Métropole de Lyon : quatre groupes d’opposition s’unissent pour créer Grand Cœur Lyonnais

Dans un communiqué, quatre formations annoncent la création de Grand Cœur Lyonnais, un groupe favorable à Jean-Michel Aulas et issu du rassemblement de La Métro Positive, Synergies Élus et Citoyens, Inventer la Métropole de Demain et Une Métropole pour Tous.
Le nouveau groupe fera sa première apparition officielle lors du conseil métropolitain de lundi. Et répond à la création déjà vieille de deux mois du groupe Coeur Lyonnais au conseil municipal de Lyon, là encore pour préparer l'alternance avec l'ancien président de l'OL.
Il se présente comme l’unique groupe d’opposition au sein de l’assemblée métropolitaine et revendique 51 membres, ce qui en ferait, selon ses initiateurs, le groupe "le plus représentatif des circonscriptions métropolitaines".
Grand Cœur Lyonnais rassemble des élus issus "de différents horizons politiques, depuis le centre gauche jusqu’à la droite républicaine".
Les co-présidents du groupe, Pierre Chambon, Gilles Gascon, Marc Grivel et Nicole Sibeud, affirment que cette création constitue "l’acte fondateur d’une nouvelle volonté collective" visant à proposer une alternative à la majorité métropolitaine actuelle de Bruno Bernard, portée actuellement par Véronique Sarselli (LR).
Un bilan métropolitain jugé sévèrement
Le communiqué de Grand Coeur Lyonnais critique explicitement l’action de l’exécutif en place, estimant que le bilan du mandat fait apparaître "des conséquences néfastes pour la vie quotidienne des habitants", évoquant une dérive budgétaire, une décroissance économique et commerciale ainsi qu’une perte d’attractivité du territoire métropolitain.
Le groupe affirme fonder son action sur plusieurs principes : la solidarité dans les politiques publiques, la liberté d’action pour les forces économiques et sociales, le respect des communes et de leurs élus, la résilience environnementale, ainsi que la protection des personnes et des biens.
Dans son communiqué, Grand Cœur Lyonnais se dit enfin "ouvert à toutes les bonnes volontés" qui souhaiteraient rejoindre cette démarche de rassemblement "au service de tous les habitants de la Métropole de Lyon".
Je crois qu'il veut construire l'extension du métro A de carré de soie a son joujou ol vallée ou devrais-je dire l'aréna, 2 milliards d'euros d'argent publique (le notre) pour des intérêts privés.Signaler Répondre
Les tcl gratuit pour certains, 30 millions d'euros et un réseau saturé (encore plus).
Je le sens pas trop le vieux megalo pour tenir les comptes.
Pour l'instant le budget de la Métropole est bien tenu mais ça peut vite changer.
Je sens que les banquiers vont être aux anges et le contribuable étranglé.
C'est un grand homme d'affaire, il a su se procurer des terrains pratiquement gratis, terrains nous appartenant, il a obtenu des accès spécialement dédiés inutilisés en dehors des périodes de match, payés avec de l'argent public , soit plus de 200M€ d'argent public. Pour accéder à l'Arena, les écolos lui ont fait le T7, le tramway nommé désert ...Signaler Répondre
En récompense il a été décoré par nos politicards successifs Hollande puis Macron.
Nous sommes dirigés par des oligarques,des ploutaucrates qui s'enrichissent sur notre dos, le peuple admiratif en redemande, sinon comment expliquer les Poutines, Trump ou Netanyahou.
Vous parlez des courtisans des écolos, qui vont tomber d'ici quelques mois et seront recasable nulle part ?Signaler Répondre
Plus dure sera la chute pour les courtisans.Signaler Répondre
On croirait le conseil des usagers d'un Ehpad,Signaler Répondre
Don de sonotone vivement conseillé.
Ça va dégager!!!Signaler Répondre
Vous préférez sans doute d’autres soumissions!Signaler Répondre
Faire mieux que les affidés de l’ex NFP actuel ne sera pas trop difficile ….Signaler Répondre
Le seul intérêt des islamogaucistes au pouvoir c’est d’avoir réunion le centre droitSignaler Répondre
C’est la première fois et c’est bien
Merci les ecolos et maintenant dehors
Vous êtes énervé?Signaler Répondre
Si je peux me permettre, votre commentaire est stupide.Signaler Répondre
Lorsque vous aurez l'intelligence de JMA vous pourrez la ramener car j'imagine que vous n'avez pas produit grand chose dans votre vie à part des critiques.
Si JMA arrive à regrouper sous son nom l'opposition métropolitaine c'est signe qu'il a la capacité à rassembler ce qui n'est pas le cas de Bruno Bernard ou Doucet qui doivent faire face à LFI et d'autres groupes de gauche.
L'opposition espère ainsi regrouper emporter la métropole et ainsi consolider la cohérence politique lyonnaise en cas de victoire de JMA.
Ce qui me fait sourire sur la question de la cohérence c'est par exemple la position de la vice présidente et maire de vaulx-en-velin Hélène Geoffroy. La socialiste vise un troisième mandat associè à Horizon le parti d Édouard Philippe qui est quand même très à droite. Horizon associé à JMA pour les métropolitaines.
Aulas a fait quand même une bouffe avec macron à l'Élysée en février 2024 avec en prime une petite médaille, et depuis ils affichent à demi-mots qu'ils se soutiennent l'un l'autre, donc normal que ce type de clans lyonnais le soutiennent...Signaler Répondre
Doucet et le BB je ne crois qu'il aient eu une quelconque médaille, c'est vrai qu'ils ne présentent pas assez bien pour l'Élysée, surtout un ;-)
On commente la mise en scène. Très bien. Mais le fond, lui, existe‑t‑il seulement ? Quel est le programme, concrètement ?Signaler Répondre
De nouveaux arrivants à" l'auberge espagnole" , Aulas , le tenancier semble ravi , mais où cela va t'il mener ?Signaler Répondre
Et , naturellement , en compagnie de Grégory Doucet porteur d'un Gonette en or .Signaler Répondre
C'est tout l'inverse, les groupes s'unissent dernière Aulas et il n'est pas un "politique" lié aux dogmes d'un parti politique effectivement. Des militants aveuglés par l'idéologie et dogmes de leur parti cela fait plus de 5 longues années qu'on les subit à imposer leurs orientations : les intérêts et dogmes du parti des écolos avant les intérêts de Lyon.Signaler Répondre
Ça fait plaisir de le voir si bien entourée ! À ce rythme-là, il va bientôt être plus populaire que le maire lui-même. Avec son pass’région seniors, il pourra bientôt venir squatter le fauteuil de la mairie pour sa sieste de l’après-midi, entre deux parties de belote endiablées et quelques emplettes stratégiques chez le primeur !Signaler Répondre
Lyon est connu pour ses guignols cette alliance ne gagnera pas les élections il faut un programme politiqueSignaler Répondre
j’espère que les escrologistes vont avoir la décence de se recycler en compost, avant de laisser la place a une vrai équipe enfin compétente a la tête de Lyon ....Signaler Répondre
L'union faisant la force , on leur souhaite de tout coeur de réussir à mettre fin aux délires des écolos destructeurs de la MétropoleSignaler Répondre
réflechissez trois minutes et vous comprendrez. Comme dès dizaines de milliers de Lyonnais et Grand Lyonnais l’ont déjà fait.Signaler Répondre
Se faire battre par un papy… Il va te falloir du temps pour l’accepter. Nous prendrons de tes nouvelles, au 2ème trimestre 2026. Courage.Signaler Répondre
Si vous trouvez ça étonnant, c'est que vous n'avez pas vécu dans la métropole de Lyon ces 6 dernières années.Signaler Répondre
Papi Aulas n’existe toujours pas politiquement (à ma connaissance il n’est pas encore élu) qu’il a déjà un groupe à la métropole.Signaler Répondre
C’est étonnant cette soumission totale des élus Macronistes et des droites à JMA
Bruno Bernard n a plus d autre solution que d aller bruler un cierge à Fourviere ! Bye Bye BB et sans regrets …..Signaler Répondre