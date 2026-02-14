A Lyon, les nombreuses réactions des élus au décès de Quentin

Outre Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, resté "sans voix" en apprenant la mort du jeune militant nationaliste, plusieurs élus et candidats de Coeur Lyonnais ont également pris la parole.

Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate aux métropolitaines, a fait part de sa "tristesse immense".

Tristesse immense en apprenant la mort du jeune Quentin après son agression jeudi à Lyon. Une vie fauchée pour des idees.

Pensées pour sa famille et ses proches. — Véronique Sarselli (@V_Sarselli) February 14, 2026

Même "immense tristesse" pour la députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin.

J’apprends avec une immense tristesse le décès de Quentin. J’adresse mes sincères condoléances à ses proches. https://t.co/TuSiE7BaNY — Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) February 14, 2026

"Quentin est mort. Et soudain, tout le reste paraît dérisoire", s'est ému le maire d'Ecully Sébastien Michel.

Quentin est mort.

Et soudain, tout le reste paraît dérisoire. Quand le débat politique devient une arène l’irréparable n’est jamais loin.

Nos mots ont un poids.

Ils peuvent élever, ils peuvent abîmer.

À nous de les choisir. — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) February 14, 2026

La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate aux municipales, est assaillie de commentaires sur les réseaux sociaux qui lui rappellent son soutien appuyé à la Jeune Garde. Elle adresse ses condoléances à la famille de Quentin.

J’ai appris le décès de Quentin.



Mes condoléances et mes pensées s’adressent à sa famille et à ces proches.



Je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) February 14, 2026

Pour Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, "quand la haine militante remplace le débat, quand la violence devient un mode d’action, ce sont des vies qui sont brisées".

#Quentin avait 23 ans. Mort après une agression d’une violence extrême à #Lyon.



Quand la haine militante remplace le débat, quand la violence devient un mode d’action, ce sont des vies qui sont brisées.



Pensées pour sa famille. Refus absolu de banaliser cette violence. 🕊️ https://t.co/gO4d7rVY61 — Gilles Gascon (@GillesGascon) February 14, 2026

Candidate aux municipales lyonnaises de 2020 et désormais secrétaire générale d'Identité-Libertés, Agnès Marion connaissait personnellement Quentin : "Il aurait pu être mon fils. Il était un compagnon de combat".

Ce soir, mon cœur de maman, de catholique, de Lyonnaise et de militante pleure.



Il aurait pu être mon fils.

Il était un compagnon de combat.



Repose en paix et veille sur nous #Quentin.

Pensées pour sa famille et ses proches. 🕊️🇫🇷



Plus que jamais, compte sur nous pour… pic.twitter.com/xrWNGv7tA6 — Agnès Marion ن (@_AgnesMarion) February 14, 2026

Valentin Lungenstrass, adjoint écologiste au maire de Lyon, martèle qu'aucun "combat ne légitime cette violence".

Quentin est mort. C'est une nouvelle absolument terrible. Aucun combat ne légitime cette violence. Notre démocratie vaut mieux que cela.



Mes pensées vont vers sa famille.



Maintenant, faisons confiance en la justice pour l'enquête et les sanctions proportionnées. https://t.co/JEDeNWTTdX — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) February 14, 2026

Le sénateur écologiste Thomas Dossus évoque "un drame absolu qu'aucun combat d'idées, qu'aucune idéologie ne peut justifier. La justice doit désormais faire toute la lumière sur ce crime, loin des tentatives de récupération abjectes".

Pour la députée RN Tiffany Joncour, candidate aux élections métropolitaines, "la France insoumise et ses relais militants portent une responsabilité politique majeure dans le climat qui rend possible de tels drames. Alors même que certains responsables insoumis condamnent formellement les violences, ils continuent d’entretenir une rhétorique de confrontation permanente et des relations politiques avec des mouvements militants radicaux, contribuant à alimenter une tension devenue explosive dans plusieurs villes universitaires".