Faits Divers

Accusée par Alliance Police de bloquer l'accès aux caméras, la Ville de Lyon répond : "La coopération est constante et essentielle"

Nouvelle scène de violence à Lyon.

Mise à jour à 20h40 : La Ville de Lyon a tenu à réagir aux accusations "infondées" du syndicat Alliance.

"Ce matin, l’Hôtel de Police de Lyon a officiellement saisi le CSU pour une demande de recherche d’images. Conformément à la procédure en vigueur, une fiche de recherche a été immédiatement établie. La séquence d’images demandée a été gravée sur un DVD et remise contre réquisition, ce jour. Depuis, les services de police chargés de l’enquête ont à nouveau contacté le CSU pour obtenir des renseignements complémentaires, ce à quoi nos équipes ont répondu avec la réactivité et le professionnalisme qui caractérisent leur mission quotidienne", affirme la municipalité, qui dit accorder en permanence un accès direct à 16 flux d'images en temps réel du CSU à la police nationale.

"La coopération entre le CSU et les forces de sécurité de l’État est constante et essentielle pour garantir la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais. Elle ne saurait être instrumentalisée par des polémiques infondées qui fragilisent l’action commune entre la Ville et les services de l'État", conclut la Ville.

Article initial : Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h30, un homme a été pris pour cible rue Philippe Fabia dans le 8e arrondissement alors qu’il entrait dans le véhicule de son ami. Plusieurs coups de feu ont été tirés, touchant la victime à la jambe. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais selon nos informations, les enquêteurs ont relevé plusieurs impacts de balles sur la voiture.

Au-delà de ce fait divers, le syndicat de police Alliance dénonce de manière plus globale une situation sécuritaire aggravée notamment par l’absence de coopération avec la municipalité concernant l'utilisation en temps réel des caméras. Il s’indigne : "Alors que nos forces de l’ordre risquent leur vie chaque jour, la Ville de Lyon refuse toujours de donner à la Police Nationale l’utilisation en temps réel des caméras de surveillance urbaine."

Selon le syndicat, ce blocage prive les policiers d’un "outil indispensable pour coordonner les interventions et protéger efficacement les habitants." Et d’avertir : "Pas de volonté politique sur la sécurité = plus d'insécurité. Les policiers comme les Lyonnais n’ont pas à payer de leur sécurité une idéologie complètement déconnectée de la réalité du terrain."

fusillade

lyon 8e

tirs

Doucet n'est pas à la hauteur des enjeux, vivement 2026 le 14/09/2025 à 22:45

Pour Doucet, la sécurité des lyonnais c'est non !!

Hors de question que la police nationale puisse bénéficier d'un déport actif des images de vidéoprotection... Il refuse le flicage des délinquants et des criminels.

https://www.lyonmag.com/article/132241/gueguerre-doucet-darmanin-la-prefete-du-rhone-s-etonne-des-interrogations-du-maire-de-lyon

avatar
Merci pour l'argument le 14/09/2025 à 22:42
LFI 69 a écrit le 14/09/2025 à 19h26

La vidéosurveillance déplace la délinquance et ne résout pas les problèmes. Seuls les fachos réclament plus de caméras.

Ce type d'argument revient à dire que là où elles sont présentes les caméras sont efficaces pour lutter contre la délinquance. Merci
Si les caméras gènent les délinquants je ne vois pas en quoi elles pourraient être un frein à la sécurité.
S'agissant par ailleurs d'un investissement, la comparaison de leur coût (investissement+fonctionnement) à celui d'agents complètementaires (formation+traitement+retraite future) est difficile voire impossible.
Si l'on ne peut juger de l'efficience, on ne peut que constater qu'elles sont efficaces.
Quand au débat sur les atteintes à la liberté, il est idiot. Ce ne sont que des outils.

avatar
La mairie ne se préoccupe pas de la sécurité des habitants le 14/09/2025 à 22:38

Ça fait 3 ans que la police demande un "déport actif" des images de vidéosurveillance au commissariat. Mais Doucet s'en moque complètement, sa priorité c'est l'alliance avec LFI au second tour

https://www.lyonmag.com/article/124968/gerald-darmanin-au-maire-de-lyon-il-est-temps-que-vous-renouiez-le-dialogue-avec-les-habitants-et-les-policiers-de-la-republique

avatar
Mais qui sont les communicants de la mairie ? le 14/09/2025 à 22:34

Faut le faire quand même, de réagir à chaud sur un article sans rien comprendre au sujet, et raconter n'importe quoi...

Doucet est il entouré d'incompétents ?

avatar
Boulets verts le 14/09/2025 à 22:32

Ils sont nulissimes ou ils le font exprès ?

Vivement 2026 que Doucet retourne présider une ONG parisienne...

avatar
Doucet est en dessous de tout le 14/09/2025 à 22:17

Il ne comprend même pas cette demande d'une utilisation en temps réel des images vidéos.

Et pendant ce temps, les policiers (les vrais) souffrent du manque d'efficacité de la collaboration PN/PM.

avatar
D'où c'est ? le 14/09/2025 à 21:33

T'inquiète que si Doucet se fait voler sa caisse, il va vouloir toutes les vidéos...

avatar
Michel HH le 14/09/2025 à 21:32

Chihi il est où ? des plaintes vont être déposées contre la ville pour non coopération avec les services d’ordres

avatar
Réponse de la ville complètement hors sujet !!! le 14/09/2025 à 21:17

Mais ils sont nuls où quoi ?

La police nationale demande une utilisation des images "en temps réel", la mairie répond qu'elle peut envoyer ses enregistrements le lendemain, "après une réquisition"...

On est pas aidé avec ces élus écolos qui ne comprennent rien à l'urgence et aux questions de sécurité...

avatar
Lolotooooooooooo le 14/09/2025 à 21:02

Comme d'hab, la Mairie de Lyon réponds à coté de la question.

La police demande l'utilisation en temps réel des caméras, et la mairie réponds qu'elle a gravé un DVD !!!! (technique classique de l'extrême gauche, toujours répondre à coté, tout en étant le plus sérieux possible ...)

LOL

Comme au siècle dernier !!!!

Cher délinquants, vous êtes tranquille, le temps que la Mairie grave le DVD, vous pouvez filer bien, bien, bien loin .....

avatar
viandooor le 14/09/2025 à 21:02

Seul les faibles d'esprit croient encore les mensonges des escrologistes...

avatar
AntiLFI le 14/09/2025 à 20:53
pie69 a écrit le 14/09/2025 à 20h32

Encore 1 an à tenir !!!
Courage à tous les lyonnais !!!
Écolo : plus jamais !
LFI : jamais !!!

écolos et LFI, même combat : plus jamais dans ma ville de Lyon

avatar
Bon le 14/09/2025 à 20:53

Doucet porte plainte contre des internautes qui son méchants envers sa personne, est ce que nous pouvons porter plainte contre Doucet pour son incompétence et son incapacité à nous protéger ?

avatar
Venividivinci le 14/09/2025 à 20:48

Croire a la logique écolo est un euphémisme

avatar
Oui le 14/09/2025 à 20:40
Si vous saviez tout!!! a écrit le 14/09/2025 à 19h00

Vous feriez une manifestation anti Mairie !
En fait , toute la communication qui nous assomme en permanence , ça fait peur !!!
Par exemple , on nous explique qu’il n’y a pas besoin de caméras devant les écoles!!
Si vous saviez ce qu’il s’y passe et le grand danger qui guette nos petits bambins innocents!!

Il s’y passe du wokisme

avatar
pie69 le 14/09/2025 à 20:32

Encore 1 an à tenir !!!
Courage à tous les lyonnais !!!
Écolo : plus jamais !
LFI : jamais !!!

avatar
Pimmy le 14/09/2025 à 20:24

Ils sont déconnecté de tout...

avatar
AntiLFI le 14/09/2025 à 20:21

L’idéologie verte et gauchiste dans toute sa grandeur …
Tout sauf cette gauche néfaste en 2026 !

avatar
Charlie Goron le 14/09/2025 à 19:46

Ne pas transmettre ou coopérer avec notre police qui se bat pour faire avancer des enquêtes c’est une forme de complicité !
Doucet doit rendre des comptes

avatar
mamipouzo le 14/09/2025 à 19:26

Gardez votre calme: une fresque, des pissotières dégenrées et un prestation de Lundy Grandpré sous l'étendage de la place Bellecour devraient vite apaiser ces tensions malsaines.

avatar
LFI 69 le 14/09/2025 à 19:26

La vidéosurveillance déplace la délinquance et ne résout pas les problèmes. Seuls les fachos réclament plus de caméras.

avatar
gracieux69 le 14/09/2025 à 19:23

Doucet démission et il devra répondre de la destruction de Lyon

avatar
raslebol69 le 14/09/2025 à 19:16

Il est ensuite facile de dire que les caméras de surveillance ne servent à rien et qu'il est donc inutile d'en installer.

avatar
Mimi de Lyon le 14/09/2025 à 19:12

Toujours en train de chialler, les flics. Ils devraient être contents. Les commerçants de la drogue s'entretuent entre eux. Ça débarasse.

avatar
Si vous saviez tout!!! le 14/09/2025 à 19:00

Vous feriez une manifestation anti Mairie !
En fait , toute la communication qui nous assomme en permanence , ça fait peur !!!
Par exemple , on nous explique qu’il n’y a pas besoin de caméras devant les écoles!!
Si vous saviez ce qu’il s’y passe et le grand danger qui guette nos petits bambins innocents!!

avatar
mine le 14/09/2025 à 18:51
Chris696969 a écrit le 14/09/2025 à 17h18

Changeons de municipalité, les polices nationales et municipales coopererons mieux....

Oui.

avatar
Pas question! le 14/09/2025 à 18:46

Pour cette autorisation, Il faut que notre maire demande l’autorisation à la Melanchon !!!

avatar
de quel coté sont ils ? le 14/09/2025 à 18:37

Marre de cette gauchiasse laxiste qui met des bâtons dans les roues de la police !

avatar
Bellota le 14/09/2025 à 18:26
sans blague a écrit le 14/09/2025 à 17h35

pour protéger le pouvoir en place mercredi on a déployé 80k policier au niveau national par contre pour protéger les citoyens on trouve des excuses bidon retailleu et Darmanin on prouvé leurs inefficacité l extrême droite cherche toujours des excuses et c est toujours la faute des autres bref

L’extrême gauche cherche toujours des excuses bidon et c’est toujours la faute des autres
Ces Khmers verts sont pathétiques

avatar
Vite au lit le 14/09/2025 à 18:19
sans blague a écrit le 14/09/2025 à 17h35

pour protéger le pouvoir en place mercredi on a déployé 80k policier au niveau national par contre pour protéger les citoyens on trouve des excuses bidon retailleu et Darmanin on prouvé leurs inefficacité l extrême droite cherche toujours des excuses et c est toujours la faute des autres bref

Petit gochard fan de doucet boy's

avatar
Linette le 14/09/2025 à 18:15
Mwé a écrit le 14/09/2025 à 17h04

Parce que vous croyez vraiment que les élections vont changer quelque chose ?

Si tous les électeurs se déplacent...no problème.

avatar
Yen a marre ! le 14/09/2025 à 17:58

Voula pourquoi beaucoup d’enquêtes sont sans suites pour manque de … coopération entre services ! c’est aberrant vraiment
Chihi doit s’expliquer protège t-il des complices ?

avatar
Cyrielle69 le 14/09/2025 à 17:55

Il y a des élections en mars 2026. N'importe quelle personne sensée voit bien que l'insécurité s'aggrave partout.

avatar
Wallah',./parbleu le 14/09/2025 à 17:51

Ils protègent leurs électeurs de 2026.

avatar
Pouvot le 14/09/2025 à 17:43

Vous ne voulez pas comprendre, vous êtes c..s ou quoi.
Le vrai danger c'est l'extrême droite, le bruit des bottes, la peste brune,etc, etc...

avatar
sans blague le 14/09/2025 à 17:35

pour protéger le pouvoir en place mercredi on a déployé 80k policier au niveau national par contre pour protéger les citoyens on trouve des excuses bidon retailleu et Darmanin on prouvé leurs inefficacité l extrême droite cherche toujours des excuses et c est toujours la faute des autres bref

avatar
To-To le 14/09/2025 à 17:30
Adino a écrit le 14/09/2025 à 16h45

Ces élus écolos nous metteraient en Danger ?

Oula !! 1 lettre de + à « écolos » et c’était la prison !! Vous avez eu chaud

avatar
Pas sûr... le 14/09/2025 à 17:23
Mwé a écrit le 14/09/2025 à 17h04

Parce que vous croyez vraiment que les élections vont changer quelque chose ?

Vu que la plupart des décisions sont prises par Bernard...Mais bon, les électeurs ignares le découvriront le moment venu...

avatar
Chris696969 le 14/09/2025 à 17:18

Changeons de municipalité, les polices nationales et municipales coopererons mieux....

avatar
Anti verts le 14/09/2025 à 17:14

Virons ce bonhomme en 2026, vite, vite , vite. Ya urgence....

avatar
Mwé le 14/09/2025 à 17:04
Traveler a écrit le 14/09/2025 à 16h33

vivement l’année prochaine

Parce que vous croyez vraiment que les élections vont changer quelque chose ?

avatar
Caméra café mais pas dans la rue. le 14/09/2025 à 16:55

Le syndicat de la police Alliance ne comprend rien. Ce maire gauchiste ne veut pas installer de caméra, c'est normal les délinquants, les blacks blocs, les gauchistes qui cassent tout lors des manifestation sont ses copains, il veut pas les compromettre.

avatar
Gg le 14/09/2025 à 16:50

Doucet encourage l’insécurité et la violence, il pense comme son gourou que la police tue.
En 2026 STOP Doucet et les khmers, retour aux vrais valeurs.

avatar
Jay le 14/09/2025 à 16:48

Quelle honte, il faut mettre ce maire minable dehors lors des prochaines élections !
C’est un incapable, un danger pour Lyon et ses habitants.
DEHORS !

avatar
Adino le 14/09/2025 à 16:45

Ces élus écolos nous metteraient en Danger ?

avatar
allons bon le 14/09/2025 à 16:43

encore une incivilité comme disent nos politicards...

avatar
Jet le 14/09/2025 à 16:39

Et oui c est mieu de faire des voies vélo et des travaux à tout va je peux plus cette ville on est pas a la campagne la !!!

avatar
dans la droite ligne le 14/09/2025 à 16:36

de nos pseudos verdâtres d'extrême gauche à éradiquer lors des prochaines élections ; réveillons nous

avatar
Traveler le 14/09/2025 à 16:33

vivement l’année prochaine

avatar
Catalan le 14/09/2025 à 16:30

Et ça continue, tous les jours c est , armes a feu , couteaux , agressions,,,,,en 3 jours , un homme en fauteuil tué au couteau a vaise, un gars tué par balles a côté place guichard, un retraité dont la chambre est traversée par une balle, au Tonkin, une porte mitraillee, cette nuit une fusillade dans le 8 ème, il y une semaine un retraité agressé a gerland pour sa chaîne en or ,comme un quinquagénaire cours Tolstoi il il a 15 jours ainsi que une dame octogénaire dans le 6 ème,,,,,,,,et en oublie ,,, ,,,,tout baigne ,les politiques ne veulent pas voir les problèmes ou continuent la culture de l excuse et du tout le monde est gentil.

