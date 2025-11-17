Social

Grève des pompiers : les syndicats pas reçus par la Métropole de Lyon, une manoeuvre avortée en coulisses

Ce lundi matin, les pompiers du Rhône ont manifesté devant l'Hôtel de la Métropole de Lyon, en marge du conseil métropolitain.

Les soldats du feu en colère, qui réclament davantage de moyens humains, matériels et financiers, reprochaient à la collectivité de ne consacrer "aucune ligne" à son ordre du jour "alors même que la Métropole de Lyon est l’un de nos principaux financeurs, au même titre que le Département."

Déterminés à ce qu'une délégation soit reçue par l'exécutif écologiste, les syndicats ont fait le pied de grue, en vain. Et selon nos informations, la Métropole de Lyon a tenté plutôt de se défausser sur l'Etat.

Il y a eu la partie visible, en ouverture du conseil, alors que le président Bruno Bernard était interrogé sur le sujet par Marc Grivel (Synergies). "Notre SDMIS a une action qui dépasse largement son périmètre géographique. Nous finançons des actions nationales et régionales. Cette spécificité locale, l'Etat doit la reconnaitre et participer au financement. S'il faut prioriser la sécurité de nos habitants à la formation de pompiers d'autres départements, à un moment donné le SDMIS devra le faire. On a besoin de l'aide de l'Etat", déclarait le président écologiste.

Et en coulisses, la direction du SDMIS et le Département du Rhône ont été contactés pour faire front commun et pointer une nouvelle cible pour les pompiers. Mais les coups de fil de Zémorda Khelifi, vice-présidente de la Métropole et présidente du SDMIS, n'ont rien donné. Le Département notamment n'a pas souhaité fuir ses responsabilités.

La menace d'une grève des pompiers lors de la Fête des Lumières semble donc tétaniser les Verts, qui ne peuvent plus mettre la main à la poche aussi facilement qu'en début de mandat.

avatar
Ils sont en dessous de tout le 17/11/2025 à 22:03

Même quand ils essayent de faire porter leurs fautes sur les autres ils échouent.

#EnMarsÇaDégage

avatar
Bribri le 17/11/2025 à 20:58

Avec eux, c'est toujours la faute de l'Etat, des autres..mais jamais de remise en question...
Des pleurnicheurs doublés d'incompétence.

avatar
Dans le luc les escrolos ! le 17/11/2025 à 20:39

Bruno Bernard, c'est une blague à lui seul ! 🤣🤣🤣

avatar
EELV69100 le 17/11/2025 à 20:36

Bruno Bernard qui refuse de financer les pompiers. C'est grave quand même. Ils pensent que ce sont les adhérents de la Ville à vélo qui vont secourir les lyonnais ? ?

