre
avatar
Hahahahaha le 06/03/2026 à 17:32
lyon avec Zemmour a écrit le 06/03/2026 à 17h04

C'est dommage il n'y a aucun commentaire sur Eric Zemmour et son parti reconquête qui mène la meilleure campagne en France.

A la limite Sarah Knafo je veux bien. Mais Éric, non. Son heure de gloire est passée et il ne fait plus rêver personne. Faut être un peu réaliste.

Signaler Répondre
avatar
lyon avec Zemmour le 06/03/2026 à 17:04

C'est dommage il n'y a aucun commentaire sur Eric Zemmour et son parti reconquête qui mène la meilleure campagne en France.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.