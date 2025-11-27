Lyon : un homme de 28 ans grièvement blessé par balle en pleine nuit

Les faits se sont déroulés dans un calme apparent, peu après 2 heures du matin, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 novembre, rue Sœur-Janin, dans le 5e arrondissement de Lyon. Un homme de 28 ans a été atteint par un projectile de petit calibre au niveau du ventre, rapporte Le Progrès. La balle aurait traversé son abdomen avant de ressortir.

Gravement blessé, il a été conduit par des proches à la clinique de la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement. Le Samu a ensuite assuré son transfert vers un autre établissement hospitalier, où il a été admis en service de déchoquage.

La police a immédiatement ouvert une enquête afin d’identifier le ou les auteurs du tir. Des proches du jeune homme, venus s’enquérir de son état, ont déjà fait l’objet de vérifications par les enquêteurs. Les investigations devront notamment déterminer le mobile de cet acte.