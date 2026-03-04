"S'il devient maire de Lyon, il va se cacher quand les gens auront des choses à lui dire ?" : Grégory Doucet tacle "l'invisibilité" de Jean-Michel Aulas

Comme prévu, Jean-Michel Aulas ne fera qu'un seul débat dans le cadre des élections municipales à Lyon. Après son loupé sur le plateau de BFM-TV, le candidat Coeur Lyonnais boycotte la presse locale en évitant soigneusement les plateaux et les débats.

De quoi agacer vivement son principal adversaire, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet. "L'invisibilité de M. Aulas n'aide pas tellement à faire campagne", a réagi l'édile ce mercredi, en marge d'un match de football organisé avec le député François Ruffin.

Pour Grégory Doucet, "choisir la politique de la chaise vide, c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie".

Et de poursuivre son pressing sur Jean-Michel Aulas : "S'il devient maire de Lyon, il va se cacher quand les gens auront des choses à lui dire ? J'ai été maire pendant 6 ans. Quand les Lyonnais avaient quelque chose à me dire, j'allais pas me planquer sous un tapis. Il faut parfois entendre ce que les gens ont à dire, c'est ça écouter et prendre le temps avec tout un chacun, ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents".