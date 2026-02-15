Grégory Doucet peut-il encore faire alliance avec LFI après le lynchage de Quentin ? "On verra ce que les Lyonnais nous envoient comme message au soir du 1er tour"

Aujourd'hui paria, demain de nouveau fréquentable ?
Ce week-end, les projecteurs se braquent sur la France Insoumise, accusée d'avoir largement soutenu la Jeune Garde contre la procédure de dissolution engagée par Bruno Retailleau. Mais aussi d'avoir légitimé la violence contre l'extrême-droite à travers plusieurs sorties médiatiques de ses figures de proue.
Ainsi, à Lyon, la députée et candidate LFI aux municipales Anaïs Belouassa-Cherifi est conspuée sur les réseaux sociaux pour avoir porté un T-shirt de la Jeune Garde à l'Assemblée nationale et être un fidèle soutien du député Raphaël Arnault, ex-porte-parole du groupuscule antifa.
Après l'annonce du décès de Quentin, dont le lynchage aurait été perpétré par des membres de la Jeune Garde selon certains témoignages non confirmés par le parquet de Lyon, l'alliance annoncée au second tour des élections municipales entre l'union de la gauche de Grégory Doucet et la France Insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi peut-elle encore se faire ?
Invité d'Europe 1, le maire écologiste de Lyon n'a pas fermé la porte : "On verra ce que les Lyonnais nous envoient comme message au soir du 1er tour. C'est sur la base de ces résultats du premier tour que nous aurons à nous poser cette question".
« On verra ce que les Lyonnais envoient comme message au soir du premier tour. C’est sur la base de ces résultats que nous aurons à nous poser cette question. » @Gregorydoucet Maire de Lyon avec @adelaflechere pic.twitter.com/X8lHhJws8x
Difficile de décrypter ce que Grégory Doucet veut dire par là.
Faut-il comprendre que si Anaïs Belouassa-Cherifi est reléguée sous la barre des 10%, comme annoncé dans les sondages OpinionWay de LyonMag et Radio Espace, les Lyonnais auront envoyé le message qu'ils n'en veulent pas dans une fusion au second tour ?
Et qu'a contrario, si la parlementaire dépasse les 10%, synonyme de possible maintien au second tour, Grégory Doucet lui ouvrira volontiers ses listes pour s'épargner une triangulaire, voire une quadrangulaire ?
Il l'a toujours dit. Aucun suspens. Il fera alliance avec LFI au second tour.Signaler Répondre
Il y a une continuité idéologique entre l'écologie et les lyncheurs de la Jeune Garde. Aucun écologiste ne demande la mise en place d'un front républicain.
Seule l'idéologie compte. Et l'idéologie leur commande aux écologistes de garder le pouvoir coûte que coûte, puisque selon eux l'avenir de la planète est en jeu.
J'ai comme une idée du message qu'il sera envoyé à doudou et sa gauchosphere, DEGAGE !Signaler Répondre
Ce maire est une honte pour notre ville !Signaler Répondre
Incapable de combattre l’insécurité, au contraire il a divisé et participé à cette situation, notamment avec sa proximité et ses alliances avec LFI.
Ce personnage doit quitter la ville au mois de mars
évidemment qu il fera alliance puisque c est un idéologue. peu importe les moyens seul le but final compte.Signaler Répondre
S'unir avec un groupe qui collabore avec les fascistes de la Jeune Garde démontrerait que tout leur discours de paix n'est que du vent.Signaler Répondre
Ne vous trompez pas, une grosse partie de la gauche est complice de la haine et la violence de tout ce qui est différent de leurs idées. Ils sont forcément dans le camp du bien et tout est bon pour montrer à l'autre camp qu'ils font erreur.
N'oubliez pas que le mouvement des jeunes socialistes à l'époque avaient fait des pancartes comparant Sarkozy à Hitler. 20 ans après même rengaine, on nazifie la droite pour mieux la tuer.
