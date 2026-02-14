Grégory Doucet annonce mettre "tous les moyens" de la Ville de Lyon à la disposition de la justice pour arrêter les meurtriers de Quentin

Il avait déjà dénoncé les faits vendredi alors que Quentin était en état de mort cérébrale. Ce samedi, alors que le jeune militant nationaliste est décédé, Grégory Doucet réagit à ce qu'il considère être "une tragédie".

"Mes pensées vont à sa famille, ses amis, ses proches. Je leur adresse mes plus sincères condoléances", indique le maire écologiste de Lyon dans une réaction adressée aux journalistes.

"Un tel déferlement de violences en plein cœur de la ville est inacceptable. Aucun désaccord politique ne peut justifier la violence", prône l'édile lyonnais.

Grégory Doucet conclut sa réaction en promettant que "la Ville de Lyon mettra tous ses moyens à la disposition de la Justice pour appréhender les individus en cause dans la mort de Quentin".

Les images de vidéosurveillance, pour retracer le parcours de l'étudiant de 23 ans et de ses meurtriers pourraient être déterminantes, notamment pour identifier et interpeller ces derniers dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour coups mortels aggravés et violences aggravées par trois circonstances.