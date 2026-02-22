Municipales à Lyon : un adjoint du 2e arrondissement assume son passé au RN et défend son évolution politique

Nouvel épisode de tension dans la campagne municipale lyonnaise. Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire du 2e arrondissement de Lyon, répond aux critiques formulées par des membres du comité de soutien de Grégory Doucet.

Le bras droit de Pierre Oliver est visé pour un engagement remontant à "quasi 30 ans" au sein du Front national. Il reconnaît cet épisode, qu’il qualifie de période de jeunesse, tout en affirmant qu’il ne reflète plus ses convictions actuelles. "Cette période appartient à ma jeunesse et ne reflète pas l’homme que je suis devenu", écrit-il, se disant désormais attaché "aux valeurs humanistes et à l’intérêt des Lyonnais".

Jean-Stéphane Chaillet précise ne plus être membre de ce parti et ne plus en partager les orientations. Il revendique une évolution "sincère, assumée et cohérente" avec ses prises de position et ses actions des quinze dernières années. "La démocratie suppose que l’on puisse changer d’avis sans être condamné à vie à ses engagements passés", affirme-t-il.

"Me réduire à un ancien du RN est un amalgame"

L’adjoint du 2e arrondissement dénonce ce qu’il considère comme une stratégie d’attaque personnelle. "Me réduire à un 'ancien du RN' est un amalgame destiné à créer un effet de condamnation politique", écrit-il, assurant ne pas se reconnaître dans les "caricatures" ou "étiquettes" qui lui seraient accolées.

Dans son communiqué, Jean-Stéphane Chaillet évoque également la volonté de Jean-Michel Aulas de "rassembler toutes les forces désireuses d’améliorer concrètement la vie des Lyonnais", estimant que la majorité municipale actuelle entretient un "entre-soi".

L’élu appelle à "la hauteur et à la responsabilité" dans le débat public, regrettant que "l’instrumentalisation d’un drame" serve à attaquer des adversaires politiques.