Lyon : la femme d’un youtubeur bien connu victime d’un vol à Confluence, il diffuse la vidéo pour retrouver le pickpocket

Le coach-youtubeur lyonnais Saïd Dorbani, connu sous le nom de Saïd Pieds Carrés, a publié ce vendredi un message d’alerte accompagné d’une vidéo extraite des caméras de surveillance d’un magasin de Confluence. Les images montrent un pickpocket en train de dérober le téléphone de sa femme.
Saïd Dorbani, passé notamment par l’encadrement des U17 de Sainte-Foy-lès-Lyon, série qu’il avait documentée en vidéo, et aujourd’hui engagé dans un nouveau projet du côté de Feyzin n'a en effet pas voulu en rester là.
Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux ce vendredi 5 décembre, il écrit : "URGENT : Ma femme s'est fait voler son téléphone (avec notre fils dans ses bras) ce vendredi 15h au Joué Club de Confluence (Lyon). Merci de RT et de me signaler si vous reconnaissez la personne."
Les images qu’il partage montrent un homme au comportement suspect, scrutant les allées du magasin avant de cibler sa victime. On le voit s’approcher en feignant de choisir un jeu pour enfant, puis suivre la victime de près avant de lui subtiliser le téléphone qui semble être rangé dans sa poche.
Dans ce type de situation, la diffusion d’images peut parfois s’avérer risquée juridiquement. Les victimes s’exposent à des démarches qui peuvent se retourner contre elles. Mais certains y voient aussi un moyen efficace pour accélérer la recherche d’un suspect, notamment lorsque les images sont suffisamment nettes pour permettre une identification...
🚨 URGENT : Ma femme s’est fait voler son téléphone (avec notre fils dans ses bras) ce vendredi 15h au Joué Club de Confluence (Lyon).— Saïd Pieds Carrés (@PiedsCarres) December 5, 2025
Merci de RT et de me signaler si vous reconnaissez la personne 🙏 pic.twitter.com/yJ2tT8QF9O
