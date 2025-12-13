Métropole de Lyon : quatre groupes d’opposition s’unissent pour créer Grand Cœur Lyonnais

Dans un communiqué, quatre formations annoncent la création de Grand Cœur Lyonnais, un groupe favorable à Jean-Michel Aulas et issu du rassemblement de La Métro Positive, Synergies Élus et Citoyens, Inventer la Métropole de Demain et Une Métropole pour Tous.

Le nouveau groupe fera sa première apparition officielle lors du conseil métropolitain de lundi. Et répond à la création déjà vieille de deux mois du groupe Coeur Lyonnais au conseil municipal de Lyon, là encore pour préparer l'alternance avec l'ancien président de l'OL.

Il se présente comme l’unique groupe d’opposition au sein de l’assemblée métropolitaine et revendique 51 membres, ce qui en ferait, selon ses initiateurs, le groupe "le plus représentatif des circonscriptions métropolitaines".

Grand Cœur Lyonnais rassemble des élus issus "de différents horizons politiques, depuis le centre gauche jusqu’à la droite républicaine".

Les co-présidents du groupe, Pierre Chambon, Gilles Gascon, Marc Grivel et Nicole Sibeud, affirment que cette création constitue "l’acte fondateur d’une nouvelle volonté collective" visant à proposer une alternative à la majorité métropolitaine actuelle de Bruno Bernard, portée actuellement par Véronique Sarselli (LR).

Un bilan métropolitain jugé sévèrement

Le communiqué de Grand Coeur Lyonnais critique explicitement l’action de l’exécutif en place, estimant que le bilan du mandat fait apparaître "des conséquences néfastes pour la vie quotidienne des habitants", évoquant une dérive budgétaire, une décroissance économique et commerciale ainsi qu’une perte d’attractivité du territoire métropolitain.

Le groupe affirme fonder son action sur plusieurs principes : la solidarité dans les politiques publiques, la liberté d’action pour les forces économiques et sociales, le respect des communes et de leurs élus, la résilience environnementale, ainsi que la protection des personnes et des biens.

Dans son communiqué, Grand Cœur Lyonnais se dit enfin "ouvert à toutes les bonnes volontés" qui souhaiteraient rejoindre cette démarche de rassemblement "au service de tous les habitants de la Métropole de Lyon".