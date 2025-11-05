Fête des Lumières 2025 : le programme dévoilé ce mercredi à Lyon

Que nous réserve la Fête des Lumières cette année ? Réponse ce mercredi en fin de matinée à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse de présentation du programme qui se déroulera à l’Opéra de Lyon.

L’année dernière, l’évènement avait fêté ses 25 ans avec le retour de cinq œuvres marquantes de l’histoire de la Fête des Lumières, notamment la boule de neige de la place Bellecour particulièrement sollicitée par les visiteurs.

Parmi les éléments déjà connus de cette nouvelle édition, une des œuvres du parc de la Tête d’Or. Cette dernière est d’ailleurs déjà installée puisqu’il s’agit des statues du Chat de Philippe Geluck qui seront illuminés pour l’occasion.

A noter que l’association bénéficiaire de l’opération des Lumignons du Cœur sera cette année Singa, "qui favorise l’inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d’accueil".

Alors que verra-t-on sur la place des Terreaux, place de la République ou encore sur la façade de la cathédrale Saint-Jean ? Réponse à partir de 11h ce mercredi...