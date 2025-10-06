Faits Divers

Grosse frayeur au sud de Lyon : une voiture criblée de balles en pleine nuit

Un conducteur et son passager ont échappé de peu à un drame.

Un véhicule a été pris pour cible par des coups de feu dans la nuit de vendredi à samedi à Feyzin, au sud de Lyon. 

Les faits se sont déroulés dans le quartier des Razes, à proximité d’une station-service de la rue du 11-Novembre-1918.

Selon les premiers éléments, deux personnes se trouvaient à bord de la voiture lorsqu’elle a été visée par plusieurs tirs. Aucun des occupants n’a été blessé. Tous deux se sont rapidement présentés aux services de police après les faits.

D’après les premières constatations, la fusillade s’est produite dans un secteur résidentiel, sans lien connu avec des points de deal.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs et de déterminer les circonstances précises de cette attaque.

RN avant 2027 le 06/10/2025 à 19:07

Scène de vie ordinaire et quotidienne dans une ville apaisée.

‎ Libriste‎ ‎ le 06/10/2025 à 18:29

Une honte de taguer cette jolie voiture . Cela me révolte , ce pays on condamne et juge à tort et a travers. Il faut retrouver les vrais coupables de ces tags et les enfermer.

Catalan le 06/10/2025 à 17:43

depuis le temps que je dis que la France devient l Equateur ou j ai vécu, mais a simplement 10 ans de retard. Certains mettaient mes propos en doute .Désormais on sait que les dockers sont menacés, puis les gardiens,puis les juges, puis les policiers, les habitants de certains quartiers,,,des morts ou des blessés tous les jours,,,,,,,,,alors les sceptiques , toujours pas convaincus. Plus d état donc d autres s en charge pour faire leur propre loi .

Les 2 mon général le 06/10/2025 à 17:37
Ex Précisions a écrit le 06/10/2025 à 16h37

Le Mexique !

La Colombie et le Mexique
3 fusillades officielles en 2 jours dont une devant une mjc et une section maternelle ?
On a le point de non retour qui a définitivement disparu du rétroviseur.

Chris686969 le 06/10/2025 à 17:29

En plus du sentiment de stabilité gouvernementale, le sacro saint sentiment de métropole apaisée refait surface..

Ex Précisions le 06/10/2025 à 16:37
ESCOBAR a écrit le 06/10/2025 à 16h24

Lyon c'est bientôt la Colombie

Le Mexique !

ESCOBAR le 06/10/2025 à 16:24

Lyon c'est bientôt la Colombie

