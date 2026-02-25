Politique

Municipales à Lyon : Georges Képénékian attaque Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas après le débat

Au lendemain du débat entre candidats à la mairie de Lyon, Georges Képénékian publie un communiqué offensif. L’ancien maire critique à la fois Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas et affirme incarner "la seule alternative crédible" sans alliance avec LFI ou le RN.

Au lendemain du débat entre candidats à la mairie de Lyon auquel il n'était pas convié par BFM-TV, Georges Képénékian a diffusé un communiqué particulièrement virulent à l’égard de ses principaux concurrents.

L’ancien maire estime que la confrontation d’idées a mis en lumière "la grande fragilité" et "l’infaisabilité" de certains projets présentés. Il vise d’abord la majorité écologiste conduite par Grégory Doucet, dont il critique le "mode de gouvernance" et ce qu’il qualifie de "satisfecit permanent". Il évoque également un "naufrage moral et éthique" à propos de la proximité avec La France insoumise en vue d’un accord probable de second tour.

Georges Képénékian s’en prend aussi à Jean-Michel Aulas, estimant que "la bulle Aulas a explosé" lors du débat télévisé, une fois posées "les questions concrètes". Il juge que gouverner Lyon "ne relève ni du marketing, ni du prestige sportif", mais d’une expérience de gestion et d’une capacité à arbitrer et rassembler.

Dans ce contexte, le candidat affirme que la ville traverse "une période charnière" et doit réussir sa transition écologique sans se fracturer, tout en préservant son dynamisme économique et sa cohésion sociale.

"Le seul candidat crédible"

En conclusion, Georges Képénékian affirme être "aujourd’hui le seul candidat encore crédible pour Lyon", revendiquant une alternative "sans alliance de second tour ni avec Aulas, ni avec Doucet et évidemment sans aucun lien avec LFI et le RN".

Il met en avant son expérience municipale et sa connaissance "des équilibres" et "des fragilités" de la ville, appelant les électeurs à privilégier "la compétence plutôt que le symbole" et "l’expérience plutôt que l’effet d’annonce".

avatar
Bob le 25/02/2026 à 18:07

C'est un homme estimable mais l'objectif numéro 1 d'une majorité de lyonnais (si les élections le confirment) est de viré Doucet et son équipe écolo-LFI-Jeune Garde !

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 25/02/2026 à 17:39

cette candidature de M KEPENEKIAN est largement inutile ... il a été Maire de LYON par défaut suite à la démission de Collomb
qui se souvient de son passage à la MAIRIE comme premier magistrat ? PERSONNE ! il a été transparent .

Signaler Répondre
avatar
Romi le 25/02/2026 à 17:30

Aulas est aussi léger et plein d’air qu’une bugne. Il s’est complètement grillé. Après avoir retardé tout débat, il vient maintenant de montrer qu’il ne fait pas le poids. Ça aurait pourtant été intéressant d’entendre NPG et Képénekian.

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 25/02/2026 à 17:07

Il y a bien longtemps que la politique ne représente plus la compétence mais une recherche de l'appétence.

Signaler Répondre
avatar
0608021555 le 25/02/2026 à 16:36

Il n'y a que JMA pour redresser Lyon et jeter les écolos qui on bousiller notre si belle ville

Signaler Répondre
avatar
Vrai , le débat était mauvais le 25/02/2026 à 16:32

Mais avec Jojo en plus , il n'aurai pas été mieux
Si on a récupéré Doucet, tu es en partie responsable Jojo,
Tu aimerais récupéré tes amis LFI, ou pas ?
Si tu aimes Lyon , soutien Aulas avec des idées pour les lyonnais, merci

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/02/2026 à 16:16

Il l'a mauvaise papy de ne pas avoir été invité, avec lui ça aurait été encore plus le capharnaüm !

Signaler Répondre

