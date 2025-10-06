Faits Divers

Lyon 8e : deux hommes tirent sur la porte d’un appartement et s’échappent en trottinette - LyonMag

Deux individus circulant sur une trottinette ont ouvert le feu sur la porte d’un logement du quartier des États-Unis, à Lyon.

Les coups de feu ont retenti vers 3 heures du matin, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre, rue Ludovic-Arrachart, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Selon le Progrès, deux hommes arrivés sur une trottinette électrique auraient forcé l’entrée d’un immeuble avant de tirer à deux reprises sur la porte d’un appartement.

Si les projectiles ont endommagé le bas de la porte, aucune victime n’a été signalée. Les tireurs ont pris la fuite immédiatement après les faits.

Une enquête a été ouverte afin de les identifier et de déterminer les motivations de cette attaque.

fusillade

tirs

allons donc le 06/10/2025 à 19:16

une incivilité comme nous l'expliquent nos politicards

GLOUGLOU 1ER le 06/10/2025 à 19:12

Deux vedettes qui ne savent pas utiliser les interphones et les sonnettes .Des livreurs quoi !

