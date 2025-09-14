Lyon 3e : une balle traverse sa chambre pendant son sommeil, il échappe au pire

Vers 2 heures du matin, un tir d’arme à feu a traversé la fenêtre de sa chambre alors qu’il dormait.

Selon une source policière, la balle a perforé le volet roulant, la vitre, le rideau puis la porte de la chambre avant de se ficher dans un mur et de tomber au sol. L’homme, vivant seul, n’a heureusement pas été blessé. Ce n’est qu’au matin qu’il a constaté les dégâts, avant d’alerter la Police vers 15 heures, n'ayant tout d'abord pas pris la mesure de ce qu'il venait de se passer.

La chambre, située au premier étage de cette maison individuelle et donnant côté jardin, fait face à un immeuble distant d’une quarantaine de mètres.

Selon nos informations la victime n'avait aucun différend connu et aucun élément ne permet pour l’instant de comprendre l’origine du tir. Une enquête est en cours.

Le syndicat de police Alliance a immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux : "Au moment des faits, l'occupant qui dormait paisiblement dans son lit aurait pu être grièvement blessé. Heureusement, il est indemne. […] Moins de policiers, c'est plus d'insécurité ! Pas de choc d'autorité, c'est plus d'insécurité !"