Lyon 3e : une balle traverse sa chambre pendant son sommeil, il échappe au pire

Faits Divers

Un retraité habitant rue Ferdinand Buisson (3e arrondissement de Lyon) a échappé de peu au drame, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vers 2 heures du matin, un tir d’arme à feu a traversé la fenêtre de sa chambre alors qu’il dormait.

Selon une source policière, la balle a perforé le volet roulant, la vitre, le rideau puis la porte de la chambre avant de se ficher dans un mur et de tomber au sol. L’homme, vivant seul, n’a heureusement pas été blessé. Ce n’est qu’au matin qu’il a constaté les dégâts, avant d’alerter la Police vers 15 heures, n'ayant tout d'abord pas pris la mesure de ce qu'il venait de se passer.

La chambre, située au premier étage de cette maison individuelle et donnant côté jardin, fait face à un immeuble distant d’une quarantaine de mètres.

Selon nos informations la victime n'avait aucun différend connu et aucun élément ne permet pour l’instant de comprendre l’origine du tir. Une enquête est en cours.

Le syndicat de police Alliance a immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux : "Au moment des faits, l'occupant qui dormait paisiblement dans son lit aurait pu être grièvement blessé. Heureusement, il est indemne. […] Moins de policiers, c'est plus d'insécurité ! Pas de choc d'autorité, c'est plus d'insécurité !"

tirs

fenêtre

27 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ou peut être le 14/09/2025 à 11:56
On en tient un ! a écrit le 14/09/2025 à 11h38

Vous avez là un parfait spécimen du vieux socialo des années 80 à qui nous devons en grande partie la situation actuelle

du jeune LFIste endoctriné à Lyon 2

Signaler Répondre
avatar
Meme le 14/09/2025 à 11:53

Chez toi tu dors ou tu révises tu risques ta peau, la sécurité de nos familles de nos enfants est primordiale. Cette situation n’est pas normal, le bien être, la sécurité n’est pas un sujet sur lequel débattre et faire son beurre , la sécurité EST UN DROIT et surtout une OBLIGATION, chaque élu remettant en question notre droit a la sécurité doit être viré.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/09/2025 à 11:51
quel beau pays le salvador a écrit le 14/09/2025 à 11h23

pas le salvador alors

pour info Salvador c'est amérique centrale comme le Mexique qui est en amérique du nord

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/09/2025 à 11:48
quel beau pays le salvador a écrit le 14/09/2025 à 11h23

pas le salvador alors

Problème de mémoire, je parle toujours de l Equateur.

Signaler Répondre
avatar
en somme c est un le 14/09/2025 à 11:47
On en tient un ! a écrit le 14/09/2025 à 11h38

Vous avez là un parfait spécimen du vieux socialo des années 80 à qui nous devons en grande partie la situation actuelle

trou de balle?

Signaler Répondre
avatar
Vous n'avez rien compris le 14/09/2025 à 11:46
Mdr ! a écrit le 14/09/2025 à 11h22

La gauchi*sse porte bien son nom.. mais elle ne contrôle rien.
Les armes, la drogue et les bandits entrent en France comme dans un moulin. Or police, gendarmerie et douanes dépendent des services de l'Etat. De même que les lois appliquées par les tribunaux sont votées à l'Assemblée où la gauchi*sse n'est pas majoritaire.
Les gouvernements libéraux se succèdent, PS compris.
Le libéralisme est la pire des droites, mais ne veut pas dire son nom et se nomme centre.. et c'est ce camp qui gouverne et sème le chaos, ne fait rien pour la sécurité mais tout pour ruiner l'emploi et bloquer les salaires, accuse des "extrêmes" pour diviser et mieux régner, et endette pour gaver la finance.

Si on replaçait les partis, dans l'hémicycle, en fonction de leurs vrais positionnements sur les questions economiques et sociales.. cela aurait une autre allure. Le plan actuel est faux.

Défense de rire, Macron va signer avec l'Angleterre un accord qui prévoit le renvoi systématique en France des migrants en situation irrégulière arrivés en Angleterre par la Manche, en moins de 15 jours.

Oui mais non , le problème c’est lesstreme drooaaate, Cnews , allez savoir c’est peut être Pascal Praud qui est descendu de Paris dans la nuit pour tirer le coup de feu et faire croire qu’il y a de l’insécurité !

Signaler Répondre
avatar
On en tient un ! le 14/09/2025 à 11:38
Positivement votre . a écrit le 14/09/2025 à 11h15

Encore du grain à moudre pour l’extrême Droite du RN , comme si ,il n’y avait Que le côté Négatif et plus rien de positif dans cette France 🇫🇷 de misandre et de Non genrés lol.

Vous avez là un parfait spécimen du vieux socialo des années 80 à qui nous devons en grande partie la situation actuelle

Signaler Répondre
avatar
Et oui !!! le 14/09/2025 à 11:36
Pauvre nouvelle France a écrit le 14/09/2025 à 09h57

La sécurité d'un pays commence dans l'isoloir.

Résultat de l' islamo gauchisme.

Signaler Répondre
avatar
CQFD... le 14/09/2025 à 11:34
Pauvre nouvelle France a écrit le 14/09/2025 à 09h57

La sécurité d'un pays commence dans l'isoloir.

Effectivement, on a les politiques que l'on mérite. Ce "bloc central" qui se partage le gâteau depuis des décennies a ruiné notre pays. L' UMPS et ses successeurs devraient avoir honte.

Signaler Répondre
avatar
Un sentiment qui se fait bien sentir le 14/09/2025 à 11:29

Apaisement en cours.
GD (fin de mandat)

Signaler Répondre
avatar
Montchat le 14/09/2025 à 11:25

Plein cœur de Montchat, l'un des quartiers qui était un peu huppé mais surtout le + paisible de TOUT Lyon ! Les maisons à plus de 1 million d'euros auront du mal à se vendre maintenant !

Signaler Répondre
avatar
quel beau pays le salvador le 14/09/2025 à 11:23
Catalan a écrit le 14/09/2025 à 10h16

On y arrive petit a petit sur le chemin de l Amérique du Sud. Certains n y croient pas ,d autres ne veulent pas voir .Désormais c est tous les jours, meurtres ,coups de couteau, agressions , règlements de comptes, policiers attaqués , gardiens ,juges, élus menacés,,,,,,,,,c'est comme les finances publiques, pendant 40 ans pas de problèmes, et d un coup on est en faillite mais on le savait pas ,parceque on a pas voulu voir. Tout va très bien madame la marquise ,,,,,,,on connaît la chanson mais les politiques, pas les paroles.

pas le salvador alors

Signaler Répondre
avatar
Une piste ? le 14/09/2025 à 11:23

Peut-être bayrou , vu qu’il n’aime pas les boomers retraités

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 14/09/2025 à 11:22

La gauchi*sse porte bien son nom.. mais elle ne contrôle rien.
Les armes, la drogue et les bandits entrent en France comme dans un moulin. Or police, gendarmerie et douanes dépendent des services de l'Etat. De même que les lois appliquées par les tribunaux sont votées à l'Assemblée où la gauchi*sse n'est pas majoritaire.
Les gouvernements libéraux se succèdent, PS compris.
Le libéralisme est la pire des droites, mais ne veut pas dire son nom et se nomme centre.. et c'est ce camp qui gouverne et sème le chaos, ne fait rien pour la sécurité mais tout pour ruiner l'emploi et bloquer les salaires, accuse des "extrêmes" pour diviser et mieux régner, et endette pour gaver la finance.

Si on replaçait les partis, dans l'hémicycle, en fonction de leurs vrais positionnements sur les questions economiques et sociales.. cela aurait une autre allure. Le plan actuel est faux.

Défense de rire, Macron va signer avec l'Angleterre un accord qui prévoit le renvoi systématique en France des migrants en situation irrégulière arrivés en Angleterre par la Manche, en moins de 15 jours.

Signaler Répondre
avatar
Positivement votre . le 14/09/2025 à 11:15

Encore du grain à moudre pour l’extrême Droite du RN , comme si ,il n’y avait Que le côté Négatif et plus rien de positif dans cette France 🇫🇷 de misandre et de Non genrés lol.

Signaler Répondre
avatar
mine le 14/09/2025 à 11:14
Pauvre nouvelle France a écrit le 14/09/2025 à 09h57

La sécurité d'un pays commence dans l'isoloir.

Il faut utiliser l' isoler pour faire barrage à la racaille.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 14/09/2025 à 11:10
Mafia locale ! a écrit le 14/09/2025 à 09h22

Comment chasser un habitant pour en récupérant sa maison !

En effet. Deux ou trois attaques de ce type et la maison perd 50 % de sa valeur, si elle trouve un repreneur.
Un des buts de la racaille est de faire drastiqement baisser le prix de l' immobilier dans les quartiers qu' ils veulent conquérir.

Signaler Répondre
avatar
macron démission le 14/09/2025 à 11:05

voila le résultat d un pays géré par retailleu Darmanin et macron sous l'ordre de l extrême droite amis des génocidaires

Signaler Répondre
avatar
et bien vas vite t 'isoler le 14/09/2025 à 10:56
Pauvre nouvelle France a écrit le 14/09/2025 à 09h57

La sécurité d'un pays commence dans l'isoloir.

honteusement pour faire tes cochonneries !

Signaler Répondre
avatar
Jay le 14/09/2025 à 10:42

Voilà la ville apaisée c’est aussi pouvoir se faire tuer dans son lit et pendant son sommeil.
Mais pendant ce temps là Doucet a d’autres préoccupations …

Signaler Répondre
avatar
Surtout que ce sont celles que Macron donnent à l'Ukraine le 14/09/2025 à 10:26
Captain a écrit le 14/09/2025 à 10h17

Trop d’armes en circulation dans notre ville

Sortir de l'OTAN

Signaler Répondre
avatar
La ville apaisée le 14/09/2025 à 10:26

C'est la ville apaisée selon M Doucet et M Bernard. Heureusement qu'elle est apaisée sinon qu'est ce que ce serait.

Signaler Répondre
avatar
Combien de fusillade chaque jour ? le 14/09/2025 à 10:22

Mais selon DOUCET l'incompétent, on vit dans une ville apaisée...

Le grand n'importe quoi a la mairie !

Signaler Répondre
avatar
Captain le 14/09/2025 à 10:17

Trop d’armes en circulation dans notre ville

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/09/2025 à 10:16

On y arrive petit a petit sur le chemin de l Amérique du Sud. Certains n y croient pas ,d autres ne veulent pas voir .Désormais c est tous les jours, meurtres ,coups de couteau, agressions , règlements de comptes, policiers attaqués , gardiens ,juges, élus menacés,,,,,,,,,c'est comme les finances publiques, pendant 40 ans pas de problèmes, et d un coup on est en faillite mais on le savait pas ,parceque on a pas voulu voir. Tout va très bien madame la marquise ,,,,,,,on connaît la chanson mais les politiques, pas les paroles.

Signaler Répondre
avatar
Dégoûté le 14/09/2025 à 10:03

Elle serait morte, cela serait oublié dès demain.
Les flics auraient neutralisé le tireur, tous les politiques y seraient allés de leur mot de compassion, et cela serait le prétexte pour un mois d'émeutes.

Dégoûté.

Signaler Répondre
avatar
Pauvre nouvelle France le 14/09/2025 à 09:57

La sécurité d'un pays commence dans l'isoloir.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 14/09/2025 à 09:46

Même dormir en paix chez soi devient dangereux... Que faut-il dès lors attendre de l'état pour avoir un lieu où se sentir en sécurité ? que le peuple se révolte ?

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 14/09/2025 à 09:38

On y est, à Montchat aussi c'est le bordel, la zone ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Le message est clair le 14/09/2025 à 09:36

Si cette personne n’a pas de différent ou de conflit il s’agit là d’instaurer pour la racaille et les trafiquants la terreur dans les quartiers en marquant leur territoire avec la complicité des gauchiasses qui détournent le regard

Signaler Répondre
avatar
paqn ! le 14/09/2025 à 09:33

En septembre 2023 à Marseille, une étudiante de 24 ans, avait été tuée par une balle perdue alors qu'elle travaillait dans sa chambre. A Lyon, la balle ne semble pas perdue mais visée !

Signaler Répondre
avatar
valency le 14/09/2025 à 09:27

la ville de Lyon ... de plus en plus sûre ... ça donne envie

Signaler Répondre
avatar
Mafia locale ! le 14/09/2025 à 09:22

Comment chasser un habitant pour en récupérant sa maison !

Signaler Répondre

