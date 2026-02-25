Municipales à Lyon : Georges Képénékian attaque Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas après le débat

Au lendemain du débat entre candidats à la mairie de Lyon auquel il n'était pas convié par BFM-TV, Georges Képénékian a diffusé un communiqué particulièrement virulent à l’égard de ses principaux concurrents.

L’ancien maire estime que la confrontation d’idées a mis en lumière "la grande fragilité" et "l’infaisabilité" de certains projets présentés. Il vise d’abord la majorité écologiste conduite par Grégory Doucet, dont il critique le "mode de gouvernance" et ce qu’il qualifie de "satisfecit permanent". Il évoque également un "naufrage moral et éthique" à propos de la proximité avec La France insoumise en vue d’un accord probable de second tour.

Georges Képénékian s’en prend aussi à Jean-Michel Aulas, estimant que "la bulle Aulas a explosé" lors du débat télévisé, une fois posées "les questions concrètes". Il juge que gouverner Lyon "ne relève ni du marketing, ni du prestige sportif", mais d’une expérience de gestion et d’une capacité à arbitrer et rassembler.

Dans ce contexte, le candidat affirme que la ville traverse "une période charnière" et doit réussir sa transition écologique sans se fracturer, tout en préservant son dynamisme économique et sa cohésion sociale.

"Le seul candidat crédible"

En conclusion, Georges Képénékian affirme être "aujourd’hui le seul candidat encore crédible pour Lyon", revendiquant une alternative "sans alliance de second tour ni avec Aulas, ni avec Doucet et évidemment sans aucun lien avec LFI et le RN".

Il met en avant son expérience municipale et sa connaissance "des équilibres" et "des fragilités" de la ville, appelant les électeurs à privilégier "la compétence plutôt que le symbole" et "l’expérience plutôt que l’effet d’annonce".