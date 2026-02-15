Grégory Doucet peut-il encore faire alliance avec LFI après le lynchage de Quentin ? "On verra ce que les Lyonnais nous envoient comme message au soir du 1er tour"

Aujourd'hui paria, demain de nouveau fréquentable ?

Ce week-end, les projecteurs se braquent sur la France Insoumise, accusée d'avoir largement soutenu la Jeune Garde contre la procédure de dissolution engagée par Bruno Retailleau. Mais aussi d'avoir légitimé la violence contre l'extrême-droite à travers plusieurs sorties médiatiques de ses figures de proue.

Ainsi, à Lyon, la députée et candidate LFI aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi est conspuée sur les réseaux sociaux pour avoir porté un T-shirt de la Jeune Garde à l'Assemblée nationale et être un fidèle soutien du député Raphaël Arnault, ex-porte-parole du groupuscule antifa.

Après l'annonce du décès de Quentin, dont le lynchage aurait été perpétré par des membres de la Jeune Garde selon certains témoignages non confirmés par le parquet de Lyon, l'alliance annoncée au second tour des élections municipales entre l'union de la gauche de Grégory Doucet et la France Insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi peut-elle encore se faire ?

Invité d'Europe 1, le maire écologiste de Lyon n'a pas fermé la porte : "On verra ce que les Lyonnais nous envoient comme message au soir du 1er tour. C'est sur la base de ces résultats du premier tour que nous aurons à nous poser cette question".

Municipales à Lyon : alliance avec LFI ?

Difficile de décrypter ce que Grégory Doucet veut dire par là.

Faut-il comprendre que si Anaïs Belouassa-Cherifi est reléguée sous la barre des 10%, comme annoncé dans les sondages OpinionWay de LyonMag et Radio Espace, les Lyonnais auront envoyé le message qu'ils n'en veulent pas dans une fusion au second tour ?

Et qu'a contrario, si la parlementaire dépasse les 10%, synonyme de possible maintien au second tour, Grégory Doucet lui ouvrira volontiers ses listes pour s'épargner une triangulaire, voire une quadrangulaire ?