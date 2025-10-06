Grosse frayeur au sud de Lyon : une voiture criblée de balles en pleine nuit

Un véhicule a été pris pour cible par des coups de feu dans la nuit de vendredi à samedi à Feyzin, au sud de Lyon.

Les faits se sont déroulés dans le quartier des Razes, à proximité d’une station-service de la rue du 11-Novembre-1918.

Selon les premiers éléments, deux personnes se trouvaient à bord de la voiture lorsqu’elle a été visée par plusieurs tirs. Aucun des occupants n’a été blessé. Tous deux se sont rapidement présentés aux services de police après les faits.

D’après les premières constatations, la fusillade s’est produite dans un secteur résidentiel, sans lien connu avec des points de deal.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs et de déterminer les circonstances précises de cette attaque.