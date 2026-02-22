Municipales à Lyon : un adjoint du 2e arrondissement assume son passé au RN et défend son évolution politique

Nouvel épisode de tension dans la campagne municipale lyonnaise. Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire du 2e arrondissement de Lyon, répond aux critiques formulées par des membres du comité de soutien de Grégory Doucet.
Le bras droit de Pierre Oliver est visé pour un engagement remontant à "quasi 30 ans" au sein du Front national. Il reconnaît cet épisode, qu’il qualifie de période de jeunesse, tout en affirmant qu’il ne reflète plus ses convictions actuelles. "Cette période appartient à ma jeunesse et ne reflète pas l’homme que je suis devenu", écrit-il, se disant désormais attaché "aux valeurs humanistes et à l’intérêt des Lyonnais".
Jean-Stéphane Chaillet précise ne plus être membre de ce parti et ne plus en partager les orientations. Il revendique une évolution "sincère, assumée et cohérente" avec ses prises de position et ses actions des quinze dernières années. "La démocratie suppose que l’on puisse changer d’avis sans être condamné à vie à ses engagements passés", affirme-t-il.
"Me réduire à un ancien du RN est un amalgame"
L’adjoint du 2e arrondissement dénonce ce qu’il considère comme une stratégie d’attaque personnelle. "Me réduire à un 'ancien du RN' est un amalgame destiné à créer un effet de condamnation politique", écrit-il, assurant ne pas se reconnaître dans les "caricatures" ou "étiquettes" qui lui seraient accolées.
Dans son communiqué, Jean-Stéphane Chaillet évoque également la volonté de Jean-Michel Aulas de "rassembler toutes les forces désireuses d’améliorer concrètement la vie des Lyonnais", estimant que la majorité municipale actuelle entretient un "entre-soi".
L’élu appelle à "la hauteur et à la responsabilité" dans le débat public, regrettant que "l’instrumentalisation d’un drame" serve à attaquer des adversaires politiques.
Cordon sanitaire avec le NFP...Signaler Répondre
Il vaudrait mieux avoir le courage d'affronter les réels problèmes qui sont graves plutôt que d'en chercher où il n'y en a pas !!!!!! ça s'appelle la lâcheté !Signaler Répondre
Le chien aboie, la caravane passeSignaler Répondre
Les écolos l'ont toujours répété !Signaler Répondre
Certains ont craint de voir les défilés de croix celtiques et pourtant depuis longtemps ce sont les drapeaux palestiniens et les keffiehs que l'on voit, accompagnés de slogans haineux, sectaires. Lucide, Place Publique (Gluksmann) a pris ses distances avec LFI, parti d'extrême gauche séditieux, populiste, clientéliste, violent, dérivant vers l'antisémitisme. A la prochaine élection, entre EELV, PS et LFI doit on choisir entre les compromis de ces néostaliniens. A bons lecteurs. trices !Signaler Répondre
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !Signaler Répondre
Il n'y a que les imbéciles et les fainéants qui ne changent pas.Signaler Répondre
Il a évolué dans le bons sens et l'assume, c'est très bien.
Contrairement à lfi qui reste sur ses positions du chaos et qui ne fait qu'empirer les choses. On veut du calme en France c'est déjà assez compliqué pour que des pseudos politiques rajoutent de la violences physique...
A l inverse tous les anciens "Trotskyste " dans leur jeunesse qui sont aujourd'hui les éléphants de PS ,pas de problème.Signaler Répondre
en dessous de tout ces gauchos ! il vaut mieux être ancien du RN que fiché S de LFI ou ancien dealer du même groupe … et le Parti communiste on en parle ? même le nom n a pas changé et la … tout passe crème ! À gauche a part essayer de salir on n a pas de programmeSignaler Répondre