Faits Divers

Lyon : la femme d’un youtubeur bien connu victime d’un vol à Confluence, il diffuse la vidéo pour retrouver le pickpocket

Lyon : la femme d’un youtubeur bien connu victime d’un vol à Confluence, il diffuse la vidéo pour retrouver le pickpocket
Lyon : la femme d’un youtubeur bien connu victime d’un vol à Confluence, il diffuse la vidéo pour retrouver le pickpocket : DR

La scène dure quelques secondes.

Tags :

pickpocket

Saïd Pieds Carrés

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
philenice le 06/12/2025 à 10:03

…effectivement c’est risqué juridiquement, mais ces voleurs n’ont qu’à aller porter plainte.

Signaler Répondre
avatar
bonne reaction le 06/12/2025 à 09:53

J espère qu on pourra tous le faire sans problème comme au USA

Signaler Répondre
avatar
Voltaire le 06/12/2025 à 09:52

Poc pic ket sympa en en lentver......

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 06/12/2025 à 09:48

C'est un soldat russe ?

Signaler Répondre
avatar
ou es tu? le 06/12/2025 à 09:46

Bizarre, j'ai encore pas vu un commentaire de LFI69 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
et oui et oui le 06/12/2025 à 09:45
Connor McLeod a écrit le 06/12/2025 à 09h03

Je le connais !
C'est Jean-Eudes !

Encore un qui arrive on ne sait de quel pays et qui semble nous apporter beaucoup !

Signaler Répondre
avatar
French connection le 06/12/2025 à 09:40

Ce pays, notre bonne pateie nommée France qu'on commence à ne plus supporter tellement elle part en couille avec une justice à vomir qui défend les delinquants et fustige les honnêtes citoyens, quel ridicule

Signaler Répondre
avatar
Aberrant le 06/12/2025 à 09:40

Et donc làsecu du magasin voit des mecs bizarres qui zonent et ne les dégagent pas ?

Signaler Répondre
avatar
Augmenter Immigration le 06/12/2025 à 09:14

Ce n'est pas bien de se faire justice sois même, ce n'est pas gentil pour les voleurs, il faut laisser voler les voleurs, laisser squatter les squatteurs ! La justice fait très bien sont travail en leur donnant des OQTF et rappel à la loi pour qu'ils se torchent avec.

Signaler Répondre
avatar
jjt le 06/12/2025 à 09:09

bravo il faut dénoncer ces voleurs il y en a marre

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 06/12/2025 à 09:03

Je le connais !
C'est Jean-Eudes !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.