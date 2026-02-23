Sondage municipales à Lyon : la victoire éclatante de Jean-Michel Aulas sur Grégory Doucet se dessine de plus en plus

Si le Progrès a fait l'erreur de comparer son sondage Ipsos BVA au nôtre, écrivant que Grégory Doucet gagnait des points et Jean-Michel Aulas en perdait - les instituts de sondages et leurs méthodes différant, impossible de se prêter à ce jeu arithmétique -, on peut tout de même constater que Grégory Doucet, avec 30% des intentions de vote chez Ipsos et aujourd'hui OpinionWay, semble avoir opéré complètement sa remontée au score.

Le voici 6 points plus haut qu'en octobre, et 2 points au-dessus des 28% obtenus au premier tour de 2020, lorsqu'il partait avec sa seule casquette d'écologiste inconnu du grand public. Signe que sa campagne active sur les réseaux sociaux et ses propositions impactent logiquement.

Il est tout aussi logique de le voir grappiller ces voix de gauche aux candidats aux campagnes ratées ou invisibles. Nathalie Perrin-Gilbert (-1) et Georges Képénékian (-2) ne sont plus qu'à 2% d'intentions de vote en février. Trop loin des 5% leur permettant a minima de fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour, ou même d'être remboursés des frais de campagne.

Un beau sabotage puisqu'aucun des deux candidats n'a souhaité se ranger derrière l'autre dans une union qui paraissait tellement évidente.

Avance confortable pour Aulas

Pas d'effet Quentin pour Anaïs Belouassa-Cherifi, puisque le sondage a pris fin avant le décès du militant nationaliste et la cybervague de haine reçue par la candidate LFI qui soutenait largement la Jeune Garde en 2025. Elle gagne même un point (9%) mais échoue encore à prétendre se qualifier pour le second tour.

Quant à Alexandre Dupalais, il passe aussi sous cette barre des 10% et n'aurait finalement plus l'occasion de pouvoir constituer un groupe au conseil municipal.

Enfin, last but not least, Jean-Michel Aulas confirme ses 47% d'intentions de vote, score obtenu trois fois depuis octobre dans les différents panels d'OpinionWay (qui changent entre chaque vague, ndlr). Quoi qu'il dise, qu'il disparaisse des radars pendant les vacances scolaires, les Lyonnais veulent l'envoyer à l'Hôtel de Ville. Une destination martienne incontournable !

Le sondage du second tour des élections municipales de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce lundi à 16h.