Politique

"S'il devient maire de Lyon, il va se cacher quand les gens auront des choses à lui dire ?" : Grégory Doucet tacle "l'invisibilité" de Jean-Michel Aulas

Ce mercredi 4 mars, Grégory Doucet a fustigé l'absence de Jean-Michel Aulas dans les médias locaux et aux débats. Le maire de Lyon y voit "ce qu'il y a de pire dans une démocratie".

Comme prévu, Jean-Michel Aulas ne fera qu'un seul débat dans le cadre des élections municipales à Lyon. Après son loupé sur le plateau de BFM-TV, le candidat Coeur Lyonnais boycotte la presse locale en évitant soigneusement les plateaux et les débats.

De quoi agacer vivement son principal adversaire, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet. "L'invisibilité de M. Aulas n'aide pas tellement à faire campagne", a réagi l'édile ce mercredi, en marge d'un match de football organisé avec le député François Ruffin.

Pour Grégory Doucet, "choisir la politique de la chaise vide, c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie".

Et de poursuivre son pressing sur Jean-Michel Aulas : "S'il devient maire de Lyon, il va se cacher quand les gens auront des choses à lui dire ? J'ai été maire pendant 6 ans. Quand les Lyonnais avaient quelque chose à me dire, j'allais pas me planquer sous un tapis. Il faut parfois entendre ce que les gens ont à dire, c'est ça écouter et prendre le temps avec tout un chacun, ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents".

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

avatar
bien d'accord le 04/03/2026 à 19:07

ça suffit monsieur Doucet !
Il faut respecter un peu vos aînés !
Monsieur Aulas est âgé, il a besoin de repos, peut-être de faire la sieste l'après-midi... laissez-le tranquille !

avatar
Samlion le 04/03/2026 à 18:57

Depuis quand les ecolos en-tête monsieur doucet a été a l écoute des lyonnaises et lyonnais, a oui depuis le mois de février 2026, il n est jamais trop tard.

avatar
Évidemment le 04/03/2026 à 18:54

Doucet qui donne des leçons mais va s'allier avec un parti qui soutient le régime iranien...
Doucet a le choix entre la défaite et le déshonneur
Il aura la défaite et le déshonneur

avatar
et vous le 04/03/2026 à 18:53
le gone de Lyon a écrit le 04/03/2026 à 18h44

Doucet a diviser les lyonnais ! aulas n’est pas un politique il ne parle peu mais il agit .. en silence

avez divisé la grammaire...

avatar
Doucet a déjà perdu ces élections, depuis 2020 le 04/03/2026 à 18:51

Vivement le soir du 15 mars, après son petit score et l’annonce de son alliance avec l’extrême gauche de LFI.

avatar
caillou le 04/03/2026 à 18:47

Mr doucet a renie toutes les traditions lyonnaises ..le culot a son paroxysme

avatar
David Cro le 04/03/2026 à 18:45

Doucet n'a jamais entendu ce que les lyonnais avaient à lui dire.
Sauf ceux des associations pro vélo bien sûr.

avatar
le gone de Lyon le 04/03/2026 à 18:44

Doucet a diviser les lyonnais ! aulas n’est pas un politique il ne parle peu mais il agit .. en silence

avatar
ou là là le 04/03/2026 à 18:35

C'est que là ça devient grave !

avatar
Gabin69 le 04/03/2026 à 18:23
Débraillé un jour....................... a écrit le 04/03/2026 à 17h20

C'est pas une coupe de cheveu et une barbe taillée, un joli vélo qui vont y changer grand chose !
Au fait, où est passée la cravate ?

Il a préféré mettre un maillot de l'OL, club qu'Aulas a fait grimper au sommet de la ligue 1 pendant des années

avatar
il est méchant le monsieur le 04/03/2026 à 18:18

Mais il est méchant , il est pas gentil le monsieur ! C'est pas bien de dire ça ! Ce maire respire la haine comme ses alliés Lfistes. Pour être autant détestable et agressif il doit vraiment avoir peur pour son avenir de maire.

avatar
Bellota le 04/03/2026 à 18:17
Vélotaf a écrit le 04/03/2026 à 17h11

Aulas la petite flippette…😂😂😂

Doucette
Le faux écolo

avatar
etonnant le 04/03/2026 à 18:10

D'ailleurs pourquoi Lyon mag n'a pas fait d'article pour parler de toutes les absences des ment-oeurs lyonnais lors des derniers débats ? Ça aurait été les écologistes il y aurait déjà eu 5 articles sur le sujet

avatar
Rlb le 04/03/2026 à 18:06

Beaucoup de choses à dire à celui qui pactise avec LFI.

avatar
Joubs le 04/03/2026 à 17:43

Ce mec est grotesque ! Et complètement ridicule dans ses propos.

avatar
Benoît 16 le 04/03/2026 à 17:40

tu as raison Doucet planqué toi , le 22 mars le goudron et les plumes t'attendent

avatar
Oli69 le 04/03/2026 à 17:39

Mr Doucet écoutait peut-être les Lyonnais.. mais il ne tenait pas compte de leurs demandes..

avatar
mirou69 le 04/03/2026 à 17:39
MDR !!! a écrit le 04/03/2026 à 16h42

Parce que lui, il a écouté les lyonnais durant 6 ans !!!
C’est l’hôpital qui se fout de la charité !!!
Quel clown !!! Je vais m’étouffer tellement je ris !!🤡🤣

Il ose dire ça lui qui n’a jamais écouté personne pendant 6 ans. Allez bye bye Doudou

avatar
Dernière feuille de paie le 04/03/2026 à 17:36

C'est bientôt la fin, conserve la dernière en souvenir , nous t'a déjà oublié

avatar
Tesla69 le 04/03/2026 à 17:34

Une bande de malades dangereux, lunaires, imaginez-vous demain pédaler pour produire votre propre électricité ??

avatar
Chris25 le 04/03/2026 à 17:33
MDR !!! a écrit le 04/03/2026 à 16h42

Parce que lui, il a écouté les lyonnais durant 6 ans !!!
C’est l’hôpital qui se fout de la charité !!!
Quel clown !!! Je vais m’étouffer tellement je ris !!🤡🤣

+ 1000 👍

avatar
Débraillé un jour....................... le 04/03/2026 à 17:20

C'est pas une coupe de cheveu et une barbe taillée, un joli vélo qui vont y changer grand chose !
Au fait, où est passée la cravate ?

avatar
Vélotaf le 04/03/2026 à 17:11

Aulas la petite flippette…😂😂😂

avatar
Évidemment le 04/03/2026 à 17:04

Si tu connaissais mieux Lyon Greg tu connaîtrais le dicton lyonnais
Bien faire et laisser dire....
Toi évidemment tu t'es arrêté à la machecroute...

avatar
Contribuable69 le 04/03/2026 à 17:02

Mais toi ça fait six ans que tu es invisible auprès des Lyonnais sauf ta petite caste de gauchos bobos....

avatar
Que c’est moche le 04/03/2026 à 16:54

Cette politique de petites insultes, ça vole bas, ça fait minable quand même.

avatar
Avenue Lumière le 04/03/2026 à 16:48

Un nouveau rôle pour Grégory Pastèque après la raclée prévisible qui l'attend :

Des réalisateurs et artisses, comme dirait Porcinet, vont lui proposer d'endosser le personnage de l'homme invisible dans une superproduction financée par France Télévision

avatar
MDR !!! le 04/03/2026 à 16:42

Parce que lui, il a écouté les lyonnais durant 6 ans !!!
C’est l’hôpital qui se fout de la charité !!!
Quel clown !!! Je vais m’étouffer tellement je ris !!🤡🤣

avatar
avenue LUMIERE le 04/03/2026 à 16:40

Pourquoi monsieur le Maire ne passe plus pour rentrer chez lui, il a un souci ? avec les commercants et riverains, il est timide ?

avatar
Général Salan le 04/03/2026 à 16:40

un peu comme Bruno Bernard qui se réfugie au milieu de son personnel féminin dès que tu l'interpelle un peu " vertement "( c'est du vécu).

avatar
C'est que de l'amour ! le 04/03/2026 à 16:37

C'est vrai qu'il ne vaut mieux pas parler du bilan de Doudou. Les Lyonnais sont heureux. Ils voient le bonheur de l'avoir comme maire. Ils lui disent tous les jours et pourront lui montrer cet amour le 15 mars (sans se cacher).
Quant à David Kimelfeld, il n'a rien compris au film de 2020 et à l'antisémitisme des nouvelles populations.

avatar
Ex Précisions le 04/03/2026 à 16:36

Je pense que c'est réciproque...
Il a épuisé toutes les annonces farfelues de son programme qu'il ne fait qu'attaquer Aulas ?

avatar
mazipoumo le 04/03/2026 à 16:35

"Quand les Lyonnais avaient quelque chose à me dire, j'allais pas me planquer sous un tapis. Il faut parfois entendre ce que les gens ont à dire, c'est ça écouter et prendre le temps avec tout un chacun, ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents".
Je ne sais pas si il a écouté mais c'est certain que les gens n'ont pas été entendus pendant 6 ans.
Et j'aime bien l'usage du mot "parfois" dans "il faut parfois entendre ce que les gens ont à dire"...

avatar
Watt le 04/03/2026 à 16:30

Normalement pas besoin de débat quand on est le maire sortant.
Son mandat devrait parler pour lui...

avatar
Stalino le 04/03/2026 à 16:29

On a jamais vu autant Doucet depuis qu'il y a r élection, on a jamais vu autant de proposition "gratuites" que depuis qu'il y a élection... ça change des projets fumeux mis en place sur la place Bellecour.

avatar
Lyonintramuros le 04/03/2026 à 16:28

M AULAS est un taiseux travailleur...
Doudou est un communiquant creux....
La parole de l'un est peut être rare mais précieuse,
Celle de l autre est multiple et baveuse. .
Les lyonnais sont des gens calmes et temperes,
En cela l un peut se dire être d ici, mais l autre nous sera toujours étranger......
JMA❤️❤️❤️❤️

avatar
HUG003 le 04/03/2026 à 16:27

Doucet va s'enfermer dans son mutisme jusqu'à quand pour exprimer sa position sur LFI ?

