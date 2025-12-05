Faits Divers

Lyon : plusieurs interpellations menées le premier soir de la Fête des Lumières

Ce vendredi soir, le coup d'envoi de la Fête des Lumières a été donné à Lyon.

Jusqu'à lundi, la Presqu'île va être prise d'assaut par des centaines de milliers de Lyonnais et de visiteurs. Une aubaine pour des individus mal intentionnés, contre lesquels un important dispositif de forces de l'ordre a été déployé.

Et ce dernier a prouvé son efficacité dès le premier soir de la Fête des Lumières puisque cinq interpellations ont été menées selon nos informations.

Dans le Vieux-Lyon, un pilote de drone réalisant des images des illuminations a été interpellé. Un appareil dédié à la détection des drones a été mis à la disposition des policiers.

Deux vendeurs à la sauvette ont été appréhendés rue de la République.

A noter enfin deux interpellations dans le secteur de la place Bellecour pour tentative de vol à l'arraché.

