Politique

Grégory Doucet annonce mettre "tous les moyens" de la Ville de Lyon à la disposition de la justice pour arrêter les meurtriers de Quentin

Grégory Doucet a réagi à la mort de Quentin ce samedi 14 février. Le maire de Lyon promet de mettre "tous les moyens" de la Ville au service de la justice pour aider l'enquête

Il avait déjà dénoncé les faits vendredi alors que Quentin était en état de mort cérébrale. Ce samedi, alors que le jeune militant nationaliste est décédé, Grégory Doucet réagit à ce qu'il considère être "une tragédie".

"Mes pensées vont à sa famille, ses amis, ses proches. Je leur adresse mes plus sincères condoléances", indique le maire écologiste de Lyon dans une réaction adressée aux journalistes.

"Un tel déferlement de violences en plein cœur de la ville est inacceptable. Aucun désaccord politique ne peut justifier la violence", prône l'édile lyonnais.

Grégory Doucet conclut sa réaction en promettant que "la Ville de Lyon mettra tous ses moyens à la disposition de la Justice pour appréhender les individus en cause dans la mort de Quentin".

Les images de vidéosurveillance, pour retracer le parcours de l'étudiant de 23 ans et de ses meurtriers pourraient être déterminantes, notamment pour identifier et interpeller ces derniers dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour coups mortels aggravés et violences aggravées par trois circonstances.

Tags :

Lynchage de Quentin

Grégory Doucet

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Doucet est fini le 14/02/2026 à 22:13

Honte à ce.maire, qui s'associera à ce parti de nuisibles.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 14/02/2026 à 22:09

Doudou les amis de tes amis sont tes amis ,Assume !
Les urnes vont s'occuper de faire le ménage sans sauvagerie.

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 14/02/2026 à 22:04

Le khmaire t'annonces ça comme si c'était une faveur...

C'est juste la loi !!!

Signaler Répondre
avatar
Mais le 14/02/2026 à 21:40
TF1 a diffusé les images a écrit le 14/02/2026 à 20h46

TF1 a diffusé les images de la bagarre sa ressemble à ceux qui se passe dans les matchs de foot des hooligans l’extrême droite est devenu un danger pour la France il cherche à faire de ce pays comm usa

Vois êtes complètement taré!!! Comment on peut inverser les choses alors que vous êtes dans la total ignominie!

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 14/02/2026 à 21:38

LFI complice

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 14/02/2026 à 21:33

Dégage Doucet

Signaler Répondre
avatar
entre Rhône & Saône le 14/02/2026 à 21:24

Comme ci la ville avait des moyens avec sa petite police qui n'arrive même pas a faire respecter le code de la route. Et ceci à toutes sortes de véhicules.

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 14/02/2026 à 21:09

LFI conferences à bannir .. Ce sont des pogroms

Signaler Répondre
avatar
Assassinat politique. le 14/02/2026 à 21:07
Honte éternelle sur DOUCET a écrit le 14/02/2026 à 20h50

Quentin D. a été lâchement attaqué dans un guet-appent, par des individus en surnombre, cagoulés et préparés, certains avec des armes.

Ils se sont acharnés sur le jeune homme au sol, en le frappant à la tête alors qu'il était inconscient.

Gregory Doucet est inhumain, incapable de nommer l'horreur et de qualifier la responsabilité de l'extrême gauche dont il convoite l'alliance au second tour. J'ai honte d'être représenté par ce petit maire insignifiant.

Vous décrivez très bien, le contexte de cet assassinat politique.

Des miliciens islamo-gauchistes ont assassiné, un jeune français de 23 ans, catholique et engagé politiquement à droite.

Vous ciblez à juste titre cet individu élu en 2020, à cause de 70% d'abstentionnistes.
Mais vous oubliez, ses électeurs.

Eux, et les abstentionnistes sont responsables, d'avoir donné le pouvoir aux représentants d'une idéologie totalitaire.
Ils sont responsables et coupables.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 14/02/2026 à 21:03

C’est bien le moins
Il n’allait quand même pas faire barrage
De toutes façons je ne crois pas qu’il ait son mot à dire

Signaler Répondre
avatar
Une commission d'enquête parlementaire, vite ! le 14/02/2026 à 20:52
GLOUGLOU 1er a écrit le 14/02/2026 à 20h23

C'est bien lui qui ne veut pas partager les vidéos en direct avec la Nationale.

https://www.lyonmag.com/article/146719/accusee-par-alliance-police-de-bloquer-l-acces-aux-cameras-la-ville-de-lyon-repond-la-cooperation-est-constante-et-essentielle

Ce jeune, sauvagement tué par l'extrême gauche, serait peut être encore vivant si Doucet avait accepté que la police nationale ait accès en continue aux images vidéos de la ville de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Honte éternelle sur DOUCET le 14/02/2026 à 20:50

Quentin D. a été lâchement attaqué dans un guet-appent, par des individus en surnombre, cagoulés et préparés, certains avec des armes.

Ils se sont acharnés sur le jeune homme au sol, en le frappant à la tête alors qu'il était inconscient.

Gregory Doucet est inhumain, incapable de nommer l'horreur et de qualifier la responsabilité de l'extrême gauche dont il convoite l'alliance au second tour. J'ai honte d'être représenté par ce petit maire insignifiant.

Signaler Répondre
avatar
TF1 a diffusé les images le 14/02/2026 à 20:46

TF1 a diffusé les images de la bagarre sa ressemble à ceux qui se passe dans les matchs de foot des hooligans l’extrême droite est devenu un danger pour la France il cherche à faire de ce pays comm usa

Signaler Répondre
avatar
le metting du 27 ? le 14/02/2026 à 20:33

La venue de Mélenchon à la Bourse du Travail le 27, devrait être annulée, risque de trouble à l'ordre publiquue , prends tes responsabilités Doodou

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 14/02/2026 à 20:31

contre les caméras je crois… ce monsieur !

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 14/02/2026 à 20:29

Enfin un discourt.

Signaler Répondre
avatar
Justice Vite Très Vite le 14/02/2026 à 20:29

Il faut dissoudre la jeune garde définitivement, et leur nouveau groupe "Eteignons la flamme" qui, avec leur logo (chaussure qui écrase une flamme) , montre qu'ils legitimisent toujours la violence ( exactement ce qu'a subit Quentin, lynchage à coup de savates) , virer de l'assemblée nationale leur leader Raphaël Archenault et rendre inéligible tous les proches de la jeune garde qui se présentent aux municipales comme Brunon à Grenoble ou Yoldas à Strasbourg

Et finir par LFI : par le vote il faut les envoyer dans les poubelles de l'histoire. Le parti de l'étranger et de la haine de la France est a sanctionner dans les urnes a défaut d'avoir une justice juste.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement militant le 14/02/2026 à 20:25

Doucet parle de violence sans préciser sa nature qui est d'extrême gauche, après Doucet avec son aveuglement idéologique nous parlait de l'extrême droite qui était un danger pour les lyonnais.....les lyonnais apprécient la lucidité de ce militant écolo.

Signaler Répondre
avatar
Ah parce qu'il aurait pu faire le contraire ? le 14/02/2026 à 20:24

Je pense qu'il ferait mieux de se taire...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/02/2026 à 20:21

Il va demander à Chihi qu'il a viré d'enquêter ?

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 14/02/2026 à 20:14

Il faut juste interdire les conférences de la haine comme Rima Hassan du LFI !

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 14/02/2026 à 20:11

Ça se rachète une conscience lui qui avait fait alliance avec LFI et qui avait dénoncé la dissolution d'un groupuscule d'extrême gauche par Retailleau.
Ce type est un concentré de contradictions

Signaler Répondre

