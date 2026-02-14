Politique

A Lyon, les nombreuses réactions des élus au décès de Quentin

Ce samedi soir, on a appris le décès de Quentin des suites de ses blessures après son lynchage survenu jeudi à Lyon. De nombreuses personnalités politiques ont réagi à cette annonce.

Outre Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, resté "sans voix" en apprenant la mort du jeune militant nationaliste, plusieurs élus et candidats de Coeur Lyonnais ont également pris la parole.

Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate aux métropolitaines, a fait part de sa "tristesse immense".

Même "immense tristesse" pour la députée écologiste de Lyon Marie-Charlotte Garin.

"Quentin est mort. Et soudain, tout le reste paraît dérisoire", s'est ému le maire d'Ecully Sébastien Michel.

La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate aux municipales, est assaillie de commentaires sur les réseaux sociaux qui lui rappellent son soutien appuyé à la Jeune Garde. Elle adresse ses condoléances à la famille de Quentin.

Pour Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, "quand la haine militante remplace le débat, quand la violence devient un mode d’action, ce sont des vies qui sont brisées".

Candidate aux municipales lyonnaises de 2020 et désormais secrétaire générale d'Identité-Libertés, Agnès Marion connaissait personnellement Quentin : "Il aurait pu être mon fils. Il était un compagnon de combat".

Valentin Lungenstrass, adjoint écologiste au maire de Lyon, martèle qu'aucun "combat ne légitime cette violence".

Le sénateur écologiste Thomas Dossus évoque "un drame absolu qu'aucun combat d'idées, qu'aucune idéologie ne peut justifier. La justice doit désormais faire toute la lumière sur ce crime, loin des tentatives de récupération abjectes".

Pour la députée RN Tiffany Joncour, candidate aux élections métropolitaines, "la France insoumise et ses relais militants portent une responsabilité politique majeure dans le climat qui rend possible de tels drames. Alors même que certains responsables insoumis condamnent formellement les violences, ils continuent d’entretenir une rhétorique de confrontation permanente et des relations politiques avec des mouvements militants radicaux, contribuant à alimenter une tension devenue explosive dans plusieurs villes universitaires".

Lynchage de Quentin

Urgence absolue le 14/02/2026 à 22:17

LFI et les ecolos sont indignes. En mars on les vire.

Ex Précisions le 14/02/2026 à 20:20
Seark a écrit le 14/02/2026 à 20h06

Ah les verdâtres réagissent alors que d'habitude c'est silence radio.
Pour se racheter une conscience ?
Pour soigner son image ?

Les élections sont dans 1 mois ;-)

Seark le 14/02/2026 à 20:06

Ah les verdâtres réagissent alors que d'habitude c'est silence radio.
Pour se racheter une conscience ?
Pour soigner son image ?

