Accusée par Alliance Police de bloquer l'accès aux caméras, la Ville de Lyon répond : "La coopération est constante et essentielle"

Mise à jour à 20h40 : La Ville de Lyon a tenu à réagir aux accusations "infondées" du syndicat Alliance.
"Ce matin, l’Hôtel de Police de Lyon a officiellement saisi le CSU pour une demande de recherche d’images. Conformément à la procédure en vigueur, une fiche de recherche a été immédiatement établie. La séquence d’images demandée a été gravée sur un DVD et remise contre réquisition, ce jour. Depuis, les services de police chargés de l’enquête ont à nouveau contacté le CSU pour obtenir des renseignements complémentaires, ce à quoi nos équipes ont répondu avec la réactivité et le professionnalisme qui caractérisent leur mission quotidienne", affirme la municipalité, qui dit accorder en permanence un accès direct à 16 flux d'images en temps réel du CSU à la police nationale.
"La coopération entre le CSU et les forces de sécurité de l’État est constante et essentielle pour garantir la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais. Elle ne saurait être instrumentalisée par des polémiques infondées qui fragilisent l’action commune entre la Ville et les services de l'État", conclut la Ville.
Article initial : Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h30, un homme a été pris pour cible rue Philippe Fabia dans le 8e arrondissement alors qu’il entrait dans le véhicule de son ami. Plusieurs coups de feu ont été tirés, touchant la victime à la jambe. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais selon nos informations, les enquêteurs ont relevé plusieurs impacts de balles sur la voiture.
Au-delà de ce fait divers, le syndicat de police Alliance dénonce de manière plus globale une situation sécuritaire aggravée notamment par l’absence de coopération avec la municipalité concernant l'utilisation en temps réel des caméras. Il s’indigne : "Alors que nos forces de l’ordre risquent leur vie chaque jour, la Ville de Lyon refuse toujours de donner à la Police Nationale l’utilisation en temps réel des caméras de surveillance urbaine."
Selon le syndicat, ce blocage prive les policiers d’un "outil indispensable pour coordonner les interventions et protéger efficacement les habitants." Et d’avertir : "Pas de volonté politique sur la sécurité = plus d'insécurité. Les policiers comme les Lyonnais n’ont pas à payer de leur sécurité une idéologie complètement déconnectée de la réalité du terrain."
